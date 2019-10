Mediengruppe RTL Deutschland

GEO Television startet in Frankreich

Die Mediengruppe RTL Deutschland startet in Zusammenarbeit mit Gruner + Jahr und Prisma Media unter der Marke GEO eine Partnerschaft mit Prime Video Channels und launcht ein neues VoD-Angebot in Frankreich.

Ab sofort widmet sich GEO Télévision France als Spin-off des erfolgreichen Foto- und Reisemagazins gemäß des Claims "Voir le monde autrement"/"Die Welt mit anderen Augen sehen" mit hochwertigen Dokumentationen den Themen Reise, Abenteuer, Expedition, Mensch und Natur der Schönheit unserer Welt. Den Abonnenten stehen auf Abruf Highlights wie die renommierten Doku-Reihen "Human" und "Vu du Ciel" des französischen Star-Fotografen und Umweltschutzaktivisten Yann Arthus Bertrand zur Verfügung, der eng mit dem französischen GEO Magazin verbunden ist. Hinzu kommen hunderte GEO TV-Reportagen, die einen faszinierenden Blick auf unseren Planeten, dessen Landschaften, Menschen und Kulturen bieten.

Amazon Prime-Mitglieder in Frankreich können GEO Télévision individuell und ohne Paketbindung für einen Betrag von 3,99 Euro im Monat zur bestehenden Mitgliedschaft dazu buchen, monatlich kündigen, 30 Tage lang kostenlos testen und über die Prime Video App ansehen. Die bestehende App ist auf Smart TVs, iOS- und Android-Mobilgeräte wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick oder online unter www.primevideo.com/geotelevision abrufbar.

Klaus Holtmann, Executive Vice President Digital Channels der Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Prime Video in Frankreich. Es ist eine großartige Chance, fünf Jahre nach GEO Television-Start in Deutschland auch in Frankreich mit unseren hochwertigen Dokumentationen den Markt zu erobern. Hier zeigt sich erneut, welche Kraft die enge Kooperation zwischen Gruner + Jahr/ Prisma Media und der Mediengruppe RTL entwickeln kann."

Eric Meyer, GEO Rédacteur en Chef, Prisma Media: "GEO ist innovativ, zeitgemäß und in der heutigen Welt verankert und daher freuen wir uns sehr, die Marke GEO nun auch im wachsenden Video on Demand-Markt zu etablieren. Neben der noch höheren Sichtbarkeit der Marke GEO insgesamt können unsere Stammleser ebenso wie neue Zielgruppen in Frankreich in die große GEO Markenwelt eintauchen und bei GEO Television großartige Bilder und Reportagen über die Entwicklung unserer Gesellschaften und unsere Umwelt anschauen."

Über GEO Television

Die Marke GEO Television steht für visuell und inhaltlich herausragende Dokumentationen. Im deutschsprachigen Raum startete GEO Television als jüngster Pay-TV-Kanal der Mediengruppe RTL mit den Themenschwerpunkten Natur, Technik, Forschung, Abenteuer und Weltgeschichte im Jahr 2014 als Markenverlängerung des GEO Magazins. In Deutschland und der Schweiz hat das deutschsprachige -Angebot mehr als 2 Million Abonnenten. Als VoD-Angebot ist GEO Television bei TVNOW und bei Amazon Prime Channels abonnierbar, der linearen Pay-TV-Sender steht Kunden von Vodafone, Magenta und Teleclub zur Verfügung.

Über GEO Magazin

Im Jahr 1976 wurde GEO in Deutschland gegründet und hat aktuell pro Monat 2,7 Millionen Leser. Aus dem Magazin GEO sind verschiedene Reihen entstanden, unter anderem GEO kompakt, GEOlino oder GEO Saison. In Frankreich erschien das GEO Magazin zum ersten Mal im Jahr 1979 und erreicht dort heute jeden Monat mehr als 4,6* Millionen Leser auf allen Plattformen. Das Magazin ist die von Franzosen am zweithäufigsten gelesene Monatszeitschrift und verfügt über eine hohe Bandbreite von Zeitschriften: GEO History, GEO Sciences, GEO Adventure, GEO Collection und zudem die Website.

*ACPM ONE Global 2018 V3

