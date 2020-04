Mediengruppe RTL Deutschland

Neues Allzeithoch: Mediengruppe RTL erreicht täglich fast 30 Millionen Zuschauer und Nutzer mit journalistischen Angeboten

Starkes Vertrauen in glaubwürdige Informationsmarken sorgt für Bestwerte bei den journalistischen Angeboten in der Corona-Krise / Rekorde für ntv.de, RTL.de und TVNOW.

Die journalistische Gesamtreichweite der Mediengruppe RTL erreicht im März nach Bekanntgabe der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mit täglich im Schnitt 29,84 Millionen Menschen ein neues Alltime-High. Dabei nutzen 21,44 Millionen Zuschauer das lineare TV und 8,40 Millionen Unique User die digitalen Plattformen von Angeboten wie ntv und RTL.de. Das bedeutet ein Plus von 24 Prozent. Kein anderer Medienanbieter in Deutschland erreicht damit täglich so viele Menschen mit seinen journalistischen Angeboten.

Das gestiegene Informationsbedürfnis spiegelt sich auch in den digitalen Plattformen bei der heutigen Bekanntgabe der Reichweiten der AGOF digital facts im März mit neuen Rekorden wider: ntv erreicht 27,27 Millionen Unique User mit den Digital-Angeboten, das General Interest Angebot RTL.de 21,93 Millionen Unique User. 5,95 Millionen Unique User für den Streamingdienst TVNOW bedeuten ebenfalls einen neuen Bestwert. Gleichzeitig verdoppelte sich die TV-Nutzung von ntv. Der Nachrichtenanbieter übernahm mit 1,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum die Marktführerschaft unter den Info-Sendern bei bis zu 10,44 Mio. Sehern am Tag (22. März) und verdreifachten Marktanteilen mit bis zu 3,2 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre). News Spezials zur Corona-Krise erzielen bei den Jungen sogar herausragende Marktanteile von im Schnitt bis zu 10,9 Prozent.

Starke Werte auch für "RTL Aktuell": Die RTL-Hauptnachrichten erreichten im Schnitt bis zu 5,03 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (15,9 % MA, 22. März). Insgesamt landete die Hauptnachrichtensendung fünf Mal unter den Top 10 der zuschauerstärksten RTL-Programme im März bei durchschnittlich 4,07 Millionen Zuschauern und erreicht dabei insbesondere auch die jungen Zuschauer (14-49 Jahre: 19,7 % ). Das "RTL Aktuell" Spezial am 18. März "Die Corona-Krise mit Ansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel" erreichte ebenfalls herausragende Quoten mit durchschnittlich 4,87 Millionen Zuschauern. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Sendung sogar herausragende 23,2 Prozent Marktanteil.

Tanit Koch, Geschäftsführerin ntv und Chefredakteurin Zentralredaktion der Mediengruppe RTL: "In der Corona-Krise wenden sich Menschen den Medienmarken zu, denen sie vertrauen. Die Rekord-Nutzung unserer Angebote ist Bestätigung und Ansporn zugleich für das journalistische Inhalteherz der Mediengruppe RTL. Als Chefredaktion sind wir dankbar dafür, wie unsere Kolleginnen und Kollegen unter erschwerten Bedingungen mit riesigem Einsatz dafür arbeiten, die Menschen in Deutschland weiterhin umfassend zu informieren."

Rund 700 Journalisten der Mediengruppe RTL mit 24 Korrespondenten-Studios weltweit sowie mehr als 15 Stunden Live-Information werktäglich garantierten im März unter erschwerten Arbeitsbedingungen, teils in reduzierten Teams oder aus dem Mobile Office, dass sich die Zuschauer und Nutzer täglich auf allen Plattformen umfassend informieren konnten. Mit herausragendem Erfolg: Der 22. März war mit 34,47 Millionen Menschen insgesamt (24,37 Millionen Zuschauer und 10,10 Millionen Unique User) der stärkste Einzeltag für die journalistischen Angebote der Mediengruppe RTL. Für die Nachrichtenmarke ntv waren an diesem Tag die 7,79 Millionen Unique User der Reichweiten-stärkste Einzeltag jemals. Wie groß das Informationsbedürfnis durch das Eindringen der Corona-Krise in die Lebenswelt der Menschen ist, zeigt sich in der Nutzung der Inhalte: Der ntv.de News-Ticker zur Corona-Krise erreicht bis zum 31. März alleine 160 Millionen Abrufe - kein Thema hat in der Geschichte der Nachrichtenmarke jemals mehr Clicks erzielt.

Dass sich die Menschen in der Krise gleichzeitig informieren und unterhalten möchten, zeigen die Bestwerte für TVNOW, das mit 5,95 Millionen Unique User seinen Platz als der Local Hero in Deutschland mit deutlichem Vorsprung festigt (joyn: 3,92 Mio.). Neben einer starken Nutzung für die RTL-Unterhaltungsformate und TVNOW Originals wie "Temptation Island" sind die rasant gestiegenen Abrufzahlen der Informationsangebote herausragend: Die Nutzung von "RTL Aktuell"- und ntv-Inhalten bei TVNOW steigt im Vergleich zu Zeiten vor der Bekanntgabe der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung des Virus um über 70 Prozent. Durch das Zusammenspiel mit den linearen Sendern bietet der Streaming-Dienst zahlreiche Sondersendungen rund um das Virus, so auch die eigene Dokumentation "Stunde Null" zur Corona-Krise und reagiert aktuell auf das gesteigerte Informationsbedürfnis der User. Das große Interesse der Menschen an dem Thema macht die Dokumentation zur meist abgerufenen jemals bei TVNOW.

