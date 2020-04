Mediengruppe RTL Deutschland

Aktuelle Forsa-Umfrage: Dreiviertel der Deutschen sprechen Angela Merkel und Markus Söder größte Führungserfahrung und Durchsetzungsvermögen in der Corona-Krise zu

Köln (ots)

Was die Einschätzung der Führungserfahrung und Durchsetzungskraft in der Corona-Krise anbelangt, führt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 74 Prozent knapp vor CSU-Chef Markus Söder mit 72 Prozent die Rangliste an. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Mediengruppe RTL Deutschland. Finanzminister Olaf Scholz nimmt mit 63 Prozent dabei den dritten Platz ein, gefolgt von Gesundheitsminister Jens Spahn (59 %), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (54 %), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (54 %), NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (53 %) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (52 %). Auf den Plätzen 9 bis 11 finden sich Familienministerin Franziska Giffey (46 %), Kanzleramtsminister Helge Braun (45 %) sowie Bundeswirtschaftsministerin Julia Klöckner (36 %).

Die AfD-Anhänger trauen mit 24 Prozent allen genannten Politikern weniger häufig als die Anhänger der demokratischen Parteien (81 %) Führungserfahrung und Durchsetzungskraft in der gegenwärtigen Krise zu.

Die Daten sind frei zur Veröffentlichung unter der Quellenangabe: Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa am 8. Und 9. April 2020 im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Pressekontakt:

Heike Speda

Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland

RTL-Kommunikation

Telefon: +49 221 456 74221

Fax: 0221 / 456 74290

heike.speda@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell