Mediengruppe RTL Deutschland

Europapokal für alle! Mediengruppe RTL landet Coup und sichert sich die exklusiven und vollumfänglichen TV-Rechte an der UEFA Europa League und der neuen UEFA Europa Conference League

Köln (ots)

Mehr geht nicht! Die Mediengruppe RTL Deutschland hat ab der Saison 2021/22 die vollumfänglichen TV-Rechte an den beiden europäischen Vereins-Wettbewerben UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League erwerben können. Damit kann die 2018 eingeleitete Erfolgsgeschichte des Europapokals fortgeschrieben und deutlich ausgebaut werden. Der Vertrag mit der UEFA hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis Mai 2024) und sichert den beiden Free-TV-Sendern RTL und NITRO sowie dem Videoportal TVNOW die exklusiven Übertragungsrechte an beiden Wettbewerben. Damit ist gewährleistet, dass die Fußballfans hierzulande hochkarätige Spiele aus den beiden Wettbewerben im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen können. Darüber untermauert das Videoportal der Mediengruppe RTL mit einem umfangreichen Bukett an Live-Spielen seine Position als führendes Mainstreamer-Portal in Deutschland.

Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL: "Großer Sport ist ein ganz wichtiges Genre im TV, denn es ist live, relevant und bei den Zuschauern nachgefragt wie kaum ein anderes Angebot. Dass wir uns vor diesem Hintergrund in einem immer härter umkämpften Markt die exklusiven, vollumfänglichen Rechte gleich für zwei europäische Wettbewerbe sichern konnten, ist ein Signal mit großer Wucht. Wir freuen uns sehr, dass RTL und unser Männersender NITRO damit auch künftig die exklusive Adresse für spannende Europapokalnächte im frei empfangbaren Fernsehen sein werden. Darüber hinaus wird das Paket TVNOW als führendes, vollumfängliches Streamingangebot noch größer und populärer machen."

Die UEFA hatte die UEFA Europa League und die neu geschaffene UEFA Europa Conference League gemeinsam ausgeschrieben. Im Bieterverfahren konnte sich die Mediengruppe RTL am Ende alle drei Rechtepakete und damit den exklusiven Zugriff auf die insgesamt 282 Spiele der beiden Wettbewerbe pro Saison sichern. Dies inkludiert sowohl die Free TV- als auch die Pay TV-Rechte.

Anders als in der zurückliegenden und der laufenden Saison hat die Mediengruppe nun komplett freie Hand bei der Programmierung. RTL und Männersender NITRO können an einem Matchday weiterhin Spiele im Free TV zeigen. Die Hauptadresse für den Europapokal wird künftig TVNOW sein. Deutschlandes führendes Videoportal zeigt alle attraktiven Spiele live, eines davon als Simulcast des Livespiels bei RTL oder NITRO.

Neu ist ab der Saison 2021/2022, dass die UEFA Europa League auf 32 Teams reduziert wird (bislang 48), davon zwei Bundesligamannschaften. In der neuen UEFA Europa Conference League gehen ebenfalls 32 Teams in die Gruppenphase, davon eine deutsche Mannschaft als Qualifikant. Die Anstoßzeiten sind zukünftig 18:45 und 21:00 Uhr.

Pressekontakt:

Matthias Bolhöfer

Mediengruppe RTL Deutschland

Kommunikation

Telefon: +49 (0221) 4567-4227

Fax: 0221 / 4567 4292

matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell