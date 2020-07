Mediengruppe RTL Deutschland

Mediengruppe RTL verstärkt Produktionseinheit: RTL STUDIOS übernimmt Leipziger Produktionsunternehmen 99pro media GmbH

Köln (ots)

Das zur Mediengruppe RTL Deutschland gehörende Produktionsunternehmen RTL STUDIOS übernimmt zum 1. Oktober 2020 den unabhängigen TV-Produzenten 99pro media GmbH. Die rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Leipzig, Berlin und Hamburg wechseln damit unter das Dach von RTL STUDIOS unter Verantwortung von Geschäftsführerin Inga Leschek. Bernd Schumacher, Gründer und Geschäftsführer der 99pro, bleibt dem Unternehmen als ein Creative Director bei RTL STUDIOS erhalten. In dieser Funktion soll er künftig unter anderem den Aufbau einer True Crime Unit und die Entwicklung von neuen Daytime-Formaten vorantreiben. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung durch das Bundeskartellamt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bernd Schumacher: "Die Geschichte der 99pro media ist ein kleines Wunder "made in Leipzig". Unser Anspruch, Menschen authentisch zu erzählen, ist bei VOX schon 2008 auf offene Ohren gestoßen. Hier haben wir "Daniela Katzenberger - natürlich blond", die Mallorca-Auswanderer bei "Goodbye Deutschland", den "Asternweg" und "Zwischen Tüll und Tränen" zu Hits entwickeln dürfen - in respektvollem Austausch mit den Entscheidern in Köln. Als Teil der Mediengruppe RTL können die "99er" ihre Zukunft ideal weiter gestalten, getragen von einer hoch kompetenten Geschäftsführerin in einem starken Konzern. Ich persönlich freue mich auf die Herausforderung, als Creative Director Impulse in der Formatentwicklung für TVNOW und die Sender der Gruppe setzen zu dürfen. Ein Traumjob."

Inga Leschek, Geschäftsführerin RTL STUDIOS: "Ich freue mich gemeinsam mit meinem Team, die großartigen Kollegen der 99pro media bei RTL STUDIOS willkommen zu heißen. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Produktion von mitreißendem Factual Entertainment, großen Shows und lebensnahen Dokumentationen ergänzen sich perfekt. Gemeinsam möchten wir für alle Plattformen und Partner kreative Inhalte entwickeln und innovative Formatideen für den deutschsprachigen Markt umsetzen. Dass Bernd Schumacher uns dabei mit seiner umfangreichen Expertise unterstützen wird und unter anderem das spannende Genre 'True Crime' bei RTL STUDIOS etablieren wird, freut mich ganz besonders."

RTL STUDIOS, hat seinen Sitz seit 2018 in Köln. Zu den laufenden Produktionen des im Bereich Factual Entertainment, Show und Reality erfahrenen Unternehmens mit rund 120 Mitarbeitern zählt das Format "Ninja Warrior Germany", das bereits im fünften Jahr für RTL produziert wird, sowie seit diesem Jahr "Ninja Warrior Kids" für SUPER RTL und TVNOW. Außerdem produziert RTL STUDIOS für RTL den Sonntags-Factual-Erfolg "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter". Für VOX produziert RTL STUDIOS "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" sowie für VOX und TVNOW "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet". Für den Streamingdienst TVNOW produziert das Unternehmen unter anderem die neue Reality-Shows "Like Me - I´m Famous" und "Just Tattoo Of Us" und realisierte den Plattform-Hit "Are You The One?". Für SUPER RTL produziert RTL STUDIOS das Wissensmagazin "Woozle Goozle".

Die 99pro media GmbH setzt seit 20 Jahren Meilensteine in den Genres Doku-Soap und Dokumentation: Bernd Schumacher und sein Team entwickelten und produzierten von 2005 bis 2008 das Daytime-Format "We are Family" für ProSieben und ab 2008 die erfolgreiche Weekly "Auf und davon" im Auftrag von VOX, aus der die Personality-Soap "Daniela Katzenberger - Natürlich blond" in sieben Staffeln hervorging. Die VOX-Produktion "Asternweg - Eine Straße ohne Ausweg" gewann 2016 den Deutschen Fernsehpreis als beste Reportage/Dokumentation des Jahres. Seit 2016 erobert "Zwischen Tüll und Tränen" täglich die Herzen der VOX-Zuschauer. Die 99pro media produziert im zehnten Jahr "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" für VOX und entwickelt aktuell True Crime-Serien für Streaminganbieter und Dokumentationen für das ZDF.

