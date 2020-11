Info-Offensive: Mediengruppe RTL bündelt journalistische Kompetenz in RTL News GmbH

Mediengruppe RTL Deutschland

Die Mediengruppe RTL Deutschland gründet zum 1. Februar 2021 die RTL News GmbH und damit die schlagkräftigste journalistische Unit für crossmediale Nachrichten, Infotainment, investigativen Journalismus sowie Dokutainment in Deutschland. Rund 700 Journalistinnen und Journalisten an 24 Standorten im In- und Ausland sorgen unterstützt von hochspezialisierten Supportabteilungen täglich für etwa 20 Stunden Nachrichten und Magazine bei RTL, ntv und VOX sowie umfassende Informationen auf den digitalen Plattformen des Hauses. Mit großem Erfolg: Im Schnitt erreichen die journalistischen Angebote der Mediengruppe RTL pro Tag mehr als 24 Millionen Menschen. Der rund einjährige Aufbau der gemeinsamen Zentralredaktion unter dem Projektnamen ´Inhalteherz´ ist mit der Gründung von RTL News erfolgreich abgeschlossen.

Geschäftsführer von RTL News, einer 100-prozentigen Tochter der Mediengruppe RTL, wird Stephan Schmitter. Er bleibt daneben CEO RTL Radio Deutschland und Head of Audio Mediengruppe RTL. Die Chefredaktion der RTL News bilden Sonja Schwetje als Chefredakteurin Netzwerke, Gerhard Kohlenbach als Chefredakteur Nachrichten, Wolf-Ulrich Schüler als Chefredakteur Verticals und Martin Gradl als Chefredakteur Magazine. Er wird zugleich stellvertretender Geschäftsführer von RTL News. Der langjährige RTL-Chefredakteur Michael Wulf übernimmt die Aufgabe des Chefredakteurs für besondere Aufgaben. Tanit Koch, Chefredakteurin Zentralredaktion und Geschäftsführerin von ntv, hat sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Struktur und den weiteren Weg - aber in bestem Einvernehmen - dazu entschieden, das Unternehmen zu verlassen.

Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken Mediengruppe RTL: "Hochwertiger Bewegtbild- und Digital-Journalismus zählt zu den zentralen Kompetenzen der Mediengruppe RTL. Steigende Reichweiten im Digitalen und hervorragende Quoten bei unseren Nachrichten und Magazinsendungen belegen das hohe Interesse der Menschen in Deutschland an unseren Angeboten. Mit der RTL News gestalten wir nun ein neues Zuhause für alle unsere Journalistinnen und Journalisten. Unser Ziel lautet, unsere Zuschauer auf allen Kanälen noch umfassender mit Informationen zu versorgen."

"Ob Coronakrise, Brexitchaos, US-Wahltheater oder das bevorstehende Superwahljahr in Deutschland - wir leben in bewegten Zeiten, in der seriöse Informationen noch wichtiger werden. Mit der Gründung der RTL News können wir dem steigenden Bedürfnis der Bevölkerung nach bestens recherchierten Nachrichten, verständlicher Aufbereitung des immer komplexer werdenden Alltags und spannenden Geschichten, die berühren und unterhalten, künftig noch besser nachkommen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem großartigen und überaus engagierten Team und wünsche Sonja, Gerhard, Uli, Martin und Michael in ihren neuen bzw. erweiterten Funktionen viel Erfolg", so Stephan Schmitter. "Gleichzeitig möchte ich mich bei Tanit Koch ganz herzlich für ihren großartigen persönlichen Einsatz beim Zusammenführen der redaktionellen Abläufe und digitalen Prozesse auf dem Weg zur gemeinsamen Redaktion bedanken. Tanit Koch hat eine Vielzahl innovativer Ideen eingebracht und sie persönlich nach vorne getrieben. Wir bedauern ihren Weggang, respektieren diese Entscheidung jedoch und wünschen ihr für ihre beruflichen Pläne von Herzen alles Gute."

Tanit Koch: "Die Zeit bei RTL und ntv war eine Bereicherung - dank eines wirklich beeindruckenden Teams, das insbesondere das herausfordernde Jahr 2020 zu bis dahin unerreichten journalistischen Höhen geführt hat. Ich wünsche der Mediengruppe RTL auch weiterhin alles Gute für die Zukunft des Journalismus im Digitalzeitalter."

Martin Gradl wird als Chefredakteur Magazine die Ressorts VIP und Life sowie das On-Screen-Management verantworten. Darüber hinaus berichten die Redaktionen "Guten Morgen Deutschland", "Punkt 12", "Explosiv", Exclusiv", "VOX Prominent" und "Factual" sowie das Team Sourcing & Verification an ihn. Zusätzlich übernimmt Gradl die stellvertretende Geschäftsführung von RTL News. Martin Gradl ist seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Mediengruppe RTL Deutschland tätig, zuletzt als Chief Content Officer bei SUPER RTL. Davor war er unter anderem Nachrichtenchef bei infoNetwork und Redaktionsleiter des RTL Nachtjournals.

