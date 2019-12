Mediengruppe RTL Deutschland

Viele beliebte ARD-Podcasts ab sofort auf AUDIO NOW verfügbar

Berlin (ots)

- Audio Alliance und ARD-Landesrundfunkanstalten schließen Kooperation über die Einbindung zahlreicher ARD-Podcast-Formate auf AUDIO NOW

Ab sofort sind viele beliebte Podcast-Formate der ARD auf AUDIO NOW verfügbar. Dies wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen der Audio Alliance aus dem Hause Bertelsmann, welche die Plattform AUDIO NOW betreibt, und den ARD-Landesrundfunkanstalten vereinbart. AUDIO NOW bietet nun eine große Auswahl an Podcasts und Hör-Serien verschiedener ARD-Landesrundfunkanstalten aus den Genres Krimi, Comedy, Doku & Reportage, Wissen, News und mehr an. Mit dabei sind etwa die Formate "Tagesschau in 100 Sekunden", der "hr1-Talk" (HR), "SWR2 Wissen" (SWR), "Die Lösung - der Psychologie-Podcast von PULS" (BR), "Die Spur der Täter" (MDR), "Wischmeyers Stundenhotel" (Radio Bremen) und "1LIVE Bratwurst und Baklava" (WDR).

Die im März 2019 gestartete Plattform AUDIO NOW ist mit ständig steigenden Nutzungszahlen und Audio-Formaten fest im Markt etabliert. Sie bietet ein breites Angebot an Podcasts von etablierten Publishern aus vielen unterschiedlichen Genres an. Gemeinsam mit der Podcast-Produktionsfirma Audio Alliance bedient sie das steigende Interesse an exklusiven Hörinhalten auf Abruf. Viele Original-Formate auf der Plattform entstehen aus der kreativen Kraft der sechs Bertelsmann-Divisionen mit dem Fokus auf deren Marken und Persönlichkeiten.

Die Podcasts der öffentlich-rechtlichen Sender erweitern die lange Liste etablierter Medien, Marken und Persönlichkeiten, die bereits eine große Zahl an Hörerinnen und Hörern über AUDIO NOW erreichen.

Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland und Head of Audio, Mediengruppe RTL Deutschland: "Wir sind sehr glücklich, dass die AUDIO NOW-Fans ab sofort auch viele beliebte Formate der ARD genießen können. Die Einbindung unterschiedlicher Inhalte in unser Angebot ist kein stumpfer Automatismus. Uns war es wichtig, die Rahmenbedingungen dafür gemeinsam mit den ARD-Kollegen festzulegen. Wir haben den unbedingten Anspruch, eine zugangsoffene, transparente, reichweitenstarke und vielfältige Plattform für Deutschland zu sein. Daher sehen wir es als wichtigen Schritt, dass auch die qualitativ hochwertigen und populären Formate der öffentlich-rechtlichen Sender mit an Bord sind. Vielen Dank an die Kollegen der ARD für die offenen und vertrauensvollen Gespräche in den letzten Monaten."

Tanja Hüther, Leiterin ARD-Distributionsboard: "Podcasts sind immer beliebter in Deutschland. Wir haben auf diesen Trend bereits mit der ARD Audiothek reagiert, auf der alle hochwertigen Audioinhalte, Hörspiele und Podcasts der ARD zum Abruf bereitstehen. Ergänzend zu unserer eigenen Plattform werden wir nun eine Auswahl des Podcast-Portfolios in einem ARD-Channel auf AUDIO NOW anbieten und erreichen damit noch mehr Menschen mit unseren Inhalten - und das ohne Kosten für den Nutzer und werbefrei. AUDIO NOW bietet ein hochwertiges Umfeld für Audio-Inhalte - wir freuen uns über die Kooperation."

Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner Mediengruppe RTL Deutschland, UFA, RTL Radio Deutschland, Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern.

Bertelsmann Content Alliance: Die Mediengruppe RTL Deutschland, die UFA, RTL Radio Deutschland, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG begeistern mit ihren kreativen Inhalten täglich viele Millionen Menschen in Deutschland. Gemeinsam bilden sie die Bertelsmann Content Alliance. Mit diesem Verbund schafft Bertelsmann neue Formate und einzigartige Vermarktungsmöglichkeiten in Deutschland. So wird die Bertelsmann Content Alliance zum innovativen und leistungsstarken Partner für alle Kreativen. Bertelsmann investiert jährlich weltweit rund 6 Mrd. Euro in kreative Inhalte.

Pressekontakt:

Nina Gerhardt

Leiterin Kommunikation

RTL Radio Deutschland GmbH

Tel.: 030 884 84 115

nina.gerhardt@rtlradio.de

www.rtlradiodeutschland.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell