ABBA unterstützt den 26. RTL-Spendenmarathon!

"I Still Have Faith In You": ABBA singt den Titelsong für den 26. RTL-Spendenmarathon!

"Es ist schön beim RTL-Spendenmarathon dabei zu sein. I still have faith in you!", freut sich kein anderer als Musikerlegende Björn Ulvaeus gegenüber Wolfram Kons bei einem Interview in Stockholm. Das Besondere an diesem Treffen: ABBA liefert mit ihrem aktuellen Erfolgshit "I Still Have Faith In You" den Titelsong für den RTL-Spendenmarathon 2021. Bei dem Song geht es um Vertrauen - auch gegenüber unseren Kindern. "Kinder brauchen Liebe, Freiheit und unser Vertrauen. Erlaube ihnen sich zu entdecken, sich zu entwickeln und unterstütze sie dabei. Ich habe selber vier Kinder und acht Enkelkinder - das neunte ist unterwegs. Ich hatte immer Vertrauen in sie alle. Ich habe sie ihren Weg selber finden lassen, ihnen Fehler erlaubt und sie nie in eine bestimmte Richtung gedrängt oder gar Druck ausgeübt. Und sie haben es alle bestens gemeistert. Ich bin wirklich ein glücklicher Vater und Großvater. Auch ich bin aufgewachsen ohne zu wissen, was ich genau werden wollte. Irgendwie bin ich in die Musikindustrie gerutscht und das war mein großes Glück. Und so vertraue ich auch meinen Kindern, dass sie ihren Weg gehen", so Björn Ulvaeus weiter. "Mein Rat an Kinder und Jugendliche ist: Lasst euch Optionen offen. Irgendwann kommt der Kompass eures Lebens und zeigt euch euren Weg. Und bis dahin bildet euch und lernt. Bildung ist wichtig. Irgendwann kommt der Tag, da werdet ihr sicher sein und sagen: Das will ich machen. So habe ich es gemacht und so lebe ich bis heute."

Ab dem 1. November wird "I Still Have Faith In You" von ABBA die Trailer-Kampagne zum RTL-Spendenmarathon, sowie auch am 18. und 19. November 2021 die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen musikalisch untermalen. ABBA gehört mit 390 Millionen verkauften Schallplatten weltweit zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und konnte mit vier ihrer letzten fünf Alben den ersten Platz der deutschen Albumcharts ergattern. "Wir hatten schon viele großartige Künstler, die für den RTL-Spendenmarathon gesungen haben. Aber ABBA ist ein absolutes Highlight. Ihr Lied über Vertrauen passt fantastisch zu unserer Hilfe für Kinder. Und das Gespräch mit Björn in Stockholm hat mir gezeigt, was für ein Familienmensch er ist, wie sehr er und die ganze Gruppe Kinder lieben. Ich sage nur: Thank you for the music", so Wolfram Kons, Charity Gesamtleiter RTL und Moderator des RTL-Spendenmarathon. In den Vorjahren lieferten u.a. Sarah Connor, Helene Fischer, Montserrat Caballé, Sasha, The Kelly Family oder Peter Maffay den Kampagnensong für den RTL-Spendenmarathon.

Der 26. RTL-Spendenmarathon am 18./19. November 2021

Ein echtes Stück Fernsehgeschichte: zum 26. Mal startet Wolfram Kons am 18. November 2021 live um 18.00 Uhr den RTL-Spendenmarathon. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen ist die wichtigste Spendenaktion von "RTL - Wir helfen Kindern". Für einen Tag stellt RTL sein Programm um, damit über 24 Stunden für Not leidende Kinder gesammelt werden kann. Einmal pro Stunde wird live aus dem Spendenstudio gesendet: Von dort ruft Wolfram Kons die Zuschauer:innen auf zu helfen, begrüßt Prominente an den Spendentelefonen im Vodafone-Callcenter und befragt die Patinnen und Paten zu ihren bewegenden Erfahrungen bei ihrem Besuchen in den Hilfsprojekten.

Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.": Mehr als 207 Millionen Euro seit 1996

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt die Mediengruppe RTL Deutschland. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 207 Millionen Euro gesammelt werden. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zahllosen Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.

Mehr Infos unter:

www.rtlwirhelfenkindern.de

Der 26. RTL-Spendenmarathon 2021 mit Wolfram Kons live ab dem 18. November 2021, 18.00 Uhr.

