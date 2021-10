RTL Deutschland GmbH

Neuer Markenauftritt und noch mehr Vielfalt!

RTL+ startet am 4. November mit hochkarätigen Inhalten

Köln (ots)

Streaming: TVNOW wird am 4. November zu RTL+

"Ferdinand von Schirach - Glauben" mit Peter Kurth & Narges Rashidi zum Start von RTL+ verfügbar

weitere Fiction-Highlights wie "Faking Hitler" mit Lars Eidinger & Moritz Bleibtreu und "Sisi" mit Dominique Devenport & Jannik Schümann noch in diesem Jahr abrufbar

Auf dem Weg zur führenden Entertainment-Marke geht RTL den nächsten Schritt. Mit dem Start von RTL+ am 4. November bündelt das Unternehmen sein umfangreiches Entertainment-Angebot aus TV und Streaming künftig unter Europas bekanntester Medienmarke - und präsentiert sich plattformübergreifend in einem einheitlichen, neuen Design. Direkt zum Start baut RTL+ die Programmvielfalt dabei deutlich aus: mit hochkarätigen und aufwendigen Fiction-Produktionen in herausragender Besetzung vor und hinter der Kamera wie das beim renommierten Serien-Festival "Canneseries" nominierte Justizdrama "Ferdinand von Schirach - Glauben" mit Peter Kurth und Narges Rashidi, die Drama-Serie "Faking Hitler" mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu sowie die Event-Serie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann in den Hauptrollen.

Im Rahmen seiner aktuellen Neupositionierung hat RTL erst kürzlich das On-Air-Design von insgesamt fünf TV-Sendern vereinheitlicht und präsentiert sich seither mit neuem und in der internationalen Medienlandschaft einzigartigen, dynamischen Multi-Color-Logo, welches für noch mehr Vielfalt, Inspiration und Haltung steht. Gleichzeitig bildet die neue RTL.com das zentrale Tor zur digitalen RTL-Welt mit sämtlichen Programm-, News- und Unternehmensangeboten unter einer Domain. Zudem wird RTL Deutschland weiter in attraktive Inhalte investieren.

Co-Geschäftsleiter von RTL+, Henning Tewes: "Mit RTL+ wollen wir unserem Publikum künftig Deutschlands größte Entertainment-Welt anbieten. In den vergangenen Monaten haben wir das Angebot unseres Streamingdienstes TVNOW schrittweise und deutlich ausgebaut: von starbesetzter Fiction über preisgekrönte Dokumentationen und Reality-Formate bis zu exklusiven Fußballspielen und einem umfangreichen Family- und Kids-Angebot. In der neuen Entertainment-Welt von RTL+ können sich unsere Nutzerinnen und Nutzer auf noch mehr hochkarätige Unterhaltung freuen - vor allem im Fiction-Bereich."

Inhalte-Offensive zum Neustart: Noch mehr Vielfalt auf RTL+

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen über 50.000 Programmstunden verschiedener Genres stellt RTL+ zum Start am 4. November hochkarätige Inhalte aus starbesetzten Fiction-Eigenproduktionen wie "Ferdinand von Schirach - Glauben" und der zweiten Staffel "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" sowie exklusiven Lizenzserien wie dem "Gossip Girl"-Reboot und der zweiten Staffel "Why Women Kill" bereit. Auch neue, eigenproduzierte Reality-Formate wie "Hip Hop - Born to Dance" und "Unbreakable" sowie eine mehrteilige Doku-Serie über den Weltumsegler Boris Herrmann werden zum Start auf RTL+ verfügbar sein.

Bis zum Ende des Jahres gibt es bei RTL+ noch mehr Vielfalt. Denn dann wird das Angebot durch weitere eigenproduzierte Fiction-Highlights wie "Faking Hitler", "Sisi" oder die neue Familienserie "Friedmanns Vier", exklusive Lizenzformate wie die britische Thriller-Serie "The Beast Must Die" oder die Dokumentation "Allen vs Farrow" erweitert. Außerdem stehen auf RTL+ weitere exklusive Spiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League, RTL+-Love Realitys wie "Temptation Island VIP" und Dokumentationen wie "stern Crime: Der Fall Frauke Liebs" zum Streamen bereit.

Im Zuge der Umbenennung in RTL+ werden auch die Angebotspakete in RTL+ Free (kostenlos), RTL+ Premium (4,99 Euro) und RTL+ Duo (7,99 Euro) angepasst, die Preise bleiben unverändert.

RTL+ ist das mit über 2 Millionen zahlenden Kund:innen und monatlich bis zu 7 Mio. Unique User:innen (Quelle: AGOF) mit Abstand führende deutsche Entertainment-Angebot im Streaming-Markt.

Das neue Entertainment-Paket zum Start von RTL+ im Überblick finden Sie hier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/allemarken/rtlplus

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell