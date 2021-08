Mediengruppe RTL Deutschland

Forsa-Umfrage zum Kanzler-Triell

Zuschauer sehen Olaf Scholz als Sieger des RTL/ntv Wahl-Triells

Köln (ots)

Olaf Scholz ist der Sieger des RTL/ntv Wahl-Triells. Das ergab eine aktuelle Zuschauer-Befragung von Forsa im Auftrag von RTL und ntv. Auf die Frage "Wer hat - alles in allem - die TV-Debatte gewonnen?" antworteten 36 Prozent Olaf Scholz, 30 Prozent Annalena Baerbock und 25 Prozent Armin Laschet. Für keinen der Drei entschieden sich 9 Prozent.

Noch klarer fiel die Entscheidung auf die Frage "Wem trauen Sie am ehesten zu, das Land zu führen?" aus. Hier votierten 47 Prozent für Olaf Scholz, 24 Prozent für Armin Laschet und 20 Prozent für Annalena Baerbock. Ähnlich das Ergebnis auf die Frage "Wen fanden Sie am sachkundigsten und kompetentesten?". Hier liegt Olaf Scholz mit 46 Prozent ebenfalls deutlich vor Armin Laschet mit 26 Prozent und Annalena Baerbock mit 24 Prozent.

Auch im Hinblick auf Sympathie konnte Olaf Scholz punkten. Auf die Frage "Wen fanden Sie alles in allem am sympathischsten?" platziert er sich mit 38 Prozent knapp vor Annalena Baerbock (37 %) und Armin Laschet (22 %). Auf die Frage "Wer wirkte auf Sie am glaubwürdigsten?" entschieden sich ebenfalls mit 36 Prozent eine Mehrheit für den amtierenden Vizekanzler, gefolgt von Annalena Baerbock (32 %) und Armin Laschet (25 %).

Die Daten sind frei zur Veröffentlichung unter der Quellenangabe forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Mediengruppe RTL am 29. August 2021 erhoben. Datenbasis: 2.520 Befragte.

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell