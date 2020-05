Mediengruppe RTL Deutschland

"Give me Live" - neuer Livestream Guide startet

Neuer Streaming Guide bietet Orientierung im Live-Stream Dschungel / News zu Live-Events aus verschiedenen Kategorien wie Musik, Kultur und Natur

Besonderen Zeiten, erfordern besondere Angebote: Mit www.GIVEMELIVE.de startet die Mediengruppe RTL Deutschland einen neuen digitalen Eventkalender. Die Plattform sorgt für eine umfassende Übersicht über die besten, anstehenden Livestreams u.a. in den Bereichen Musik, Kultur oder Natur. Im Fokus des redaktionell kuratierten Angebotes stehen vor allem deutschsprachige Streams, aber auch ausgewählte englischsprachige.

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus mussten viele Events verlegt, abgesagt werden oder ohne Zuschauer vor Ort stattfinden. Mit außerordentlichem Einfallsreichtum haben Künstler, Musiker, Autoren oder Vereine mit neuen "social distancing" Live-Events für die Generation Corona reagiert, um gemeinsam virtuell abzurocken oder um Autoren eine Bühne zu bieten. Mit einem Klick können die User ab sofort bei GIVE ME LIVE Livestreams genau dieser Events passend zu ihren Interessen und dem Terminkalender auswählen. Perspektivisch ist geplant, auf der Plattform auch eigene Livestreams anzubieten.

Eva Messerschmidt, Head of Innovation Content & Product Mediengruppe RTL: "Niemals zuvor hat ein Ereignis im Eventbereich so rasch solch erfinderische und mutige Lösungen geschaffen, um Fans und Zuschauer trotz dieser Ausnahmesituation zu erreichen und zu verbinden. Die neuen non-physical Events eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Austausch mit Fans und Publikum, und haben das Potenzial, nachhaltig die Event-Landschaft zu verändern und zu ergänzen. Mit GIVE ME LIVE möchten wir diese Entwicklung fördern und unterstützen die Nutzer*innen bei ihrer Suche nach den besten Livestreams."

Entwickelt und produziert wird die neue Plattform vom Innovationsteam der Mediengruppe RTL in Zusammenarbeit mit diversen weiteren Abteilungen des Unternehmens. Mit GIVE ME LIVE wird der Bedarf für einen digitalen Eventkalender für Livestreams getestet. Dabei wird das Team durch die Mitarbeiter-Plattform "Helfende Hände" von Kolleg*innen unterschiedlicher Bereiche redaktionell unterstützt, die sich durch veränderte Corona-Arbeitskapazitäten ins Team einbringen konnten. Das Innovationsteam der Mediengruppe RTL um Eva Messerschmidt und Philipp Trunk wurde Ende 2019 im Geschäftsbereich Strategy, People & Culture der Mediengruppe RTL geschaffen.

