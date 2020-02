Mediengruppe RTL Deutschland

Deutschland sucht den Superstar: Diese 26 Sänger*innen fahren zum DSDS-Recall nach Südafrika

Am gestrigen Samstag wurden beim Recall in Sölden die Top 126 Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar" auf die besten 26 Sängerinnen und Sänger reduziert.

DSDS ist weiter die Nr. 1 am Samstagabend: Sehr gute 17,2 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,17 Mio.) sahen die Recallfolge. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 17,6 Prozent (1,23 Mio.). Damit war DSDS erneut auf dem 1. Platz in beiden Zielgruppen. Insgesamt sahen 3,14 Millionen (11,8%) zu

"Take me Out" im Anschluss um 23.30 Uhr erreichte 15,8% Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen (1,34 Mio.) und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen 1,83 Mio. (11,9%) Zuschauer ab 3 Jahren die Datingshow mit Ralf Schmitz.

Der Tagesmarktanteil von RTL bei den 14-bis 59-Jährigen lag bei 12,5 Prozent. Damit lag RTL deutlich vor der Konkurrenz (ZDF: 10,0%, ARD: 8,2%, VOX: 7,2%, ProSieben 5,9%, Sat.1: 4,6%, Kabel 1: 4,2% und RTL ZWEI: 3,7%).

Für die Top 26 Kandidaten geht es jetzt zum Auslandsrecall nach Südafrika, wo sie um den Einzug in die Liveshows kämpfen. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature's Valley im Tsitsikamma Nationalpark - einer der schönsten Orte an der Garden-Route. Hier performen die Kandidaten am nächsten Dienstag, den 18. Februar, 20.15 Uhr in 3er und 4er Gruppen vor der Jury.

Die Top 26 von "Deutschland sucht den Superstar"

Carolin Milena Kries (12.07.2003 / 16) Schülerin aus Dahlheim

Chiara D'Amico (22.04.2001/18) Schülerin aus Frankfurt

Daniela Washington Matias (26.01.2003/17) Studentin aus Mutlangen

Elvin Kovaci (19.09.2002/17) Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Burladingen

Francesco Mobilia (18.06.1998/21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld

Isabell Heck (28.05.1995/24) Junior Disponentin aus Köln

Joshua Tappe (28.09.1994/25) Kundenberater aus Holzminden

Kathrin (Katja) Bibert (25.06.1999/20) Sängerin aus Hamburg

Kevin Amendola (27.01.1993/26) Zeitarbeiter aus Stuttgart

Kevin Jenewein (11.08.1993/26) Zimmermann aus Sulzbach

Kosta Kreativa (12.06.1991/28) Koch, Hair & Makeup Artist, Bankangestellter aus Berlin

Kristina Shloma (03.06.1997/22) Einzelhandelskauffrau aus Eggenfelden

Liron Blumberg (19.05.2003/16) Schüler aus Zürich, Schweiz

Lorna Hysa (15.04.1992/27) Studentin aus Tirana, Albanien

Luis Molicnik (18.04.2000/19) Tennistrainer aus Lübbecke

Lydia Kelovitz (08.03.1990/29) Versicherungskauffrau aus St. Egyden am Steinfeld

Marcio Pereira Conrado (21.01.94/26) Promoter aus Glarus, Schweiz

Manolito Schwarz (24.02.1992/27) arbeitssuchend aus Münster

Nataly Fechter (15.11.1993/26) Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus Prinzersdorf, Österreich

Nicole Frolov (24.08.2003/16) Schülerin aus Rietberg

Paulina Wagner (02.05.1997/22) Studentin aus Köln

Ramon Kaselowsky (07.12.1993/26) Gebäudereiniger aus Zschernitz

Raphael Goldmann (28.12.1991/28) Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede

Ricardo Rodrigues (08.05.1998/21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel

Tamara Lara Pérez (13.10.1999/20) Kauffrau aus Hedingen in der Schweiz

Vanissa Toufeili (09.08.1996 / 23 Jahre), Sekretärin und Studentin aus Spreitenbach (Schweiz)

Die Doku "DSDS goes Südafrika - backstage beim Auslands-Recall", ab 18.02. exklusiv bei TVNOW berichtet von den spannenden Dreharbeiten an der wunderschönen Garten-Route und in Kapstadt. Wie erlebten Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo die Dreharbeiten? Was haben sie in ihrer Freizeit gemacht? Die Doku gewährt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der aufwendigen Produktion.

