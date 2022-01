RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland und A1 bauen ihre Partnerschaft in Österreich aus

Köln (ots)

Ab sofort mehr RTL bei A1 Xplore TV. Mit dem Portfolio von RTL bringt A1 Xplore TV die besten RTL-Inhalte auf alle A1 Xplore TV Boxen.

Ab dem 17. Januar sind die Sender RTL, RTL ZWEI, SUPER RTL, VOX, ntv, NITRO und RTLup bereits im beliebtesten TV Paket von A1, "A1 Xplore TV M" (ab 5 Euro/ Monat), in Österreich in HD Qualität enthalten. Alle HD-Sender können auch aufgenommen werden und sind über App und Web auch unterwegs im A1 Netz via Smartphone und Tablet verfügbar. Auch Aufnahmen und "7 Tage Fernsehen nachholen" sind in HD möglich. Für A1 Pay-TV Kunden gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Die drei RTL Pay-TV Sender RTL Living, RTL Crime und GEO Television ergänzen ab dem 17. Januar das Entertainment-Paket (14,90 Euro/ Monat). A1 Entertainment Kunden erhalten die Sender von RTL Deutschland in HD-Qualität automatisch zu ihren bestehenden Sendern dazu.

Als besonderes Highlight für Streaming-Fans inkludiert A1 Xplore TV die RTL+ App nun in die A1 Xplore TV-Oberfläche und bietet so Abonnenten von RTL+ noch schnelleren Zugriff auf Deutschlands größte Entertainmentwelt.

Andre Prahl, Bereichsleiter Programmverbreitung RTL Deutschland: "Wir freuen uns sehr, dass wir dank unserer langfristig vereinbarten, vertraglichen Einigung und Partnerschaft mit A1 den Zuschauerinnen und Zuschauern in Österreich unsere vielfältigen und einzigartigen Inhalte verfügbar machen können. Die Zusammenarbeit ermöglicht es den A1 Xplore TV Kund:innen, unsere Programme zeitsouverän und ortsungebunden zu nutzen."

"Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit der beliebtesten deutschen Privatsendergruppe ausbauen konnten und damit innovative Produktfeatures wie beispielsweise zeitversetztes Fernsehen in HD Qualität für A1 Xplore TV anbieten können. Zusätzlich gewährleistet die Integration der RTL+ App auf unseren TV Boxen eine noch bessere User Experience für unsere Kund:innen", so Matthias Lorenz, A1 Senior Director Transformation, Market & Corp. Functions.

Über A1 Xplore TV

A1 Xplore TV steht für eine neue Art des Fernsehens: Via A1 Xplore TV Box zu Hause am TV, via App am Smartphone und Tablet (iOS und Android), im Web und über Fire TV Stick oder Chromecast begeistert das TV Produkt von A1 immer mehr Kund:innen. Das Fernseherlebnis ist für A1 Xplore TV Kunden für alle Oberflächen optimiert und damit einfach zu nutzen. Zu Hause erfolgt der Zugriff auf A1 Xplore TV über die preisgekrönte A1 Xplore TV Box: die stylische, weiße TV Box verbindet Premium Design mit High-End Performance. Die A1 Xplore TV Box vereint über 230 Sender, 7.500 Blockbuster Filme und Serienhighlights, das Angebot von Sky, sowie direkten Zugriff auf Prime Video (jeweils separates Abo erforderlich), YouTube, YouTube Kids, ORF TVthek, Flimmit und andere Streaming Apps auf einer übersichtlichen Oberfläche. Alle Infos und Details unter www.A1.net/tv

Über RTL Deutschland

RTL Deutschland ist zusammen mit Gruner + Jahr das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis STERN, von BRIGITTE bis VOX, von GEO bis ntv. Mit RTL+ betreibt das Unternehmen die größte deutsche Streamingplattform mit 2,4 Mio. Abonnent:innen. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, 50 Premium-Magazine, das Podcast-Portfolio von AUDIO NOW und zahlreiche Digitalangebote, darunter CHEFKOCH und Wetter.de. Mit RTL Radio zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 17 Radiosendern dazu, etwa ANTENNE BAYERN oder Radio Hamburg. RTL Deutschland setzt auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus. Rund 1.500 Journalist:innen begleiten informierend und unterhaltend alle gesellschaftsrelevanten Themenfelder. Von News bis Sport, von Living bis Lifestyle, von Frauen bis Familie - RTL Deutschland erreicht 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter. Dank gezielter Investitionen in die Bereiche Tech und Data befindet sich RTL Deutschland strategisch auf dem Weg zum technologisch führenden Medienunternehmen. RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln und 16 weiteren Standorten, v.a. Hamburg und Berlin, beschäftigt 7.500 Mitarbeiter:innen und ist ein Tochterunternehmen der RTL Group.

