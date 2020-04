AUDIO NOW Neuer Sport-Podcast: Mein Spiel - Die größten Momente der Fußballreporter

Mediengruppe RTL Deutschland

Er/Sie reist quer durch die Republik, trifft die Größen der Branche und erlebt das Spiel auf dem Platz wie kein anderer - der/die Fußballreporter*in. Im neuen Sport-Podcast "Mein Spiel" treffen Timo Latsch, kommissarischer Leiter des RTL/ntv-Sportressorts, und Sportjournalist Jonas Hoffmeister Deutschlands beliebteste Fußballkommentatoren und gehen den Geschichten hinter den Kult-Sprüchen und skurrilsten Momenten der Live-Sportberichterstattung aus TV und Hörfunk auf den Grund. "Mein Spiel" gibt es ab dem 01. April kostenfrei auf Abruf bei AUDIO NOW und anderen Podcast-Anbietern. Produziert wird das Format von der Audio Alliance.

Ob Torfall von Madrid 1998 oder Mario Götzes Siegtreffer im Maracanã-Stadion 2014 - oft sind die skurrilen und emotionalen Momente auf dem Platz eng verknüpft mit den Kommentaren der Fußballreporter, die ihre Eindrücke des Geschehens in nicht weniger emotionalen Worten für die Ewigkeit festhalten. Im neuen Sport-Podcast "Mein Spiel" kommen sie alle zu Wort - von Marco Hagemann, Claudia Neumann und Béla Réthy bis zu Legenden wie Marcel Reif und Werner Hansch. An der Seite von ntv-Moderator Timo Latsch begrüßt Sidekick Jonas Hoffmeister zudem in jeder Folge einen Überraschungsgast der Sport-Branche. Europameister und RTL-Experte Steffen Freund, RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben oder DFB-Direktor Oliver Bierhoff teilen als solche ihre Anekdoten zu den Menschen hinter den Mikrofonen.

Den Auftakt in Folge 1 macht Fußballkommentator Marco Hagemann. Der 43-Jährige feierte am 07. September 2014 mit dem EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Schottland in Dortmund seine Premiere als RTL-Kommentator und steht seitdem bei den Länderspiel- und Europapokalabenden des Kölner Senders vor dem Mikrofon.

Timo Latsch (43), kommissarischer Leiter RTL/ntv-Sportressort und ntv-Moderator: "Toll, nach 15 Jahren Fernsehen mal wieder Audio zu machen. Podcast ist Kino im Kopf. Durch die Corona-Krise haben die Fußballkommentatoren landauf landab und ich gerade auch mehr Zeit. Damit wollen wir das Warten auf den Re-Start der Fußballsaison verkürzen."

Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Gerade Sport-Fans verlangen nach gutem, hochwertigem Content, daher freue ich mich sehr, dass 'Mein Spiel' ab sofort unser Portfolio bereichert. Es ist toll, dass die Sport- Experten in unserem Team diese Corona bedingte Pause nutzen und Fußball-Fans auch in dieser Zeit unterhalten."

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.

