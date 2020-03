RTL-Themenabend "Gemeinsam gegen Corona" heute: News-Spezials, Merkel-Ansprache, dreistündiges "stern TV Spezial" und Doku!

Mediengruppe RTL Deutschland

Das heutige RTL-Abendprogramm steht ganz im Zeichen der Corona-Krise. Zum Auftakt des Themenabends "Gemeinsam gegen Corona" informiert ab 18:45 Uhr ein halbstündiges "RTL Aktuell Spezial" Uhr über die aktuelle Entwicklung. Moderation: Maik Meuser. Unmittelbar im Anschluss folgt um 19:15 Uhr die Ansprache von Bundeskanzlerin Merkel an die Nation. Auch der Nachrichtensender ntv überträgt die komplette Rede der Kanzlerin. Zudem zeigt ntv bereits ab 18 Uhr die wichtigsten Auszüge daraus in seinen Nachrichten.

Ab 20:15 Uhr schließt sich im Rahmen des RTL-Themenabends ein dreistündiges "stern TV Spezial" an. Gäste bei Moderator Steffen Hallaschka sind Prof. Hendrik Streeck (Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn), Prof. Jochen Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Essen sowie die Arbeitsrechtlerin Nicole Mutschke. In einer Live-Schalte gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Auskunft über den aktuellen Stand und geplante Maßnahmen.

Um 23:15 Uhr geht die Dokumentation "Stunde Null - Wettlauf mit dem Corona-Virus" u.a. den Fragen nach, wie es zu der rasanten Verbreitung kommen konnte und was der Ausbruch für unseren Alltag bedeutet.

Zum Abschluss des Themenabends "Gemeinsam gegen Corona" fasst ab 00.00 Uhr ein "Nachtjournal Spezial" noch einmal alle wichtigen Fakten und Entwicklungen zum Thema Corona zusammen. Moderation: Lothar Keller.

