Mediengruppe RTL und Sky Deutschland vereinbaren umfangreiche Partnerschaft in Bereichen Streaming und Content

- TVNOW Premium App mit über 47.000 Programmstunden ab Sommer 2021 direkt über Sky Q verfügbar - Sky Q Kunden erhalten unabhängig von einer TVNOW Premium Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten Zugriff auf die auf Abruf verfügbaren Programme aller Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL - RTL strahlt vier ausgewählte Rennen der Formel 1 im Free-TV aus - Partnerschaft stärkt Livesport-Angebot im Free-TV, treibt das Wachstum von TVNOW und unterstreicht die Attraktivität von Sky Q

Sky Deutschland und die Mediengruppe RTL gehen eine neue Partnerschaft in den Bereichen Streaming und Content ein. TVNOW, der Streamingdienst der Mediengruppe RTL, ist künftig über die All-In-One-Plattform Sky Q verfügbar. Damit wächst die potenzielle Reichweite von TVNOW um mehr als 2,5 Millionen Sky Q Kunden. Gleichzeitig sublizensiert Sky an die Mediengruppe RTL die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung vier ausgewählter Formel 1-Rennen.

Vier Rennen der Königsklasse des Motorsports bei RTL, alle Rennen nur bei Sky

In Partnerschaft mit Sky wird RTL pro Saison vier Rennen der Formel 1 live und exklusiv im Free-TV übertragen. Zudem umfasst die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch umfangreiche News Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten. Geplant ist, dass RTL mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola am 18. April in die Rennübertragungen einsteigt. Zudem hat sich der Sender die Rennen in Barcelona (9.5.), Monza (12.9.) und Sao Paulo (7.11.) optioniert - vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie. Sämtliche Rennen der kommenden Formel 1- Saison sind bei Sky auf dem neuen Sender Sky Sport F1 sowie in ultrascharfer UHD-Qualität auf Sky Sport UHD zu sehen.

Die kommende Formel 1-Saison hat es in sich: Zum einen startet Mick Schumacher in der höchsten Rennserie durch. Zum anderen greift der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin wieder mit einem konkurrenzfähigen Auto an und der amtierende Weltmeister Lewis Hamilton möchte den achten Titel und damit Michael Schumacher als Rekordweltmeister überflügeln.

TVNOW Premium künftig auch über Sky Q erhältlich

Durch die neue Partnerschaft haben Sky Q Kunden in Deutschland und Österreich ab Mitte 2021 die Möglichkeit, das stark wachsende Programmangebot von TVNOW Premium mit über 47.000 Programmstunden zu buchen. Und das Beste: Unabhängig von einer TVNOW Premium Mitgliedschaft erhalten sämtliche Sky Q Kunden ohne Zusatzkosten uneingeschränkten Zugriff auf die auf Abruf verfügbaren Programme aller Free-TV-Sender der Gruppe. Die Inhalte stehen bis zu 7 Tage nach Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Bei TVNOW Premium erwarten die Kunden unter anderem die Live-Übertragungen der UEFA Europa League und hochwertige TVNOW Originals wie die Serien-Highlights "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" mit Jürgen Vogel,"8 Zeugen" mit Alexandra Maria Lara und "Glauben" von Ferdinand von Schirach. Sky Q Kunden kommen über die Buchung von TVNOW Premium zudem in den Genuss der digitalen Spartensender GEO Television, RTL Crime, RTL Passion und RTL Living.

"Das Angebot attraktiver Inhalte im engen Zusammenspiel unserer reichweitenstarken Sender mit TVNOW sind Kern unserer Strategie. Durch die Partnerschaft mit Sky können wir das Wachstum von TVNOW weiter beschleunigen. Sky bietet mit Sky Q eine großartige Entertainment-Plattform für TV und Streaming", so Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. "Gleichzeitig präsentieren wir durch die Partnerschaft attraktiven Live-Sport für ein Millionenpublikum weiterhin im Free-TV. Als 'Main-Streamer´ schmieden wir Partnerschaften wie diese, um unsere digitale Agenda weiter voranzutreiben."

Devesh Raj, CEO Sky Deutschland sagt: "Sky Q vereint wie kein anderer Service lineares Fernsehen, On Demand, Mediatheken, Apps, Streaming und komfortable Funktionalitäten auf einer gemeinsamen Plattform. Durch die Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL und der Integration von TVNOW stärken wir die Position von Sky Q als führende Aggregationsplattform. Sky ist zudem das neue Zuhause des Motorsports in Deutschland. Nur auf Sky können Motorsportfans alle 23 Rennwochenenden verfolgen. Um der Formel 1 gezielt eine noch größere Bühne zu geben und damit für unsere großartigen Formel-1-Übertragungen zu werben, machen wir vier ausgewählte Rennen im Free-TV einem Millionenpublikum zugänglich."

Sky Q stärkt Position als All-In-One-Plattform

Mit der Integration von TVNOW baut Sky Q seine Position als All-In-One-Plattform weiter aus. Sky Q bietet Zuschauern ihr gesamtes Fernsehprogramm einfach an einem Ort: die gesamte Vielfalt von Sky linear und auf Abruf, Free-TV-Sender, Komfortfunktionen wie die Sky Q Sprachsteuerung, individuelle Empfehlungen und die Inhalte der beliebtesten Mediatheken sowie Apps wie ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, Disney+ (ab April 2021) und DAZN - vieles davon in bester UHD- und HDR-Qualität und alles ganz einfach mit nur einer Fernbedienung.

