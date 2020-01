Mediengruppe RTL Deutschland

Sebastian Moritz ist neuer Head of Social Media der Mediengruppe RTL Deutschland

In der neuen Position des Head of Social Media verantwortet Sebastian Moritz seit Januar die strategische Führung und Koordination aller Social Media Aktivitäten. Zu seinen neuen Aufgaben gehören die Umsetzung und Weiterentwicklung der Social Media Strategie der Mediengruppe RTL. Im Fokus stehen die übergreifenden Aktivitäten für alle Inhalte-Angebote insbesondere auch für TVNOW und RTL.de. Sebastian Moritz kommt vom Streaminganbieter NETFLIX, wo er im Headquarter in Amsterdam für Social Media und Marketing für die deutschsprachige Region verantwortlich war. Zuvor war der 37-Jährige in verantwortungsvollen Positionen für SNIPES und Electronic Arts tätig. Er berichtet an Jan Rudolph, Chefredakteur Digital bei der Mediengruppe RTL Deutschland.

Jan Rudolph: "Über 38 Millionen Fans und Follower für die Formate, Sender und digitalen Medien machen die Mediengruppe RTL in Deutschland zum nachgefragtesten Inhaltehaus bei Social Media. Ich freue mich sehr, dass wir mit Sebastian einen exzellenten Social Media und Marketing Experten gewonnen haben. Wir möchten unseren Zuschauern und Usern noch besser zuhören, uns mit ihnen austauschen und sie mit unseren Inhalten auf allen Kanälen begeistern. Mit seiner Leidenschaft für digitale Themen und seinem tiefen Verständnis für Video-Content wird Sebastian dabei wichtige Impulse setzen sowie die Weiterentwicklung und konsequente Umsetzung unserer Strategie vorantreiben. Damit werden wir unsere Position als Local Hero weiter stärken."

Sebastian Moritz: "Ich freue mich sehr darauf, nach zwei Jahren im Ausland, mit der Mediengruppe RTL ab sofort einen echten Local Hero tatkräftig unterstützen zu können. Mit der geballten Inhalte-Power der Mediengruppe RTL möchten wir die Menschen auch in den sozialen Medien noch stärker fesseln und ihnen tagtäglich einen echten Mehrwert bieten."

