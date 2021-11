RTL Deutschland GmbH

Exklusiv-Interview zum Finale: Uli Hoeneß im Audio Alliance-Podcast "11 Leben"

Am 12. November endet der von der Audio Alliance herausgegebene Erfolgs-Podcast "11 Leben - die Welt von Uli Hoeneß" mit einer kleinen Sensation: Uli Hoeneß steht in einer Sonderfolge des Podcasts über sein Leben Rede und Antwort. Im ausführlichen Interview mit Podcaster und Sportjournalist Max-Jacob Ost, der für sein Projekt in diesem Jahr mit dem Deutschen Podcastpreis in der Kategorie "Bestes Script/Beste*r Autor*in" ausgezeichnet wurde, spricht er jetzt persönlich über die Themen, denen der Podcast in 16 Folgen auf den Grund gegangen ist. Und seine Antworten haben es in sich:

Uli Hoeneß zum Thema: Vertrag mit Leo Kirch

"Ich habe den Kirch geschröpft bis zum Geht-nicht-mehr"

...zum Thema: WM 2006 - Bestechungsvorwurf

"Wir haben ein total reines Gewissen"

"Die WM 2006 ist nicht gekauft worden, da bin ich ganz sicher"

"Wissen Sie, was Sie im Ausland denken? Die Deutschen sind schön blöd. Dass Sie nach 20 Jahren noch darüber nachdenken, was 2001 war. So blöd können nur die Deutschen sein"

"Franz Beckenbauer? Der weiß gar nichts!"

...zum Thema: 1860 München - Auszug aus der Allianz Arena in München

"Sie werden bei 1860 kaum jemanden finden, der schlecht über mich spricht"

...zum Thema: Sebastian Deisler Handgeld

"Der Deisler-Deal ist so sauber wie das Wasser im Tegernsee"

...zum Thema: Wettbewerb in der Bundesliga

"Sollen wir jetzt den Betrieb einstellen, damit die Bundesliga wieder spannend wird? Oder sollen wir in Zukunft mit 10 Mann spielen? Das ist doch eine leidige Diskussion. Ich bin auch nicht glücklich, wenn ich sehe, das wenn wir 1:0 führen, nicht mehr viel passieren kann. Das gefällt mir auch nicht"

...zum Thema: Abschaffung 50+1

"50+1? Ich wäre dafür, dass das fällt! Ohne dass wir vom FC Bayern davon profitieren."

...zum Thema: Steuerhinterziehung

"Die Steuerhinterziehung und ein Bezug zum FC Bayern? Überhaupt nicht. Nullkommanull!"

In 16 Folgen hat "11 Leben" mit Uli Hoeneß eine der spannendsten Figuren des deutschen Fußballs porträtiert. Zu Beginn nicht mehr als eine fixe Idee, wurde die Umsetzung für den Podcaster und Sportjournalisten Max-Jacob Ost größer als gedacht. Über zwei Jahre recherchierte, las, telefonierte und interviewte er in akribischer Kleinarbeit, tauchte in die Vergangenheit ein, schaut sich private wie auch berufliche Erfolge und Niederlagen ganz genau an. Immer mit dem Wunsch, Hoeneß persönlich vor das Podcast-Mikro zu bekommen.

Mirijam Trunk, Chefin der Audio Alliance: "11 Leben war für uns bei der Audio Alliance eine ganz besondere Produktion. Wir haben von Anfang an mit Max mitgefiebert und uns riesig gefreut, dass er Uli Hoeneß am Ende tatsächlich für ein Interview gewinnen konnte. Die über eine Million Downloads der Serie zeigen, dass es vielen Hörer:innen im deutschprachigen Raum genauso ging. Das besondere an der Serie ist, dass sie nicht nur die Fußball-Fans erreicht hat. Die Geschichte des Menschen, die eng mit entscheidenden Weichenstellungen in der Welt von Fußball und Medien verbunden ist, begeistert unabhängig vom Sport."

"11 Leben - Die Welt von Uli Hoeneß" ist eine Produktion von Wakeboard im Auftrag der Audio Alliance, einer Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

