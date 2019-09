Mediengruppe RTL Deutschland

Wieder neue Bestwerte für NITRO! Auf Erfolgskurs: 27,3 Prozent Monatsmarktanteil für die Mediengruppe RTL

Wachstum um 0,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich

Köln (ots)

Dank eines überragenden Monats für NITRO sowie Wachstum bei RTL und VOX im Vorjahresvergleich lag die Mediengruppe RTL im August 2019 mit 27,3 Prozent Monatsmarktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen ganze 0,7 Prozentpunkte über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (August 2018: 26,6 %). Diesen Wert erreichte die Mediengruppe RTL mit ihren Free-TV-Sendern RTL, VOX, n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie den Pay-TV-Sendern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living. Bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern kam RTL im August auf einen Monatsmarktanteil von 10 Prozent und lag damit vor Sat.1 (8,0 %), dem ZDF (7,9 %), der ARD (7,3 %), ProSieben (6,8 %), VOX (6,2 %), Kabel 1 (5,1 %) und RTL II (4,0%). NITRO erzielte 2,5 Prozent Monatsmarktanteil, RTLplus 1,8 Prozent, SUPER RTL kam auf 1,7 Prozent und n-tv auf Prozent 1,0 Prozent (jeweils 14-59). Beim Gesamtpublikum (3+) erzielte RTL 7,7 Prozent Monatsmarktanteil und lag damit hinter dem ZDF (12,7 %) und der ARD (10,9 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (6,4 %), VOX (4,5 %), ProSieben (4,2 %), Kabel 1 (3,8 %) und RTL II (2,7 %). NITRO kam auf 2,1 Prozent Marktanteil, RTLplus auf 1,7 Prozent, SUPER RTL erreichte 1,6 Prozent und n-tv 1,0 Prozent (jeweils 3+).

Weitere Themen im August:

Mit der Kommunikation der Halbjahreszahlen hat die RTL Group auch die Bildung eines neuen Group Management Committees (GMC) bekanntgegeben. Neben dem Vorstand der RTL Group mit CEO Thomas Rabe, COO Elmar Heggen und dem neuen CFO Björn Bauer werden künftig auch Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland, Fremantle-Chefin Jennifer Mullin und der CEO der Groupe M6, Nicolas de Tavernost, als CEOs der größten Einheiten die Strategie der RTL Group mit gestalten. Zudem hat die RTL Group die Verantwortung der Geschäfte im Bereich Werbetechnologie (Ad-Tech) neu geordnet. Mit sofortiger Wirkung und unter der Marke Smartclip übernimmt die Mediengruppe RTL Deutschland die Verantwortung im Bereich Ad-Tech für sämtliche europäischen Märkte, mit Ausnahme UK. Smartclip monetarisiert mit seiner eigenentwickelten Technologie plattform- und geräteübergreifend Videoinhalte. Ziel ist es, eine europäische Werbetechnologie-Plattform zu entwickeln, die offen ist für alle Broadcaster und Streaminganbieter. Irina Petricek-Steiner und Thomas Servatius leiten weiterhin das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg und berichten an Matthias Dang, Geschäftsführer der Mediengruppe RTL Deutschland für Vermarktung, Forschung und Daten. Am 5. August hat das Bundeskartellamt das Joint Venture "d-force" von der Mediengruppe RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 genehmigt. Das Angebot von d-force und der Demand-Side-Plattform (DSP) wird im deutschen Markt hohe Reichweiten in den schnell wachsenden und stark nachgefragten Werbesegmenten Addressable TV und Onlinevideo bieten - technologisch aus einer Hand sowie mit einem Angebot, das unabhängig davon ist, ob Zuschauer und User im TV oder online erreicht werden sollen. Gleichzeitig stärkt die strategische Partnerschaft der beiden Medienhäuser die technologische Unabhängigkeit von globalen Tech-Plattformen. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat eine Imagekampagne für das im Dezember gestartete General Interest Portal RTL.de gestartet. Kernelement der Kampagne ist ein Imagespot unter dem Motto "Nachrichten, die bewegen", der in reichweitenstarken TV-Umfeldern die gesamte Zielgruppe anspricht und auf RTL.de aufmerksam macht. Darüber hinaus setzt die Mediengruppe RTL auf Digital-out-of-Home Aktivitäten. Diese greifen die eigens für RTL.de entwickelte neue Bildsprache auf, eine Mischung aus animierten Bildern und sich bewegenden Grafiken.

Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick: Erfolgreicher August für RTL: Mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent (14-59) lag RTL 0,2 Prozentpunkte über dem August-Wert aus 2018 (9,8 %). Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Monatsmarktanteil bei 11,6 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (2018: 10,5 %). Bei RTL lag im August die Formel 1 an der Spitze der meistgesehenen Sendungen: 4,17 Millionen Zuschauer sahen am 4. August den großen Preis von Ungarn. Der Marktanteil lag bei starken 29,7 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte das Rennen einen Marktanteil von 26,9 Prozent (1,96 Mio.). "Das Sommerhaus der Stars" blieb nicht nur auf Erfolgsspur, sondern holte am 6. August den besten Wert der Staffel: 3,86 Millionen Zuschauer insgesamt (MA: 14,2 %) waren dabei. Der Marktanteil lag bei 27,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (14-59: 21,4 %). Alle vier Folgen der Reality-Gameshow im August landeten unter den Top 10 der reichweitenstärksten Sendungen und belegen zudem die ersten vier Ranking-Plätze im August bei den 14- bis 59-Jährigen und den 14- bis 49-Jährigen - hier lag kein Marktanteil unter 20 Prozent. Schöner Erfolg und Platz 3 im Monatsranking beim Gesamtpublikum für "Sascha Grammel - live! Ich find's lustig". Das Comedy-Programm erreichte 3,13 Mio. Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 12,4 %) und 16,2 Prozent Marktanteil (14-59) bzw. 19,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "Die Bachelorette" konnte punkten: Den besten Wert erreichte die Kuppelshow am 7. August mit 17,4 Prozent (14-49) und 12,8 Prozent (14-59). "RTL Aktuell" erreichte am 20. August mit 18,9 Prozent Marktanteil (14-49) den besten Wert des Monats. Beim Gesamtpublikum waren 3,01 Mio. dabei (MA: 15,0 %), bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 18,9 Prozent (1,73 Mio.).

VOX punktete im August unter anderem mit den Sommer-Specials von "Grill den Henssler": Die Koch-Show erreichte starke Marktanteile von bis zu 8,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Und auch "Hot oder Schrott - Die Allestester" überzeugte die Zuschauer. Bis zu 8,2 Prozent Marktanteil erzielte die Primetime-Version der Test-Doku bei den 14- bis 59-Jährigen, bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Sendung sogar auf bis zu 10,6 Prozent. In der Access-Primetime schalteten bis zu 7,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen "Hot oder Schrott" ein. Hervorragende Marktanteile holte außerdem das Magazin "Prominent!" am Sonntagabend, das sich bis zu 10,3 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer nicht entgehen ließen. Ebenfalls sehr beliebt im August waren die VOX-Tierformate: "hundkatzemaus" erreichte bis zu 9,1 Prozent und "Tierbabys - süß und wild" bis zu 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen. Im Bereich der Daytime war erneut auf Guido Maria Kretschmers "Shopping Queen" mit bis zu 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern Verlass.

n-tv erzielte im August sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 1,0 Prozent. Auf großes Zuschauerinteresse stieß dabei einmal mehr die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung von n-tv insbesondere am Vormittag. Hier punktete der Nachrichtensender von Montag bis Sonntag zwischen 6 und 12 Uhr mit einem starken Marktanteil von 1,9 Prozent (3+) und lag damit erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz (Phoenix: 1,0, Welt: 1,4). Die Schlagzeilen im August waren beherrscht von Themen rund um die Suche nach einer neuen SPD Führungsspitze, andauernde Proteste in Hongkong und die Überfahrt von Greta Thunberg in die USA zum Klimagipfel. Damit erreichten die n-tv Nachrichten Marktanteile von im Schnitt bis zu 9,2 Prozent. Die Live-Übertragung der BPK Umweltverbände und der sofortigen Forderung für den Klimaschutz verfolgten 2,2 Prozent der Gesamtzuschauer. Darüber hinaus überzeugte n-tv mit zahlreichen News Spezials, wie etwa zur Feuerkatastrophe im Amazonas, zur Bluttat im texanischen El Paso mit 20 Toten sowie zum G7-Gipfel in Biarritz und erzielte damit Marktanteile von im Schnitt bis zu 5,0 Prozent. Die Telebörse kam im August auf Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,5 Prozent (14-59: 5,1%). Louis Klamroth überzeugte auch mit der Primetime-Ausgabe des n-tv Talks "Klamroths Konter". Die Sendung mit Gast Dietmar Woidke von der SPD verzeichnete am Dienstagabend (27. August, 23.30 Uhr) einen hervorragenden Marktanteil von 1,5 Prozent.

NITRO ist weiter auf Rekordjagd: Bei den 14- bis 49-Jährigen toppte der Männersender im August noch einmal den bisherigen Spitzenwert von Juli und erreichte mit 2,5 Prozent Monatsmarktanteil einen neuen Bestwert seit Sendestart im Jahr 2012. Und auch in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (2,5 Prozent) und bei den Zuschauern ab 3 Jahren (2,1 Prozent) erzielte NITRO im August neue Allzeit-Rekorde. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer punktete NITRO mit 2,9 Prozent Monatsmarktanteil - in dieser Zielgruppe wurde der zweitbeste Wert aller Zeiten erreicht. Zu den beliebtesten Programmen bei NITRO zählten im August einmal mehr die zahlreichen Fußball-Übertragungen im Rahmen der UEFA Europa League Qualifikation. Besonders stach dabei das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Racing Straßburg am 29. August hervor, das einen extrem guten Marktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte - bei Männern in diesem Alter lag der Wert sogar bei 13,7 Prozent. Insgesamt ließen sich 2,06 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren das Spiel nicht entgehen. Auch über den ganzen Tag betrachtet erreichte NITRO sehr gute Marktanteile von 4,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 5,7 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Männern: Der 29. August geht damit als bisher erfolgreichster Tag in die Geschichte des Senders ein.

