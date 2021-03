Mediengruppe RTL Deutschland

GEO, Audio Alliance und Peter Wohlleben starten "Peter und der Wald - ein GEO Podcast"

Köln (ots)

In seinem Podcast "Peter und der Wald" spricht Peter Wohlleben mit ganz unterschiedlichen Gästen über alles rund um das Thema Wald - von seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Klimawandel bis hin zu der Frage, wie sinnvoll eigentlich Baumpflanzaktionen sind. GEO und die Produktionsfirma Audio Alliance bringen die neue Staffel des Podcasts gemeinsam mit dem Bestseller-Autor und bekannten Förster am 9. März mit neuem Titel und neuem Look heraus: "Peter und der Wald - ein GEO Podcast" gibt es ab sofort bei AUDIO NOW und überall sonst, wo es Podcasts gibt, zu hören.

Peter Wohlleben wollte schon mit sechs Jahren Naturschützer werden, studierte später an der Fachhochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar und setzt sich heute für ökonomisch und ökologisch nachhaltige Forstwirtschaft ein. Nachdem er die erste Staffel seines Podcasts ab Juli 2020 zunächst allein veröffentlichte, bekommt er bei "Peter und der Wald - ein GEO Podcast" nun redaktionelle Unterstützung des Gruner + Jahr-Magazins GEO. Dies bedeutet einen weiteren Schritt in der Zusammenarbeit: Gemeinsam bringen Gruner + Jahr und Peter Wohlleben bereits das Magazin "Wohllebens Welt" heraus. Produziert wird "Peter und der Wald - ein GEO Podcast" von der Audio Alliance.

Peter Wohlleben: "Dieser Podcast liegt mir sehr am Herzen. Daher freue ich mich, dass ich mit GEO ab sofort so prominente Unterstützung bekomme und wir ,Peter und der Wald' zusammen noch bekannter machen. Außerdem freue ich mich darauf, auch in Staffel 2 wieder mit spannenden Gästen über mein berufliches Zuhause - den Wald - und das wichtige Thema nachhaltige Forstwirtschaft zu sprechen."

GEO-Chefredakteur Jens Schröder: "Nachdem wir gemeinsam mit Peter Wohlleben bereits erfolgreich das Magazin 'Wohllebens Welt' an den Start gebracht haben, freuen wir uns sehr, nun auch den Podcast 'Peter und der Wald' zu GEO zu holen und die Zusammenarbeit auszubauen. So wollen wir im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie einen weiteren Impuls für nachhaltige Forstwirtschaft setzen."

Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Das Thema 'Wald' trifft einen Nerv, denn es steht scheinbar konträr zur immer schneller werdenden Informationsflut. Für das Medium Podcast, das ebenfalls für Länge, Tiefe und oft auch entschleunigten Inhalt steht, ist das genau richtig. Dass Peter Wohlleben wie kein anderer über die Natur erzählen kann, haben die Kolleginnen und Kollegen von Random House und Gruner + Jahr bereits erleben dürfen. Ich freue mich, ihn nun auch im Portfolio der Audio Alliance begrüßen zu dürfen."

Inhaltlich soll es weiterhin um die Themen Nachhaltigkeit, Wald, Klimaschutz und Artenvielfalt gehen. Was macht den Zauber der Wildnis aus? Haben Bäume Gefühle? Wie funktioniert ökologische Forstwirtschaft? Peter Wohlleben spricht mit Expert*innen, Wissenschaftler*innen, Aktivist*innen und prominenten Persönlichkeiten über Wege, wie wir das Klima und den Wald besser schützen können, die Frage, warum Artenvielfalt so wichtig ist und was jeder von uns tun kann, damit die grüne Wende in Deutschland gelingt. In der ersten Folge, die ab heute abrufbar ist, ist Luisa Neubauer, Umweltaktivistin bei Fridays For Future, zu Gast.

Neue Folgen von "Peter und der Wald - ein GEO Podcast" erscheinen vier­zehn­täg­lich dienstags bei AUDIO NOW und allen weiteren gängigen Podcast-Portalen.

Über Audio Alliance:

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

