Rekordmonat Januar: Sieben Millionen Abrufe für Podcasts der Audio Alliance /

Der aktuelle Lockdown trieb die Nutzung des Podcast-Portfolios der Audio Alliance zum Jahresauftakt auf Rekordniveau: Sieben Millionen Abrufe verzeichnete die Audio Alliance im Monat Januar über alle Plattformen hinweg*. Gleichzeitig erreichte die Plattform AUDIO NOW eine Nutzungssteigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vormonat. Besonders gefragt waren Podcasts aus den Themenkategorien "Comedy", "Familie" und "Home Improvement".

Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Die hohe Podcast-Nutzung im aktuellen Lockdown zeigt, dass die Menschen etwas Leichtigkeit und Unterhaltung in ihrem Alltag ebenso suchen wie Ideen, diesen sinnvoll zu gestalten. Dafür ist unser breites Portfolio bestens geeignet: So haben unsere starken Comedy-Podcasts, die auch sonst die Spitzenplätze der Charts belegen, noch einmal deutlich zugelegt. Gleichzeitig verzeichnen wir ein erhöhtes Interesse an Produktionen zu den Themen 'Familie' und 'Home Improvement', hier mit starkem Fokus auf nachhaltiges Leben. Sieben Millionen Abrufe über alle Plattformen hinweg und eine Nutzungssteigerung von 40 Prozent bei AUDIO NOW sind für unser gesamtes Team eine Bestätigung, dass wir inhaltlich das richtige Angebot für den deutschen Markt bereitstellen sowie eine Motivation, täglich weiter an relevanten Inhalten zu arbeiten. Dass wir uns schon im vergangenen Jahr entschieden haben, auf den harten IAB V2 Standard in der Messung zu gehen, hat sich gelohnt - gerade Werbekunden wissen zu schätzen, dass die Reichweiten, die wir messen, tatsächlich stimmen. In einem jungen Markt sind harte Standards unerlässlich."

Zu den Podcasts mit besonders starker Nutzung gehörten im Januar:

Comedy:

"Die Pochers hier!": Deutschlands beliebtester Pärchen-Podcast erscheint jeden Freitag mit einer neuen Folge auf AUDIO NOW. Die frischgebackenen Eltern Olli und Amira erzählen unzensiert und höchst unterhaltsam aus ihrem Familienalltag.

"08/17 mit Chris Tall und Özcan Cosar": In der zweiten Staffel ihres Podcasts sprechen die Star-Comedians jeden Donnerstag über alles, was sie oder die Welt bewegt: Ob über Fernweh, den aktuellen "Clubhouse"-Hype oder Erinnerungen an Burger-Restaurantbesuche ihrer Jugend.

Familie:

"ELTERNgespräch": Julia Schmidt-Jortzig hat drei Kinder und weiß: Nicht auf perfekte Antworten kommt es an, sondern darauf, die richtigen Fragen zu stellen. Ihre Gäste sind Eltern und andere Experten zu allen Themen rund ums Familienleben. Jeden Donnerstag neu bei AUDIO NOW.

"Jenny & Marco - Zwischen Windeln und Social Media": Das Tik-Tok-Influencer-Pärchen Jenny & Marco ist im Januar Eltern geworden. Bei AUDIO NOW nehmen die frisch gebackenen Eltern die Hörer wöchentlich mit auf ihrem Weg als kleine Familie.

"Papalapapp" ist der Podcast vom Vater werden. Hier plaudert Gerrit, Wahlhamburger und dreifacher Vater, mit Promi- und Normalo-Papas, die über ihren Alltag zwischen Kindern, Job & Partnerschaft berichten.

Home Improvement:

"Ideen für eine bessere Welt - der Hygge Podcast": Nachhaltigkeit, Gemeinschaftssinn und Umweltschutz werden vielen Menschen gerade immer wichtiger. Auf der Suche nach IDEEN FÜR EINE BESSERE WELT trifft Hygge-Redakteurin Yvonne Adamek interessante Menschen, die mit ihren Projekten, ihrem Engagement und ihren Ideen die Welt und unseren Alltag ein bisschen besser und vielleicht sogar einfacher machen. Nachmachen ausdrücklich erlaubt!

"Brigitte BE GREEN - Nachhaltigkeit ohne Blatt vorm Mund" vermittelt, wie man Nachhaltigkeit im Alltag umsetzen und in sein Leben integrieren kann. Denn: Ein nachhaltiger Lifestyle ist nicht mal eben so easy-peasy umgesetzt. Alexandra Zykonov, Co-Erfinderin und Redaktionsleiterin des nachhaltigen Magazins Brigitte BE GREEN spricht mit Kolleg*innen, Freund*innen, Expert*innen und Greenfluencer*innen in diesem wirklich ehrlichen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.

*Die Nutzung wurde nach dem Mess-Standard IAB V2 gemessen, der Hörer nur ab mindestens 60 Sekunden und innerhalb von 24 Stunden als Unique Listeners misst - Hörer, die Podcasts in Etappen hören, werden damit nur einmal gezählt.

Über Audio Alliance:

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.

