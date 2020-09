Mediengruppe RTL Deutschland

Mehr Inhalte, mehr Aufmerksamkeit: Kommunikations-Team der Mediengruppe RTL forciert Arbeit im Newsroom und bündelt Verantwortlichkeiten in den Programmbereichen Information & Sport sowie Multichannel

Köln (ots)

- Niklas Fauteck übernimmt Leitung des Newsdesk - ntv-Sprecherin Bettina Klauser leitet in der Kommunikation den Bereich Information & Sport - Claus Richter verantwortet neben der RTL-Kommunikation auch den Bereich Multichannel

Um die wachsende Anzahl an eigenen, lokal produzierten Inhalten und Live-Events der Sender und Plattformen der Mediengruppe RTL Deutschland auf allen relevanten Kanälen konsistent und aufmerksamkeitsstark zu kommunizieren, forciert das Kommunikations-Team des Unternehmens sein Newsroom-Konzept. Gleichzeitig wurden PR-Verantwortlichkeiten in den Programmbereichen Information & Sport sowie Multichannel gebündelt und neue Stellvertreter-/innen ernannt. Niklas Fauteck verantwortet ab sofort als Leiter Newsdesk die Umsetzung der tagesaktuellen Kommunikation und Präsentation von Unternehmensthemen, Format-PR und weitere Medienangebote auf der eigenen b2b-Plattform (´Media Hub´). Der journalistisch wie technologisch versierte Kommunikations-Experte ist seit 2013 im Unternehmen und übernimmt die Aufgabe neben seiner Tätigkeit als Senior Manager Kommunikation VOX und TVNOW. In der neu geschaffenen Position steuert der 31-Jährige den inhaltlichen, technischen und organisatorischen Ausbau des Media Hubs unter mediahub.mediengruppe-rtl.de.

Als Leiterin Kommunikation Information/Sport der Mediengruppe RTL verantwortet ntv-Sprecherin Bettina Klauser die PR aller News- und Magazin- sowie Sportthemen. Analog zum Bau der journalistischen Zentralredaktion ´Inhalteherz´ erfolgt die Steuerung der Kommunikation journalistischer Themen künftig sender- und plattformübergreifend.

Claus Richter, Leiter RTL-Kommunikation, übernimmt zusätzlich die Steuerung der gesamten Sender- und Programm-PR für den Bereich Multichannel. Unterstützt wird er von RTL-Kommunikatorin Yvonne Wagner als Sprecherin der Sender VOX up und RTL plus. VOX-Kommunikator Magnus Enzmann spricht künftig neben dem Männersender NITRO auch für die Pay-Angebote RTL Crime, RTL Living und RTL Passion.

Niklas Fauteck, Bettina Klauser und Claus Richter berichten in ihren erweiterten Funktionen an Bereichsleiter Christian Körner. Die Leiter/innen der Kommunikationsteams der Mediengruppe RTL haben zudem neue Stellvertreter/innen bekommen: Konstantin von Stechow für die Unternehmenskommunikation unter Leitung von Kerstin Jaumann und Mandy Berghoff für RTL Television unter Leitung von Claus Richter. Finja Junker für VOX unter Leitung von Julia Kikillis sowie Jasmin Menzer für die Bildredaktion unter Leitung von Patricia Kluck.

Christian Körner, Bereichsleiter Kommunikation & Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland: "Corona hat die Nachfrage nach unseren Inhalten angetrieben. Linear und nonlinear, in der Information und der Unterhaltung. Wir verstehen das als klaren Auftrag, unsere Inhalte noch wirkungsvoller an ihr Publikum zu kommunizieren. Gleichzeitig haben wir die Zeit genutzt, uns selbst weiterzuentwickeln, um das Wichtige mit klarem Fokus noch besser zu machen. Der Markt ist in Bewegung - wir sind es auch."

Zum Media Hub:

Im Media Hub unter mediahub.mediengruppe-rtl.de finden Journalist/innen und Interessierte alle News und Medienangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. Neben Pressemitteilungen, Pressemappen zu Format-Highlights, TV-Previews und Programmwochenübersichten soll der angebotene Content auch in Zukunft weiter ausgebaut werden und für die journalistische Zielgruppe leicht auffindbar sein. Foto-, Video- und Audio-Content, Podcasts, Interviews und Statements werden genauso abrufbar sein wie tagesaktuelle Snack Facts oder Live-Streams zu PR-Events.

