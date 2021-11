RTL Deutschland GmbH

Attraktive Chancen für Data Experts - RTL Deutschland startet Recruiting Kampagne rund um das Thema Data

RTL Deutschland steht für Vielfalt - in Inhalten, Menschen und auch bei Jobs. Als attraktiver Arbeitgeber bietet das Unternehmen Stellen in den unterschiedlichsten Bereichen. Die neue Recruiting Kampagne mit der Kernbotschaft "Du bist Data Expert? Dann komm in unser Team" möchte nun Data Experts auf die attraktiven Chancen bei RTL und auf den Wachstumsbereich RTL Data aufmerksam machen sowie zur Bewerbung animieren. Denn um RTL Deutschland noch aktiver auf die Bedürfnisse der Menschen sowie des Werbemarktes zu fokussieren, wird auch ein tiefes Verständnis und Analyse von Daten immer wichtiger. Dafür investiert das Unternehmen mit Sitz in Köln massiv in Technologie- und Data-Expert:innen.

Karin Immenroth, Chief Data & Analytics Officer RTL Deutschland: "RTL entwickelt sich zu einem neuen attraktiven Player im Data Kosmos. Denn wir sind auf dem Weg vom Content- und Vermarktungspowerhouse zusätzlich zum Tech & Data Unternehmen. Wir investieren und bauen dafür den Data Bereich massiv aus. In der neuen Kampagne zeigen Mitarbeitende, warum es sich lohnt, dank cooler Inhalte und attraktiver Benefits als neuer Teamplayer bei RTL zu arbeiten."

Florian Schneemann, Leiter Recruiting und Employer Branding, sagt: "Im Journalismus sowie im Entertainment zählt RTL bereits zu einer der Top-Anlaufstellen für qualifizierte Fachkräfte. Mit unserer neuen Recruiting-Kampagne zeigen wir nun, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber im Bereich Data sind. Wir streben hier einen signifikanten Stellenaufbau an und wollen gemeinsam mit neuen Data Experts in diesem Segment weiter wachsen. Dafür suchen wir Data Spezialist:innen, echte Teamplayer:innen, und Macher:innen - Menschen wie die Mitarbeitenden in unserer neuen Kampagne."

So vielfältig und bunt wie die Inhalte und Themen ist auch RTL Data. Wie die tägliche Arbeit aussieht, und welches die Mitarbeitenden-Vorteile bei RTL Deutschland sind, zeigen ab sofort kurze Videoclips von sechs Kolleg:innen aus unterschiedlichen Data-Teams auf einer eigens produzierten Landingpage: www.rtl.com/datajobs. Mit der Kernbotschaft "Du bist Data Expert? Dann komm zu uns", geben Papri, Data Engineer, Franziska, Data Product Manager, Hauke Head of Data Engineering, Ramon, Head of Data Science, Sharlin Data Scientist und Uli, Junior Data Product Manager, Einblicke in ihre tägliche Arbeit und zeigen in den Videos im modernen und authentischen neuen RTL Design, warum es sich lohnt, zu RTL zu kommen.

Die Kampagne ist in enger Kooperation zwischen den Bereichen People & Culture, Marketing und dem Fachbereich RTL Data bei RTL entstanden. Der Fokus der Werbemittel und Touchpoints liegt auf digital. Dazu produzierte RTL die Landingpage mit Einblicken in die Data-Welt von RTL Deutschland, offenen gesuchten Stellenprofilen und Link zur Bewerbungsmöglichkeit. Im Mittelpunkt der Kampagne steht neben dem Wie vor allem das Wo der Ansprache von potenziellen Bewerbern. Um die spitze Zielgruppe treffsicher erreichen zu können, setzt RTL bei der Mediaplanung auf digitale Plattformen mit granularen Targetingmöglichkeiten sowie mit special Interest Umfeldern.

