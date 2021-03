Mediengruppe RTL Deutschland

"Klima vor acht" bei RTL

Verständliche Klimaberichterstattung zur besten Sendezeit

Köln (ots)

Die Auswirkungen der Erderwärmung sind auch in Deutschland immer deutlicher zu spüren. Daher sind RTL und die Initiative "Klima vor acht" in engem Austausch für ein regelmäßiges Format, in dem eine fundierte und zugleich verständliche Klimaberichterstattung im Fokus steht. Das neue Format soll im Umfeld von "RTL Aktuell" zu sehen sein.

Bereits am 22. April, dem internationalen Earth Day, präsentiert Maik Meuser ein "Klima Update". Das Format entsteht in übergreifender Zusammenarbeit der stern-, GEO-, ntv- sowie RTL- Redaktionen und läuft um 15:40 Uhr und 19:15 Uhr bei ntv und ist zudem auch auf RTL.de, ntv.de, geo.de, brigitte.de und stern.de zu sehen.

Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Mit dem Klimawandel widmen wir uns einer der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Seit 2019 verschaffen wir bereits im Rahmen unserer Nachhaltigkeitswochen dem Thema Klima und Umwelt umfassend und regelmäßig Gehör. Aber leider tickt die Uhr immer schneller und deswegen müssen wir noch mehr tun. Informieren und aufklären, die Bedrohungen noch stärker ins Bewusstsein rücken und Möglichkeiten aufzeigen, was wir alle gemeinsam für unsere Zukunft tun können."

Michael Flammer, erster Vorsitzender von KLIMA° vor acht e.V.: "Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit RTL! Unser Verein KLIMA° vor acht e.V. ist angetreten, die Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen zu verbessern und damit möglichst viele Menschen zu erreichen. Deshalb ist es für uns und unsere Unterstützer:innen ein großer Erfolg, dass mit RTL nun ein erster Fernsehsender unserem Aufruf folgt."

"RTL Aktuell" erreicht täglich im Schnitt 4,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und ist mit einem Marktanteil von 20,0 Prozent (14-59) beziehungsweise 19,7 Prozent (14-49) die erfolgreichste Nachrichtensendung bei den Jungen.*

KLIMA° vor acht ist eine Initiative aus ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die sich im August 2020 gegründet hat, um eine regelmäßige, verständliche und wissenschaftlich fundierte Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen voranzutreiben. KLIMA° vor acht ist unabhängig, überparteilich und hat sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben.

*Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / beliebige Dauer / 24.-28.03.2021 vorl. gew. / Stand: 29.03.2021; Zeitraum: 1.1. - 28.03.2021, Mo-Fr.

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell