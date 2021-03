Mediengruppe RTL Deutschland

AUDIO NOW: Neues Tool für Podcast-Publisher

Ein neues Tool ermöglicht es Podcast-Publishern ab sofort, eigenständig ihre Feeds bei AUDIO NOW einzureichen und sich so für eine Listung auf der Podcast-Plattform der Audio Alliance zu bewerben. Das so genannte "Publisher Backend" ist offen für alle Publisher. Wurde ein RSS-Feed erfolgreich über https://audionow.de/publishers eingereicht, dient AUDIO NOW als weiterer Distributor und bietet Publishern und ihren Podcasts somit den Zugang zum Publikum von AUDIO NOW.

Die eingereichten Formate werden vor Freischaltung redaktionell geprüft, so dass die Qualitätssicherung der auf AUDIO NOW veröffentlichten Podcasts erhalten bleibt. AUDIO NOW ist seinen Publishern gegenüber nicht nur brandsafe, sondern auch datentransparent: Über die Benutzeroberfläche können jederzeit Abonnentenzahlen, Abrufe und die Entwicklung der eigenen Formate in einem Statistik-Dashboard eingesehen und zur weiteren Verwendung exportiert werden.

Die Nutzung des Tools und die Einreichung der Podcasts ist für die Publisher nach Einrichtung eines persönlichen Kontos kostenfrei. Aktuell sind auf AUDIO NOW rund 160.000 Podcast-Episoden abrufbar.

Christian Schalt, Chief Digital Officer RTL Radio Deutschland: "Wir freuen uns, dass auf AUDIO NOW so viele unterschiedliche Publisher mit ihren Inhalten vertreten sind. Nutzungsdaten sind für alle eine wichtige Rückmeldung, um Inhalte zu optimieren. Daher teilen wir seit dem Start von AUDIO NOW diese auch mit unseren Partnern. Über das Publisher Dashboard ist das jetzt noch komfortabler möglich."

Über Audio Alliance:

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

