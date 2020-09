Mediengruppe RTL Deutschland

Nina Gerhardt wird weitere Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland

Berlin, 22. September 2020 - Nina Gerhardt, Leiterin Medienpolitik & Kommunikation von RTL Radio Deutschland, wird zum 1. Oktober 2020 zur weiteren Geschäftsführerin von RTL Radio Deutschland berufen.

Gerhardt verstärkt in ihrer neuen Funktion das Führungsteam aus CEO Stephan Schmitter und Jochen Frenzel angesichts vielfältiger Aufgaben im aktuell stark boomenden Radio- und Audiobereich. Sie berichtet auch in neuer Funktion an Stephan Schmitter, der als CEO von RTL Radio Deutschland auch die Audioaktivitäten der Bertelsmann Content Alliance verantwortet und am 15. September zum weiteren Geschäftsführer der zur Mediengruppe RTL gehörenden infoNetwork GmbH berufen wurde.

Stephan Schmitter: "Nina Gerhardt ist eine ausgezeichnete und sehr versierte Radio- und Audioexpertin. Sie hat für RTL Radio Deutschland in den letzten Jahren schon an vielen Stellen sehr wertvolle Arbeit geleistet. Ich freue mich sehr, dass sie ab sofort mit unserem Kollegen Jochen Frenzel und mir ein starkes Geschäftsführerteam bildet, um die spannenden Herausforderungen im weiter wachsenden Radio- und Audiomarkt in den nächsten Jahren gemeinsam zu meistern."

Nina Gerhardt kam 2013 zu RTL Radio Deutschland. Die promovierte Volljuristin ist Stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Radio und Audiodienste und Gesamtvorstandsmitglied im VAUNET - Verband privater Medien e.V.

RTL Radio Deutschland liegt in der Verantwortung der Mediengruppe RTL Deutschland und ist die größte private Radiogruppe des Landes. Das Unternehmen hält Beteiligungen an 17 Radiosendern in 11 Bundesländern. Mit seinen Stationen und Unternehmen bietet RTL Radio Deutschland eine breite Palette an Radioprogrammen und Audioangeboten, die jeden Tag 14 Millionen Menschen auf allen Verbreitungswegen erreichen.

