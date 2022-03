RTL Deutschland GmbH

"Fiete Gastro"-Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian E. Merget ab sofort bei AUDIO NOW

Köln (ots)

Bei VOX feiert er aktuell wieder mit "Kitchen Impossible" Erfolge - jetzt kommt Tim Mälzer mit seinem Podcast "Fiete Gastro" zu RTL Deutschland: Bei AUDIO NOW spricht er ab sofort alle 14 Tage gemeinsam mit seinem Counterpart Sebastian E. Merget und einem Gast über Essen, Kochen, Kulinarik und Gastronomie. Der Clou: Der prominente Koch hat vor der Aufzeichnung keine Ahnung, wer sein Gast sein wird. Manchmal kennt Tim Mälzer seinen Gesprächspartner schon, ein anderes Mal hat er diesen noch nie gesehen. Was die Gäste eint: Sie sind prominent oder stehen für ein ganz bestimmtes Thema - und sie bringen Tim ein Gastgeschenk mit. Dank einer bunten Gästeauswahl von der Sexpodcasterin bis hin zum Restaurant-Kritiker, Schauspielstar, Sternekoch oder Sängerin ist für Abwechslung, Gesprächsthemen und beste Unterhaltung immer gesorgt. Produziert wird "Fiete Gastro" von Podstars by OMR. Der Podcast erscheint jeden zweiten Donnerstag auf AUDIO NOW und überall, wo es Podcasts gibt.

Tim Mälzer: "Wir haben mit 'Fiete Gastro' bislang eine unglaubliche Reise zurückgelegt - ich bin richtig glücklich, wie viele Stammzuhörer wir inzwischen erreichen und stolz darauf, wer schon alles bei uns zu Gast war. Deshalb finde ich es richtig toll, dass mein Podcast-Abenteuer jetzt bei AUDIO NOW stattfindet. 'Fiete Gastro' bleibt dabei laut, will und unkonventionell - schon allein wegen unserer großartigen Gäste! Die Erweiterung der Verfügbarkeit des Podcasts in die Hemisphäre von RTL Deutschland ist ein super Schritt, denn dort ist ja durch 'Kitchen Impossible' bei VOX mein mediales Zuhause."

Sebastian E. Merget: "Als ich Tim von der Idee erzählte, dass ich gemeinsam mit ihm einen kulinarischen Podcast starten möchte, war er sofort begeistert und die Zusammenarbeit macht bislang unfassbar viel Spaß. Nun geht unser 'Fiete Gastro'-Abenteuer mit AUDIO NOW und RTL Deutschland weiter und ich kann nur sagen: Ich freue mich sehr drauf - Merget nicht!"

Mirijam Trunk, Chefin der Audio Alliance: "Fiete Gastro ist das erste richtig erfolgreiche deutsche Gastro-Format im Podcastbereich und Tim ist eines der beliebtesten On Air-Gesichter bei RTL Deutschland. Deshalb freue ich mich riesig, 'Fiete Gastro' als Teil unserer AUDIO NOW und RTL Podcast-Familie begrüßen zu können. Die Zusammenarbeit mit den Podstars sowie mit Tim und Sebastian macht uns große Freude und ist hochprofessionell, von der Planung bis zur Umsetzung. Tim und seine Projekte sind für mich ein Best Case für die Möglichkeiten, die wir als RTL Deutschland mit unserem diversen Portfolio haben: Tolle Inhalte über alle Kanäle hinweg, die für sich stehend erfolgreich sind und uns gleichzeitig die Möglichkeit bieten, crossmediale Angebote zu machen."

Über Audio Alliance

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte, die neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der Bertelsmann Content Alliance-Partner (RTL Deutschland mit Gruner + Jahr, UFA, RTL Radio Deutschland, Penguin Random House Verlagsgruppe und BMG) entwickelt und produziert. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell