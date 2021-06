Mediengruppe RTL Deutschland

Sieg für Renata und Valentin Lusin

3,08 Millionen Zuschauer für "Let's Dance - Die große Profi-Challenge"

Köln (ots)

Auch die Profis haben's drauf: Nach dem sehr erfolgreichen Staffelfinale von "Let's Dance" letzte Woche hatten an diesem Freitag die Profitänzer bei "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" die Bühne einmal ganz für sich - und begeisterten insgesamt 3,08 Millionen Zuschauer (MA: 12,4 %). In dem einmaligen Special, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, konnten sie ihre Leidenschaft fürs Tanzen auf ihre ganz eigene Art und Weise zum Ausdruck bringen. Damit erreichte die Tanzshow 14,0 Prozent bei den Zuschauern 14 - 59 Jahre (1,57 Mio.), bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das Live-Spektakel sogar 17,5 % (1,01 Mio.). In beiden Zielgruppen holte "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" den Primetime-Sieg.

Der Tagesmarktanteil von RTL lag bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern bei 10,1 Prozent. (ZDF: 10,2 %, Sat1: 7,1 %, ARD: 6,7 %, ProSieben: 6,4 % und VOX: 6,4 %).

In "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" standen zum dritten Mal die Profitänzer im Mittelpunkt und traten in selbstinszenierten Showtänzen bei Victoria Swarovski und Daniel Hartwich live gegeneinander an. Der Kreativität der Profis waren (fast) keine Grenzen gesetzt: Egal ob z.B. Solo-, Paar- oder Gruppentanz, mit Showact oder Überraschungseffekt. Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilten die Darbietungen der professionellen Tänzer, doch einzig die Zuschauer an den Bildschirmen entschieden, wer 2021 "Die große Profi-Challenge" gewinnt: Renata und Valentin Lusin sind die Nr. 1 und dürfen den begehrten "Let's Dance"-Pokal mit nach Hause nehmen.

