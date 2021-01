Exklusiv bei AUDIO NOW: "Der Bachelor - Der Podcast" wird zum virtuellen Mädelsabend /

Mediengruppe RTL Deutschland

Wenn am 20. Januar bei RTL "Der Bachelor" in eine neue Staffel geht, stehen auch bei AUDIO NOW Romantik, Zoff und jede Menge Herzklopfen auf dem Programm: Im offiziellen "Der Bachelor"-Podcast sind die Hörer*innen jede Woche hautnah dabei, wenn Steffi Brungs und Inken Wriedt gemeinsam "Der Bachelor" schauen und über die neuesten Ereignisse der TV-Romanze sprechen, in der diesmal Traummann Niko Griesert unter 22 flirt- und kampfbereiten Single-Frauen seine Herzensdame sucht. So wird "Der Bachelor - Der Podcast" zum virtuellen Mädelsabend. In jeder Folge begrüßen die Moderatorinnen außerdem Gäste aus der aktuellen sowie aus vergangenen Staffeln und lassen die Ereignisse der Woche auf dem Weg zur letzten Rose Revue passieren.

Während in der ersten TV-Folge Niko die ersten Ladies kennenlernt, die sein Herz erobern wollen, nehmen Steffi Brungs und Inken Wriedt die Damen für die Hörer*innen genau unter die Lupe. Zu Gast ist Bachelorette Melissa Damilia, die mit den Moderatorinnen die ersten Eindrücke der neuen Staffel diskutiert: Bei welcher Lady knistert es gleich zu Beginn? Welche meint es wirklich ernst? Wer kommt wohl unter die letzten fünf? Und auch Bachelor Niko selbst kommt im Podcast zu Wort. Außerdem gibt Melissa ein paar spannende Details preis, wie es mit ihrem Auserwählten Leander läuft und welche großen Pläne die beiden haben.

Steffi Brungs: "Normalerweise ist der Bachelor DER Grund für einen wöchentlichen Mädelsabend. In diesem Jahr ist das aber ja coronabedingt leider nicht möglich. Und genau da springen wir ein. Wir leiden, lästern, lachen, analysieren und spekulieren für unsere Zuhörer*innen so, wie sie es sonst mit ihren Freundinnen machen."

Inken Wriedt: "Es ist in der jetzigen Zeit schön, eine Serie zu haben, bei der einem regelmäßig warm ums Herz wird. Und in unserem Podcast gibt es in diesem Jahr ein ganz besonderes Goodie für unsere Zuhörer*innen. Denn bei uns hat der Bachelor höchstpersönlich das letzte Wort und lüftet am Ende jeder Folge ein kleines Geheimnis."