Als Chefredakteur Nachrichten zeichnet Gerhard Kohlenbach für die Ressorts Politik & Wirtschaft, Nachrichten & Wetter sowie Sport verantwortlich. Außerdem berichten die Redaktionen von "RTL Aktuell", "RTL Nachtjournal" und "VOX News" an Gerhard Kohlenbach. Der bisherige Redaktionsleiter von "RTL Aktuell" begann seine berufliche Laufbahn 1989 in der heute-Redaktion beim ZDF. 1993 wechselte Kohlenbach als Redakteur zu VOX. Seit 1994 war Gerhard Kohlenbach dann in verschiedenen Funktionen in der RTL Nachrichtenredaktion bzw. seit 2005 bei "RTL Aktuell" tätig.

Sonja Schwetje bleibt Chefredakteurin von ntv und ntv.de. In der RTL News verantwortet sie zudem als Chefredakteurin Netzwerke die Kooperationen der Bertelsmann Content Alliance sowie das Team des RTL Spendenmarathons. Außerdem vertritt sie die Mediengruppe RTL als Vorstandsmitglied bei VAUNET sowie künftig als Boardvorsitzende bei der ENEX. Bei der Mediengruppe RTL ist Sonja Schwetje seit 1998. Nach verschiedenen Stationen bei RTL Nord wechselte sie 2005 als Redaktionsleiterin zu RTL West nach Köln. Hier war sie bis zu ihrem Wechsel zu ntv im November 2010 als Chefin vom Dienst und als Moderatorin der Sendung "Guten Abend RTL" im Einsatz.

Wolf-Ulrich Schüler verantwortet als Chefredakteur Verticals unter anderem die Inhalte, die weitere Entwicklung und die strategische Positionierung von RTL.de, sport.de, VIP.de, wetter.de, kochbar.de und VOX.de sowie den weiteren Ausbau des Webvideo- und Livestream-Teams. Zudem zeichnet er für das Content-SEO-Team verantwortlich. Schüler ist seit Oktober 2019 stellvertretender Chefredakteur der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Davor hatte der ehemalige stellvertretende BILD-Chefredakteur bei Axel Springer und Bauer Media Group verschiedene verantwortliche Positionen inne, unter anderem als Ressortleiter Unterhaltung und Nachrichtenchef.

Als Chefredakteur für besondere Aufgaben verantwortet Michael Wulf den Ausbau des Bereichs Extra/Investigativ/Dokumentation. Nach den großen Erfolgen von Team Wallraff und Tamer Bakiner sollen hier zukünftig noch mehr Geschichten entstehen, über die Deutschland spricht - sowohl für das lineare TV, als auch für TVNOW und die weiteren digitalen Angebote. Darüber hinaus wird Michael Wulf gemeinsam mit dem Politik- und Wirtschaftschef Nikolaus Blome innovative zuschauernahe Konzepte für das Superwahljahr 2021 entwickeln.

In der RTL News GmbH arbeiten zukünftig sowohl Kolleginnen und Kollegen von infoNetwork und RTL interactive als auch von ntv. Geschäftsführer des Nachrichtensenders ntv werden Stephan Schäfer und Stephan Schmitter. Damit wird die Marke ntv als essentieller Teil in der RTL News verankert.

Jan Rudolph, der als Chefredakteur Digital zuletzt insbesondere auch in den organisatorischen Aufbau der neuen Gemeinschaftsredaktion maßgeblich involviert war, wechselt in den Bereich Strategie & Innovation von Julia Reuter.

Über 24 Millionen Menschen informieren sich täglich bei den journalistischen Angeboten der Mediengruppe RTL. Dabei verzeichnen die digitalen Plattformen rund eine halbe Milliarde Klicks im Monat. "RTL Aktuell" hat 2020 um 1,9 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen zugelegt. Die jeweils aktuell ins Programm genommenen 25 "RTL Aktuell Spezials" erzielten sehr gute Marktanteile von im Schnitt bis zu 21,8 Prozent (14-59). Auch das "RTL Nachtjournal" erreichte in 2020 mit einem Marktanteil von im Schnitt bis zu 27,4 Prozent (14-59) hervorragende Quoten. Der Nachrichtensender ntv hat 2020 seine Marktanteile in allen Zielgruppen stark gesteigert und liegt bei den 14- bis 59-Jährigen mit 1,3 Prozent +35 % über dem Vorjahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen legt ntv sogar +54 % auf 1,4 Prozent zu.

