Digitaler 24 Stunden Weltrekordversuch mit Joey Kelly beim 25. RTL-Spendenmarathon:

"Wegen Corona absagen war nie eine Option!"

"Corona hält mich nicht auf! Meine alljährliche 24h Challenge im Rahmen des RTL-Spendenmarathon abzusagen, war nie eine Option", erklärt Joey Kelly, der auch in diesem ganz besonderen Jahr alles drangesetzt hat, mit einem verrückten Weltrekordversuch Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln. "Leider kann ich nicht wie in den Vorjahren Seite an Seite mit den anderen Teams die Challenge bestreiten. Aber wir sind alle rund um die Uhr digital vereint und können uns trotzdem via Screens gegenseitig anfeuern."

So wird der 48-jährige Ausdauersportler alleine im Gebäude der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln 24 Stunden auf einem Crosstrainer stehen, während 13 Firmenteams in ihren Unternehmen gleiches tun. Das Besondere: Auch Joey Kellys Söhne Luke und Leon stellen jeweils ein eigenes Team und unterstützen damit ihren Vater. Während sich die KollegInnen eines Firmenteams abwechseln können, wird Joey Kelly alles geben um alleine rund um die Uhr den Crosstrainer in Schwung halten. Gemeinsam wird versucht nach 24 Stunden einen Weltrekord für "die größte auf dem Crosstrainer erzeugte Energie-Menge (24 Std., Team)" aufzustellen. Wenn es alle Teams schaffen 24 Stunden lang im Schnitt über 100 KW pro Stunde zu erzeugen und damit den "EINHELL Akku der Hilfe" vollständig aufzuladen, ist der Weltrekord sicher. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird diesen Weltrekordversuch überwachen.

Alle Spenden, die im Rahmen der Joey Kelly Challenge eingesammelt werden, kommen dem RTL-Spendenmarathon und damit notleidenden Kindern in Deutschland und der ganzen Welt zu Gute. RTL Charity Gesamtleiter Wolfram Kons: "Es ist einfach großartig, dass man sich immer auf den irren Iren verlassen kann. Joey Kelly kämpft auch im Corona-Jahr für Kinder. Und wir werden alles tun, um ihn bei dieser ganz besonderen Challenge gesund und sicher durch die 24 Stunden zu bringen. Danke, Joey, Du bist ein echter Fels in der Brandung!"

Zum 16. Mal stellt sich Joey Kelly damit einer irren sportlichen Ausdauer-Herausforderung im Rahmen des RTL-Spendenmarathon. Insgesamt 16 Weltrekorde wurden generell im Zusammenhang mit der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen bereits erzielt, zehn davon durch Joey Kelly.

Als Technologiepartner unterstützt in diesem Jahr der IT-Ausrüster Cisco den RTL-Spendenmarathon. Über die Videoplattform "Cisco Webex" sind alle Firmenteams und die Moderatoren 24 Stunden in HD verbunden. "Wir sind glücklich, mit unserer Technologie zu helfen, dass Menschen sicher in Verbindung bleiben", sagt Uwe Peter, Deutschland-Chef von Cisco. "Die "Cisco Desk Pro"-Video-Geräte vor den Crosstrainern kommen normalerweise im Homeoffice zum Einsatz, ermöglichen aber auch in diesem Setup perfekte Unterhaltung."

Die "24h Crosstrainer Challenge" kann ab Donnerstag, 19. November ca. 18.00 live im Internet verfolgt werden: https://eventstream.rtl.de/channel7/index.php

Hashtags zur Challenge: #rtlwirhelfenkindern #spendenmarathon #KellyChallenge

Joey Kelly im Podcast der Mediengruppe RTL Deutschland

Privat wie selten zeigt sich Ausdauersportler Joey Kelly im aktuellen Podcast der Mediengruppe RTL. Der Ausdauersportler verrät, warum er sich bald die Haare abschneidet, wann er das letzte Mal geweint hat und spricht über seine verstorbene Mama, die Kellys sowie natürlich über den RTL-Spendenmarathon 2020 und seinen nächsten Weltrekordversuch bei der "24h Crosstrainer Challenge". Den Podcast finden Sie hier: http://on.rtl.de/9/MGRTLPodcast oder https://audionow.de/podcast/mediengruppe-rtl-podcast

Eckdaten "24h Crosstrainer Challenge":

Start: Donnerstag, 19. November 2020, live ab 18.00 Uhr während der Auftaktsendung des 25. RTL-Spendenmarathon

Ort: Im Gebäude der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln-Deutz

Teams: HDI Versicherungen, Buderus, Dorint Hotels, Bauhaus, Procter & Gamble, Fliegl, WW, VPV Versicherung, Einhell, Deutsche Vermögensberatung AG, Life Fitness, Injoy, Mediengruppe RTL, Team Luke Kelly, Team Leon Kelly

Ende: Nach 24 Stunden, am 20. November 2020, live ab 18.00 Uhr während der Finalsendung des 25. RTL-Spendenmarathon