RTLplus erzielte im August einen Monatsmarktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 1,7 Prozent beim Gesamtpublikum (3+). In der Kernzielgruppe von RTLplus, den Frauen 40 bis 64 Jahre, lag der Monatsmarktanteil bei starken 2,6 Prozent. Am 22. August erreichte RTLplus die bisher höchsten Werte für einen Donnerstag sowohl bei den Frauen 14 bis 59 Jahre mit 2,5 Prozent, als auch bei den Frauen 40 bis 64 Jahre mit 3,5 Prozent. Zuvor wurde am 8. August bereits mit 2,2 Prozent ein neuer Bestwert beim Gesamtpublikum erzielt. Besonders beliebt war im August die Sendung "Vermisst", die direkt zum Start am 8. August 570 000 Zuschauer sahen (2,9 % MA).

SUPER RTL erzielte im August einen durchschnittlichen Marktanteil von 21,5 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (06:00 bis 20:15 Uhr) und ließ damit die Konkurrenz erneut hinter sich: Der Kinderkanal lag bei 18,8 Prozent, Nickelodeon holte 6,6 Prozent und der Disney Channel kam auf 13,3 Prozent. In der Daytime konnten vor allem "Grizzy & die Lemminge" mit einem Spitzen-Marktanteil von bis zu 34,2 Prozent sowie "Tom & Jerry" mit bis zu 33,7 Prozent überzeugen. Der Film "Wickie und die starken Männer" stieß am Vormittag mit 41,7 Prozent Marktanteil auf großes Interesse. In der Primetime überzeugten insbesondere die Krimi-Serien: "CSI: Miami" konnte Spitzen-Marktanteile von bis zu 5,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen holen und "Dr. House" lag bei bis zu 5,0 Prozent. Das True Crime-Format "Snapped - Wenn Frauen töten" kam auf bis zu 3,6 Prozent.

Mit Doku-Soaps und Sozial-Dokus erreichte RTL II im August überzeugende Werte. "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" ist mit 10,3 Prozent Marktanteil (14-49) auch im August eine der meistgesehenen Sendungen bei RTL II. Die Doku-Soap "Das Messie-Team" erzielt bis zu 8,3 Prozent Marktanteil (14-49). Für einen starken Vorabend sorgen die Daily-Soaps "Köln 50667" mit bis zu 10,4 Prozent (14-49) bzw. 20,5 Prozent Marktanteil (14-29) und "Berlin - Tag & Nacht" mit bis zu 9,8 Prozent (14-49) bzw. 22,4 Prozent Marktanteil (14-29). Die am 7. August ausgestrahlte 2.000 Folge war die zweiterfolgreichste Sendung des Jahres bei TVNOW. Blockbuster wie "96 Hours - Taken 2" und "Die Bourne Verschwörung" erzielten sehr gute 7,2 Prozent (14-49) bzw. 6,7 Prozent Marktanteil (14-49).

TVNOW: "Die Bachelorette" weiterhin an der Spitze / Großer Social Buzz für General Interest Portal RTL.de Die RTL-Show "Die Bachelorette" ist auch im August das meistgenutzte Format auf Sendungsbasis bei TVNOW, dahinter findet sich die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" wieder. An dritter Stelle liegt das TVNOW-Original "Paradise Hotel". Mit "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" liegt eine weitere Serie aus dem RTL-Kosmos auf dem vierten Platz, die von der RTL II-Sendung "Köln 50667" gefolgt wird.

Bei den führenden Fansites nach Facebook-Gesamtreichweite finden sich sowohl Unterhaltungs- als auch Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland wieder. Auf Platz eins liegt "RTL.de", das im Vergleich zum Vormonat den Social Buzz noch mal deutlich steigern konnte. Dahinter reihen sich "Die Bachelorette" auf Platz zwei sowie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein. An vierter und fünfter Stelle befinden sich mit "n-tv Nachrichten" und "RTL Aktuell" zwei Informationsangebote der Mediengruppe RTL. Neben den genannten Angeboten sorgte auch der Streamingdienst TVNOW für einen starken Social Buzz. An der Spitze der Reihenfolge der Facebook-Sites nach Fans gibt es auch in diesem Monat keine Veränderungen: Führend bleibt weiterhin die Site zur RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,72 Mio.), vor der Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,57 Mio.) und "Köln 50667" (1,49 Mio., RTL II). Die Mediengruppe RTL Deutschland erreichte im August mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote rund 31 Millionen Fans bei Facebook.

Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte / 01.08.-31.08.19 / vorläufig gewichtet / Stand: 01.09.2019

