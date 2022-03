RTL Deutschland GmbH

Mehr als 10,7 Millionen Euro Spenden für die Ukraine

"Überwältigende Hilfe, die ich so noch nie erlebt habe!"

Der schreckliche Krieg in der Ukraine geht in die zweite Woche. Die Spendenbereitschaft und Solidarität der Zuschauer:innen von RTL Deutschland ist auch acht Tage nach Start der Spendenkation der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." ungebrochen. Mehr als 10,7 Millionen Euro sind bisher eingegangen. "Das ist eine überwältigende Hilfe, die ich in meinen 27 Jahren Stiftungsarbeit so noch nie erlebt habe. Auch in den sozialen Netzwerken bekommen wir gerade grenzenlosen Support. Uns ist wichtig, auf allen RTL Plattformen nicht nur umfassend über den Krieg in der Ukraine zu berichten, sondern diese auch zu nutzen, um zu helfen. Danke an jeden einzelnen, der uns hilft in diesem schrecklichen Krieg, in dem es - ich muss es leider so deutlich sagen - um Leben und Tod geht", so Wolfram Kons, Charity Gesamtleiter RTL und Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.".

Unmittelbar nach den ersten Angriffen der russischen Armee auf die Ukraine am vergangenen Donnerstag hat die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gemeinsam mit RTL Deutschland eine umfassende Spendenaktion gestartet und auf allen Kanälen zu Spenden aufgerufen. Auch in den kommenden Tagen werden RTL und ntv umfassend über die aktuellsten Ereignisse in der Ukraine berichten und weiter die Zuschauer:innen bitten, zu helfen.

Die Spenden kommen ohne einen Cent Abzug jetzt schon an!

Alle gesammelten Gelder gehen ohne einen Cent Abzug direkt an die Helfer der Partnerorganisationen der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." vor Ort. Langjährigen Partner wie SOS-Kinderdörfer weltweit, Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., Deutsches Komitee für UNICEF e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Medikamenten-Hilfswerk action medeor e.V., Deutscher Caritasverband e.V./Caritas international, UNO-Flüchtlingshilfe e.V. und I.S.A.R. Germany Stiftung gGmbH helfen seit den ersten Kriegstagen vor Ort in der Ukraine und führen bei den flüchtenden Menschen an den Grenzen lebensrettende Maßnahmen durch. Dazu gehören u.a. weitere Evakuierungen von Kindern und deren Familien aus den Kriegsgebieten, der Transport von sauberem Trinkwasser, die Verteilung von warmen Mahlzeiten aus Feldküchen und die medizinische Versorgung oder die Bereitstellung von Gesundheits-, Hygiene- und Notfallschulungsmaterial sowie die Nutzung von Notunterkünften und Waschmöglichkeiten. Außerdem sind psychosoziale Teams für die Kinder im Einsatz, die bereits jetzt traumatisiert sind. Als ein konkretes Beispiel startet I.S.A.R. Germany am heutigen Freitag einen Hilfstransport mit mehreren Tonnen Hilfsgütern in die Ukraine. Ein Großteil davon ist medizinisches Material zur intensivmedizinischen Versorgung von Patienten, Medikamente, Narkosemittel, chirurgisches Besteck, OP-Kleidung, Verbandsmaterial, aber auch Zeltheizungen, Notstromaggregate, Powerbanks und allgemeine Hilfsgüter wie Lebensmittel sind unterwegs.

Alle Informationen rund um die Hilfe finden Sie unter www.rtlwirhelfenkindern.de.

Wenn auch Sie helfen und spenden wollen, ist das per Überweisung, SMS oder online möglich:

Überweisung an:

Empfänger: Stiftung RTL

Stichwort: UKRAINE

Konto: DE55 370 605 905 605 605 605

Bank: Sparda-Bank West e.G.

BIC: GENODED1SPK

Mit einer SMS mit dem Stichwort "UKRAINE" an die 44844 helfen Sie mit 10 Euro

(10 Euro/SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand)

oder spenden Sie hier online.

"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 222 Millionen Euro seit 1996

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt RTL Deutschland. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 222 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.

