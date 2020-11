Mediengruppe RTL Deutschland

Barack Obama im Interview mit Mediengruppe RTL Deutschland und STERN anlässlich der Veröffentlichung seiner Autobiographie

Anlässlich der am 17. November erscheinenden Autobiographie von Barack Obama ("EIN VERHEISSENES LAND", Penguin Verlag) zeigt RTL am Montag, 16. November, ab 22.45 Uhr die Dokumentation "Obama - Meine wahre Geschichte". Grundlage der Dokumentation ist ein aktuelles Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten, das RTL-Anchorman Peter Kloeppel und Jan Christoph Wiechmann, US-Korrespondent des STERN, in dieser Woche in Washington führen. Die Dokumentation beleuchtet Barack Obamas persönliche Sicht auf prägende Ereignisse seines Lebens und seiner Präsidentschaft. Zu Wort kommen Weggefährten wie Rahm Emanuel, Stabschef des Weißen Hauses während Obamas Präsidentschaft, sowie Jugendfreunde Obamas. Der Film wird im Anschluss an die Ausstrahlung bei RTL ab dem 18. November bei TVNOW, dem Streamingdienst der Mediengruppe RTL, abrufbar sein. ntv wiederholt die Doku am 18. November um 23.30 Uhr. Auch die weiteren Plattformen und News- und Magazinformate der Mediengruppe RTL Deutschland sowie die zur RTL-Radiofamilie gehörenden Stationen werden die Inhalte der Dokumentation und des Gesprächs mit Barack Obama mit jeweils eigenen Schwerpunkten aufgreifen.

Am Dienstag (17.11.) veröffentlicht der STERN das Obama-Interview von Peter Kloeppel und Jan Christoph Wiechmann in seinem digitalen Bezahlangebot STERN PLUS. Am Mittwoch (18.11.) erscheint das Gesamtinterview im Video auf STERN Digital. Ebenfalls am Dienstag kommt die neue Folge des AUDIO NOW-Podcasts "Inside America - Der Kampf ums weiße Haus" (https://audionow.de/podcast/inside-america---der-kampf-ums-weisse-haus) heraus, in der Jan Christoph Wiechmann einen Einblick hinter die Kulissen des Interviews mit Barack Obama gibt. Mit "Inside America", einer Produktion der Audio Alliance, ließ STERN-Reporter Wiechmann in den vergangenen Wochen die Hörer an seinem Reporterleben rund um den US-Wahlkampf und die Wahl teilhaben. Das gesamte Obama-Interview gibt es dann ebenfalls ab Mittwoch, 18. November, in einer Spezialepisode von "Inside America" bei AUDIO NOW zu hören - ungeschnitten und in der englischsprachigen Originalversion. Am Donnerstag, 19. November, druckt der STERN das Obama-Interview im Heft (Ausgabe 47/20).

Die Erinnerungen Barack Obamas, des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, werden in zwei Bänden bei der Penguin Random House Verlagsgruppe veröffentlicht. Der erste Band mit dem Titel EIN VERHEISSENES LAND erscheint weltweit gleichzeitig am Dienstag, den 17. November 2020, in 25 Sprachen. Barack Obama erzählt in EIN VERHEISSENES LAND die Geschichte seiner unwahrscheinlichen Odyssee vom jungen Mann auf der Suche nach seiner Identität bis hin zum führenden Politiker der freien Welt. In erstaunlich persönlichen Worten beschreibt er sowohl seinen politischen Werdegang als auch die wegweisenden Momente der ersten Amtszeit seiner historischen Präsidentschaft - einer Zeit dramatischer Veränderungen und Turbulenzen.

Die Mediengruppe RTL Deutschland ist mit 14 TV-Sendern sowie dem Videostreaming-Dienst TVNOW der führende Anbieter von Videoinhalten in Deutschland. Mit ihrem breiten Portfolio an Sendern, Audio- und Online-Angeboten spricht die Mediengruppe RTL ein großes Spektrum von Zielgruppen an - mit einem Ziel: immer die besten Inhalte für jeden einzelnen Zuschauer und Nutzer anzubieten. Die Mediengruppe RTL Deutschland ist ein Unternehmen der RTL Group, einem weltweit führenden Broadcast-, Content- und Digitalkonzern mit Beteiligungen an über 80 TV- und Radiosendern, weltweiter Content-Produktion und schnell wachsenden Digitalvideo-Geschäften. Die RTL Group ist ein Unternehmensbereich des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzerns Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Der STERN erreicht Woche für Woche rund 5,51 Millionen Leser (ma 2020/II) und ist damit die meistgelesene frei verkäufliche Zeitschrift Deutschlands. Große Geschichten, die die Menschen bewegen, eine klare Haltung zu den relevanten gesellschaftlichen Fragen und seine vielfach ausgezeichnete Optik machen das Magazin seit über 70 Jahren einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Zur Marke STERN gehören neben den digitalen Angeboten, zahlreichen Podcasts und dem Online-Debattenformat DISKUTHEK auch die Magazine HIRSCHHAUSENS STERN GESUND LEBEN, CRIME und VIEW.

Die Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH ist ein Teil der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House, einem Unternehmensbereich des Medienkonzerns Bertelsmann. Zu den 47 Verlagen der größten deutschsprachigen Publikumsverlagsgruppe zählen u.a. Blanvalet, Goldmann, Heyne und Penguin sowie weitere Literatur- und Sachbuch-, Kinder- und Jugendbuch-, Ratgeber-, Bildband- und Hörbuchverlage darunter btb, Blessing, cbj, C. Bertelsmann, Der Audio Verlag, der Hörverlag, DVA, Ludwig, Luchterhand, Manesse, Mosaik, Random House Audio, Siedler und Südwest. Weitere Informationen auf presse.randomhouse.de

