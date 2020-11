Mediengruppe RTL Deutschland

IVW: Mediengruppe RTL einer der führenden Inhalteanbieter in Deutschland mit mehr als einer halben Milliarde Visits

KölnKöln (ots)

+++ Social-Media Rekord mit 38 Mio. Fans und Followern +++ ntv verdoppelt Besucherzahl +++ RTL.de Visits schießen um 57 Prozent nach oben +++ TVNOW führender deutscher Streamingdienst

Mit einem ausgewogenen Mix aus Information und Unterhaltung in Zeiten der Corona-Pandemie wächst die Mediengruppe RTL Deutschland bei ihren Digital-Angeboten sehr stark auf 504,75 Millionen IVW-Visits. Damit ist das Kölner Unternehmen einer der führenden digitalen Inhalteanbieter im deutschsprachigen Raum. Die mehr als eine halbe Milliarde Visits bedeuten ein überragendes Wachstum von 69 Prozent gegenüber Oktober 2019. Mit 37,97 Millionen Fans und Followern erreicht die Mediengruppe RTL zudem einen neuen Rekord bei Social Media und ist damit auch in den sozialen Netzwerken das nachgefragteste Inhalte-Power-Haus in Deutschland.

+++ ntv verdoppelt Besucherzahl +++

Spitzenwerte mit Informationen rund um Corona und die US-Präsidentschaftswahlen erzielt die Nachrichtenmarke ntv: 303,90 Mio. Visits bedeuten ein herausragendes Wachstum der Visits gegenüber dem Vorjahresmonat um sehr starke 101 Prozent. Auch gegenüber September steigert sich ntv damit um satte 33 Prozent auf den drittbesten jemals gemessenen Visit-Wert. Ein neues Alltime-High erreicht dabei das mitgemessene sport.de mit 10,08 Mio. Visits nach interner Berechnung.

+++ RTL.de Visits schießen um 57 Prozent nach oben +++

Mit der Bekanntgabe der Maßnahmen des Lockdown-Light zur Eindämmung der Corona-Pandemie und einem gelungenen Mix von Unterhaltungsthemen erreicht RTL.de 112,79 Millionen Visits. Das General Interest Angebot der Mediengruppe RTL wächst dabei rasant um starke 57 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und um 32 Prozent gegenüber September. In den gesellschaftlich relevanten Bereichen News & Gesundheit erzielt RTL.de mittlerweile mehr als doppelt so viele Visits als im vergangenen Jahr. Insgesamt ¾ aller Visits werden im General Interest Bereich erreicht. Insgesamt schießt RTL.de damit auf den zweitbesten je gemessenen Visit-Wert.

+++ TVNOW führender deutscher Streamingdienst +++

Mit 37,78 Mio. Visits und einer Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat festigt TVNOW mit exklusiven Originals und starken TV-Marken seine Position als der führende deutsche Streamingdienst. TVNOW erreicht dabei eine sehr intensive Nutzung: Die Sendungsstarts und gesehenen Minuten erzielen den zweitbesten Wert aller Zeiten.

Pressekontakt:

Thomas Bodemer

Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland

Telefon: +49 221-45 67 4314

thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell