Packendes Justiz-Drama "Ferdinand von Schirach - Glauben" nach doppeltem Cannes-Triumph am 4.11. auf RTL+ und am 1.12. bei VOX

Gerade erst hat die neue Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" auf dem Canneseries Festival doppelt abgeräumt, schon startet das siebenteilige Fiction-Highlight am 4.11. als Box-Set auf RTL+. Die High End-Produktion der MOOVIE für RTL+, für die Ferdinand von Schirach erstmals auch komplett die Drehbücher geschrieben hat, basiert auf den Wormser Missbrauchsprozessen der 90er Jahre. Alle 25 Angeklagte wurden damals nach 300 Verhandlungstagen freigesprochen. Von Schirach transportiert den vermeintlich größten Justiz-Skandal der BRD mit einer eigenen fiktionalen Geschichte in die heutige Zeit, in der sich öffentliche Debatten zunehmend in die Sozialen Medien verlagert haben. Die Free-TV-Premiere der Serie mit Peter Kurth und Narges Rashidi in den Hauptrollen ist am 1.12. ab 20.15 Uhr mit vier Folgen am Stück bei VOX zu sehen. Die restlichen Folgen laufen am 8.12. Weitere Rollen spielen Sebastian Urzendowsky, Désirée Nosbusch, Katharina Marie Schubert, Julika Jenkins, Michael Pink u.v.m.

Wie kollektive Hysterie und Wut die kritische Vernunft ausschalten und blinde Rachegelüste die Opfer übersehen - zum Inhalt:

Ein Kinderarzt diagnostiziert bei einem Mädchen körperliche Spuren einer Vergewaltigung und bringt damit einen Missbrauchsprozess von bis dato ungekanntem Ausmaß ins Rollen. Kurz nach der Aufnahme der Ermittlungen durch Hauptkommissarin Laubach (Désirée Nosbusch, "Bad Banks") in dem mutmaßlichen Verbrechen, wird in den Sozialen Medien bereits die Forderung nach der Wiedereinführung der "Todesstrafe für Kinderschänder" laut. Der Staatsanwalt Cordelis (Sebastian Urzendowksy, "Babylon Berlin", "Der Turm") erhebt in drei Prozessen Anklage gegen 26 Bewohner der Kleinstadt. Die Männer und Frauen werden beschuldigt, einen Kinderpornografie-Ring betrieben zu haben. Der alkoholkranke Berliner Strafverteidiger Schlesinger (Peter Kurth, "Babylon Berlin", "Die Protokollantin")soll im Auftrag der kriminellen Geldeintreiberin Azra (Narges Rashidi, "Gangs of London", "Spuren des Bösen") einen der Angeklagten im Prozess vertreten. Dabei kämpft Schlesinger nicht nur für seinen Mandanten, sondern auch gegen Falschaussagen, suggestive Befragungsmethoden und die Mühlen der Justiz selbst...

Die Wormser Missbrauchsprozesse - begleitende Dokumentation und mehrteiliger Podcast zum Hintergrund der Serie:

Es war einer der größten Skandale in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte. Es war ein Prozess, der über dreieinhalb Jahre dauerte und Leben ruinierte, Familien zerstörte und Eltern ihre Kinder nahm. Es war aber auch ein Prozess, der Richtern, Staatsanwälten und Gutachtern noch heute keine Ruhe lässt. Ein Prozess, der auf unterschiedliche Art alle 25 Angeklagten und ihre Angehörigen zu Opfern machte. Die begleitende Doku zur Serie "Empörung - Der Skandal von Worms" beleuchtet, wie sich öffentliche Empörung und Hetze zur Zeit der Wormser Prozesse in den 90er Jahren für die Betroffenen äußerte und welche zerstörerische Kraft öffentliche Empörung bis heute hat. Wie haben die Justizopfer diese schreckliche Zeit erlebt? Wie geht es ihnen heute? Was sagen Expert:innen zu diesem in der deutschen Geschichte einmaligen Justiz-Skandal? RTL+ hält die bewegend und zugleich spannend erzählte Dokumentation ebenfalls exklusiv ab dem 4.11. zum Streamen abrufbereit. Die Free-TV-Premiere läuft am 8.12. um 22:15 Uhr im Anschluss an die Serie bei VOX.

Der Podcast zu "Ferdinand von Schirach - Glauben" erscheint parallel exklusiv bei AUDIO NOW. Die Produktion der Audio Alliance ist der erste Podcast von Autor Ferdinand von Schirach. In neun Episoden und aus drei Perspektiven berichten Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen, Richter Hans Eberhard Lorenz sowie Rechtspsychologe Prof. Dr. Max Steller aus ihrem jeweils eigenen Blickwinkel über die Wormser Prozesse. So tauchen die Hörer:innen nach und nach in die unfassbare Geschichte aus Verdacht und angeblicher Schuld ein. Der Podcast erzählt auch, wann die Zweifel begannen und wie der Fall eine Wendung fand. Je drei Podcast Folgen erscheinen am 4.11., 17.11. und 2.12. Die Hörerinnen und Hörer können dabei selbst entscheiden, welcher Perspektive sie zuhören möchten - oder alle Episoden hören, um das vollständige Bild zu erhalten.

