Neuer Sport-Podcast bei AUDIO NOW: "Lauschangriff - Endlich was mit Sport"

Frank "Buschi" Buschmann und Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld werden mit ihrem Podcast "Lauschangriff - Endlich was mit Sport" Teil der AUDIO NOW Familie. Ab August produzieren sie exklusiv im Auftrag der zugehörigen Produktionsfirma Audio Alliance.

Im April haben die beiden bekannten Kommentatoren und Sport-Fans ihren Podcast auf eigene Faust gestartet. Jeden Montag besprechen "Buschi" und "Schmiso" die zurückliegende Sportwoche - immer lustig, immer unterhaltsam und fachlich kompetent. Beide profitieren von ihrer langjährigen Reporter-Karriere (u.a. Sky, Telekom Sport, ProSieben, ran) und haben darüber viele persönliche Kontakte zu Profisportlern. Zu ihren bisherigen Gästen im "Lauschangriff" gehörten u.a. Leichtathletin Gina Lückenkemper, der deutsche Ironman-Sieger Jan Frodeno, sowie zuletzt Fußballweltmeister Toni Kroos.

Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "'Buschi' und 'Schmiso' sind sowohl Sport-Experten als auch Unterhaltungs-Kanonen auf allerhöchstem Niveau. Im Duo unschlagbar - ich freue mich riesig, dass sie nun Teil unseres Portfolios sind."

Frank Buschmann: "Jetzt haben sie den Salat bei Audio Now! Sie kooperieren mit zwei völlig Verrückten. Wir freuen uns total darauf. Die Gemeinde der Lauscher wird immer größer und gemeinsam drehen wir weiter am Rad, quatschen kontrovers und vor allem mit viel Lausbubenfreude über Sport und auch mit Sportlern. Aber Achtung: Erhöhte Suchtgefahr!"

Florian Schmidt-Sommerfeld: "Ich dachte ja immer Buschi prahlt nur mit seinen angeblichen Kontakten zu den Großen des Sports. Aber dann holt der uns erst Toni Kroos in den Podcast und kurz darauf noch Audio Now als Partner ins Boot. Zwei Giganten in einer Woche - sensationell! Dabei quillt mein Instagram-Postfach vor Lauscher-Nachrichten jetzt schon über. Die Community macht überragend mit, wächst von Tag zu Tag - das macht einfach Bock. Und jetzt geht's ja erst richtig ab!"

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.

