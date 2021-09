RTL Deutschland GmbH

Packen wir's an! - Damit es auch morgen noch läuft.

Crossmediale Marketingkampagne zur Nachhaltigkeitswoche der Bertelsmann Content Alliance

Köln (ots)

Emotional, nachdenklich und informativ - für die diesjährige Nachhaltigkeitswoche zum Fokusthema "Wasser", die am 4. Oktober 2021 startet, hat RTL Deutschland eine umfassende Marketingkampagne umgesetzt. Die Kraft und die lebenswichtige Bedeutung der Ressource für uns - den Menschen - und das Ökosystem stehen dabei im Mittelpunkt.

Gemeinsam mit den Testimonials Maik Meuser (Journalist & RTL-Moderator), Robert Marc Lehmann (Meeresbiologe), Anne Menden (GZSZ-Schauspielerin), Carolin Stüdemann (NGO Geschäftsführerin & Trinkwasseraktivistin), Nala (Schülerin) und dem Comic-Helden Idefix werden die Auswirkungen von Wassermangel aufgezeigt. Was ist überhaupt erst durch die wertvolle Ressource Wasser möglich? Wie sähe eine Welt aus, auf der Wasser wie wir es als selbstverständlich kennen, nicht mehr da wäre? Welche Konsequenzen drohen nachfolgenden Generationen, dem Naturschutz und der Wirtschaft?

Im Imagetrailer (ab 27. September) und verschiedenen Werbetrennern (ab 4. Oktober), die bei den RTL Deutschland-Sendern und digital zum Einsatz kommen, werden genau diese Fragen unter die Lupe genommen und mittels modernen grafischen Animationen anschaulich, eindringlich und simpel erklärt.

Julian Weiss, CMO RTL Deutschland: "Wasser geht uns alle an. Mit unserer Themenwoche inspirieren wir zum Nachdenken und Mitmachen. Mit hoher Reichweite und kreativer Umsetzung machen wir in dieser Woche den Umgang mit unserer Lebensgrundlage Wasser zum Thema in ganz Deutschland."

Die Kampagne zur Themenwoche wurde inhouse vom RTL Deutschland Marketing entwickelt, konzipiert und umgesetzt.

Vom 4. bis 10. Oktober 2021 initiieren die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance eine neue "Packen wir's an"-Themenwoche. Unter dem Motto "Damit es auch morgen noch läuft." beschäftigen sich RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, die Penguin Random House Verlagsgruppe und Gruner + Jahr mit dem Schwerpunkt Wasser. Sie bündeln ihre crossmediale Kraft und Reichweite, um ein Bewusstsein für den Zustand der Ressource und des Lebensraums Wasser zu schaffen und zu zeigen, wie der Klimawandel unser Leben verändern kann.

Alle Details zur Themenwoche gibt es hier.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell