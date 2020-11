Mediengruppe RTL Deutschland

"RTL - Wir helfen Kindern"-Pate Ross Antony will brandverletzten Kindern helfen:

"Das ist ein Alptraum für alle Eltern!"

Es waren nur zwei Sekunden und ein paar Schritte in die falsche Richtung. "Ein ganz normaler Besuch bei Freunden. Die kleine Maus hat ihre ersten Schritte an dem Tag gemacht und hat angefangen die Wohnung auszukundschaften", berichtet Familienvater Andy Ross Antony von dem Tag, als das Unglück mit seiner damals einjährigen Tochter Mia (2) geschah. "Wir wussten leider nicht, dass es einen Ofen in der Wohnung gibt. Mia hat dann die heiße Glasscheibe angefasst und sich dadurch sehr, sehr starke Verbrennungen an den Handflächen zugezogen." Wenige Sekunden haben ausgereicht, um Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu verursachen. Zahlreiche Behandlungen, Operationen mit komplizierten Hautransplantationen folgten. Die Monate nach dem Unfall waren für Mia und ihre Eltern eine schwere und schmerzhafte Odyssee. "Zum Glück ist sie jetzt wieder ein glückliches Kind und eine so tolle kleine und vor allem tapfere Prinzessin", freut sich Ross Antony, als die kleine Mia ihn fröhlich anlächelt und ihre fast verheilten Hände zeigt. Das Schicksal der kleinen Mia geht ihm sehr nahe. "Das ist eine Situation, die niemand erleben möchte. Aber man kann ein Kind nicht jede Sekunde bewachen, Kinder wollen die Welt erkunden." Ca.30.000 Unfälle mit Verbrühungen und Verbrennungen gibt es pro Jahr, in 80 Prozent der Unfälle sind Kinderunter fünf Jahren betroffen. Rund 7.500Kinder müssen stationär aufgenommen werden und knapp 2.000 von ihnen werden in Spezialklinken behandelt "Wenn solche schrecklichen Brandverletzungen bei Kindern passieren, brauchen die Eltern optimale und vor allem schnelle Hilfe", so Ross Antony, der sich als Projektpate von "RTL - Wir helfen Kindern" dafür einsetzt, dass betroffene Familien wie Mia und ihre Eltern nach einem schlimmen Brandunfall Hilfe erhalten. Beim RTL-Spendenmarathon am 19. und 20. November stellt der 46-Jährige das Familienschicksal vor und ruft die Zuschauer auf zu Spenden. Mit den gesammelten Geldern wird der Verein "Paulinchen -Initiative für brandverletzte Kinder" sein Online-Beratungsangebot für Familien mit brandverletzten Kindern ausbauen und eine Personalstelle schaffen. Online-Kommunikation ist dabei sehr wichtig, denn für manche Familien oder betroffene Jugendliche ist der erste Schritt, sich zu informieren und Hilfe zu suchen, über ein Online-Angebot einfacher. "Das ist ein Alptraum für alle Eltern. Wir müssen den betroffenen Kindern die bestmögliche Versorgung und den Familien schnelle und umfassende Beratung ermöglichen! Bitte helfen Sie und Spenden Sie!"

Hintergrund

Heiße Herdplatte, dampfendes Bügeleisen oder der heiße Tee: Schlimmste Verbrennungen und Verbrühungen passieren gerade bei Kindern besonders häufig. Eine Brandverletzung ist eine extrem schmerzhafte Verletzung. Zahlreiche Operationen und Narbenkorrekturen sind oft notwendig und dazu kommen noch monatelange, oft jahrelange Behandlungen. Thermische Verletzungen sind folgenschwer, denn zurück bleiben lebenslange, oft stigmatisierende Narben. Aber nicht nur die verletzten Kinder, auch die Eltern leiden: eine Brandverletzung bedeutet eine große psychische Belastung für die ganze Familie. Häufig sind alle am Unfall direkt oder indirekt beteiligten Personen traumatisiert. Das verletzte Kind im Krankenhaus bedeutet Sorge, komplette Überforderung der Eltern und auch Geschwister, hinzukommen meist Schuldgefühle und Ängste der Eltern Die Versorgung der Geschwisterkinder steht hinten an, denn alles dreht sich um das verletzte Kind. Als zusätzlicher Stressfaktor kommt hinzu, dass die Wege in die Klinik oft weit sind. In Deutschland gibt es zum Glück hochqualifizierte Spezialkliniken für Brandverletzte. Nach der Entlassung aus der Klinik sind die Familien auf sich selbst gestellt. Oftmals bedeutet das die totale Überforderung, denn Nachbehandlung, Therapien, Krankengymnastik und Kompressionskleidung müssen eigenständig organisiert werden.

Hauptaufgabe von Paulinchen e.V. ist es, betroffene Familien in jeder Phase nach dem Unfall zu beraten und zu begleiten. Keine Frage rund um das Thema thermische Verletzung im Kindesalter bleibt offen. So wird z. B. bei der Suche nach spezialisierten ÄrztInnen und TherapeutInnen sowie erfahrenen Sanitätshäusern in der Region geholten. Für jedes brandverletzte Kind soll individuell die bestmögliche Versorgung erreicht werden.

"RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 182 Millionen Euro seit 1996

Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." entstehen, trägt im Wesentlichen die Mediengruppe RTL Deutschland. Auch die erwirtschafteten Zinsen, dienen zur Deckung der bei der Stiftung anfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 182 Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern in Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.

Der RTL-Spendenmarathon bei AUDIO NOW

Zum 25 jährigen Jubiläum des RTL-Spendenmarathon blicken Vanessa Civiello und Wolfram Kons in einem AUDIO NOW-Podcast auf die letzten Jahre zurück und beantworten dabei spannende Fragen: Wie werden Projekte von der Stiftung ausgewählt? Wie läuft der RTL-Spendenmarathon zu Zeiten von Corona? Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" und Moderator des RTL-Spendenmarathon, nimmt die Hörer mit auf die Reise durch 25 Jahre der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und gewährt Einblicke, die es so noch nie gab. "RTL-Spendenmarathon - Der Podcast" ist eine Produktion der Audio Alliance (https://audionow.de/podcast/rtl-spendenmarathon---der-podcast).

Paulinchen e.V.

Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder e.V. wurde 1993 gegründet, um Eltern nach Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen ihrer Kinder zu beraten und bei Problemen in der Rehabilitationszeit zu helfen. Dank unseres Netzwerkes können wir jede Frage rund um die thermische Verletzung beantworten. Gleichzeitig machen wir uns in der Präventionsarbeit stark, um auf die Unfallursachen hinzuweisen und Kinder vor den folgeschweren Unfällen zu schützen. Wir arbeiten bundesweit und sind vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Weitere Infos unter: www.paulinchen.de

