Hinter den Kulissen von "Exclusiv"

Ab dem 10. Juli: "Exclusiv - der Podcast" mit Bella Lesnik

Wo ein roter Teppich ausgerollt wird, ist "Exclusiv" nicht weit. Das RTL-Starmagazin liefert die aktuellsten Promi-News, verrät die heißesten Gerüchte und gibt Einblicke in das Leben der angesagtesten Celebrities dieser Welt. Aber welche Star-News schaffen es eigentlich nicht in die Sendung und warum? Wer ist bei Interviews immer aufgeregt? Und welche besonderen Wünsche haben die Stars und Sternchen fernab der Kameras? Antworten und "exclusive" Einblicke gibt es ab Samstag, 10. Juli, in "Exclusiv - der Podcast" mit Bella Lesnik. Der Podcast, der von der Audio Alliance produziert wird, ist bei AUDIO NOW und überall sonst, wo es Podcasts gibt, abrufbar.

In "Exclusiv - der Podcast" berichten Moderatorin Bella Lesnik und ihre Kolleg:innen immer samstags und damit am einzigen Tag, an dem "Exclusiv" nicht im TV zu sehen ist, von der Arbeit für das Starmagazin. Sie erzählen von den Diskussionen in den Redaktionssitzungen, von den Anfragen an Promis, von den Themen, die abgelehnt wurden und den Geschichten, die hinter der Kamera passiert sind. In jeder Folge spricht Bella Lesnik mit einer Reporterin oder einem Reporter über das große Interview der Woche. Hinzu kommen verschiedene Rubriken, in denen zum Beispiel auch Moderatorin Frauke Ludowig von ihren verrücktesten Erfahrungen aus fast 30 Jahren Promibusiness berichtet.

Bella Lesnik: "Ich als alte Radiofrau habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum wir nicht schon längst einen ,Exclusiv'-Podcast haben. Und bin unendlich stolz und glücklich, dass wir am 10. Juli mit unserer ersten Folge zu hören sind. Endlich haben wir Zeit und Platz all das zu erzählen, was wir uns normalerweise nur in den Konferenzen oder unter Kolleg:innen erzählen. Das sind richtig tolle, lustige oder verrückte Geschichten, die wir aber nicht drehen konnten oder die nach oder vor dem Dreh passiert sind - und die es deshalb gar nicht ins Fernsehen schaffen konnten: aber jetzt eben in unseren Exclusiv-Podcast."

Über Bella Lesnik:

Bella Lesnik ist eine deutsche Journalistin. Seit 2005 ist sie als TV- und Radiomoderatorin aktiv. Nach ihrer Ausbildung zur Hörfunkredakteurin und Moderatorin beim Lokalradio Antenne Unna, wechselte sie als Moderatorin zu 1Live und YOU FM. Für den TV-Sender Sky moderierte Lesnik gemeinsam mit Oliver Pocher die Sendung "Samstag LIVE!" und wechselte im August 2013 zur "Lokalzeit OWL" im WDR Fernsehen. Seit 2015 ist sie neben Frauke Ludowig bei "RTL Exclusiv - Das Starmagazin" zu sehen. Außerdem ist Bella Lesnik als Moderatorin von "Best of" und als Reporterin in Australien für das Dschungelcamp im Einsatz. In den RTL Shows "Let's Dance Exclusiv Spezial" (2018) oder "DSDS - die große Aftershowparty" (2016) hat sie live durch die Sendung geführt. Auch als Podcasterin ist Bella Lesnik aktiv. 2020 moderierte sie bereits den offiziellen "Let's Dance"-Podcast sowie den offiziellen Podcast zum RTL Dschungelcamp aus Australien.

Über Audio Alliance:

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

