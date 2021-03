Mediengruppe RTL Deutschland

Fußball-Deal zur Heim-EM

Mediengruppe RTL erwirbt 17 Spiele der UEFA EURO 2024 von der Deutschen Telekom

Köln (ots)

Wenn ab Juni 2024 der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland rollt, ist RTL live mit von der Partie. Die Mediengruppe RTL Deutschland und die Deutsche Telekom haben sich auf die Sublizenzierung von exklusiven Rechten an 17 Spielen der UEFA EURO 2024 verständigt. Die Vereinbarung umfasst die Übertragung von 14 Spielen der Gruppenphase, zwei Achtelfinals und einem Viertelfinale exklusiv im Free-TV bei RTL und im Livestream bei TVNOW. Zudem sind auch umfangreiche Highlights-, Abruf- und News-Access-Rechte in dem Paket enthalten, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen, sender- und plattformübergreifend über alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 zu berichten.

Erst im November 2020 hatten die Mediengruppe RTL Deutschland und die Deutsche Telekom eine umfangreiche Partnerschaft in den Bereichen Technologie und Vermarktung geschlossen, in deren Rahmen TVNOW in die neuen MagentaTV Smart-Tarife integriert wurde. Zudem wurde auch eine engere Zusammenarbeit im Bereich Content vereinbart.

Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland: "Erst im November fiel mit der Integration von TVNOW Premium in das TV-Produkt MagentaTV der Startschuss unserer Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit nach nur wenigen Monaten auch im Bereich Content gemeinsam vorantreiben. Mit unserer langjährigen Expertise bei der Live-Übertragung und journalistischen Aufbereitung großer Sport-Ereignisse haben wir als einziger privater Anbieter den Zuschlag bekommen und präsentieren insgesamt 17 Spiele der UEFA EURO 2024 im Free-TV auf RTL und im Livestream auf TVNOW. Die Europameisterschaft hierzulande wird ein großes Fußball-Fest, das Millionen von Fans bei uns live miterleben können, ob zuhause oder unterwegs."

UEFA EURO 2024 ergänzt umfangreiches Fußball-Angebot der Mediengruppe RTL

Die Spiele der UEFA EURO 2024 ergänzen das umfangreiche Fußball-Angebot der Mediengruppe RTL. Dazu gehören neben den Länderspielen der Nationalmannschaft auch die UEFA Europa League und die neu geschaffene UEFA Europa Conference League.

Noch im März zeigt RTL die nächsten drei Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022. Der Sender konnte dafür Uli Hoeneß als meinungsstarken Experten gewinnen, um die Begegnungen gemeinsam mit Moderator Florian König zu analysieren. Das erste Spiel gegen Island findet am 25. März in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt. Am 28. März folgt die Partie gegen Rumänien in Bukarest, bevor die DFB-Elf schließlich am 31. März erneut in Duisburg auf Nordmazedonien trifft. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr. RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den Partien der deutschen Nationalmannschaft der Männer im Rahmen der European Qualifiers zur WM 2022 in Katar. Insgesamt zeigt der Kölner Sender 12 Spiele des DFB-Teams in diesem Jahr.

Erst kürzlich ist RTL mit der Vereinbarung zur Live-Übertragung ausgewählter Formel-1-Rennen als Partner von Sky Deutschland in die Königsklasse des Motorsports zurückgekehrt.

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell