So empfangen Sie weiterhin unsere Pressemitteilungen! Registrieren Sie sich im Media Hub und abonnieren Sie Meldungen zu Marken und Themen, die für Sie relevant sind!

Damit Sie auch weiterhin unsere Pressemitteilungen nicht nur per Originaltextservice (ots) sondern auch bequem per E-Mail erhalten, müssen Sie diese ab heute direkt abonnieren. Das geht ganz leicht! Wählen Sie - wenn schon registriert - auf Ihrer Profilseite in unserem Media Hub einfach die Marken und Interessen aus, zu denen Sie Pressemitteilungen der Mediengruppe RTL erhalten möchten. Ob Meldungen von u.a. TVNOW, RTL, ntv oder VOX, ob Show-, Fiction- oder Nachrichtenthemen, ob Neuigkeiten zu Quoten, Personalien oder Vermarktung - Sie bestimmen, welche Pressemitteilungen und Newsletter für Sie relevant sind.

In unserem Media Hub finden Sie unter mediahub.mediengruppe-rtl.de alle News und Medienangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. Neben Pressemitteilungen, Pressemappen zu Format-Highlights und Programmwochen-/Streaming-Übersichten sind hier auch Foto-, Video- und Audio-Content, Interviews und Statements einfach abrufbar. Falls Sie noch nicht registriert sind, geht das ganz schnell auf der Registrierungsseite im Media Hub. Einige Inhalte des Media Hubs der Mediengruppe RTL Deutschland wie Preview-Videos oder Foto-Downloads sind durch einen Log-In unter Anerkennung der AGB und Nutzungsrechte geschützt. Wir prüfen Ihre Registrierung und schalten Ihren Zugang nach Ihrer E-Mail-Bestätigung schnellstmöglich frei.

News und Medienangebote aus dem Media Hub direkt auf Ihr Smartphone

Im Media Hub finden Sie alle News und Medienangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. Damit Sie nichts verpassen, halten wir Sie auch auf unserem Telegram Kanal immer auf dem Laufenden. Über die Telegram-Suche finden Sie uns unter @MediengruppeRTL - oder einfach über den Link https://t.me/MediengruppeRTL.

