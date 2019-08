Mediengruppe RTL Deutschland

Rekordmonat für NITRO und RTLplus

27,8 Prozent Marktanteil für Mediengruppe RTL Deutschland im Juli 2019

Köln (ots)

Im Juli 2019 erzielten die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland gemeinsam einen Monatsmarktanteil von 27,8 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living sicherten sich damit erneut die Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern. RTL kam bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern im Juli auf einen Monatsmarktanteil von 10,4 Prozent und lag damit vor dem ZDF (7,8 %), Sat.1 (7,4 %), der ARD (7,2 %), ProSieben (7,2 %), VOX (6,2 %), Kabel 1 (5,2 %) und RTL II (4,2 %). NITRO erzielte einen Monatsmarktanteil von 2,3 Prozent, RTLplus und SUPER RTL kamen jeweils auf 1,8 Prozent und n-tv auf 1,1 Prozent (jeweils 14-59). Bei den Zuschauern ab drei Jahren erzielte RTL einen Monatsmarktanteil von 8,1 Prozent und lag damit hinter dem ZDF (12,9 %) und der ARD (10,7 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (5,8 %), VOX (4,6 %), ProSieben (4,3 %), Kabel 1 (3,8 %) und RTL II (2,8 %). NITRO, RTLplus und SUPER RTL kamen beim Gesamtpublikum (3+) jeweils auf einen Monatsmarktanteil von 1,8 Prozent und n-tv erzielte 1,1 Prozent. Zitat des Monats: "Wir legen unseren Fokus zunehmend auf Eigenproduktionen und sind bereit in dieses Themenfeld zu investieren, weil wir nur über eigenentwickelte Geschichten in der Lage sind, eigene Protagonisten zu etablieren." Oliver Schablitzki, NITRO-Senderchef Quelle: InfoDigital: "Herr Schablitzki, wie macht man einen Männersender?", 23. Juli 2019 Weitere Themen im Juli: Das Kölner Produktionsunternehmen Norddeich TV tritt seit Juli 2019 am Markt als "RTL STUDIOS" auf. Mit der Namensänderung unterstreicht die 100-prozentige Tochter der Mediengruppe RTL Deutschland eine Profilschärfung: Unter Geschäftsführerin Inga Leschek wird das Produktionsunternehmen im intensiven und regelmäßigen Austausch mit den Redaktionen der Mediengruppe RTL alle Sender und Plattformen der Gruppe sowohl mit selbst entwickelten Formaten als auch mit von RTL STUDIOS umgesetzten Lizenzformaten versorgen. Die Mediengruppe RTL Deutschland führt die die Geschäfte ihrer beiden Tochterunternehmen Smart Shopping and Saving GmbH und die SPARWELT GmbH noch enger zusammen. Ziel ist es, unter Leitung des Sparwelt Geschäftsführers Martin Rieß, aus den beiden Unternehmen unter einem Dach ein gemeinsames schlagkräftiges Team aufzubauen. Die komplementären Stärken des größten generischen E-Couponing-Angebots Gutscheine.de und Sparwelt.de als redaktionell geführtes Premium-Portal für Preismarketing sollen so am Markt weiter ausgebaut und noch besser ausgesteuert werden. Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, wurde von der Mitgliederversammlung der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes gewählt und mit sofortiger Wirkung in das Amt berufen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die Übergabe der Spenden an die Vertreter von insgesamt 57 Kinderhilfsorganisationen. Äußerst erfolgreicher Juli für RTL: Mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent (14-59) lag RTL 0,6 Prozentpunkte über dem Juli-Wert aus 2018 (9,8 %). Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Monatsmarktanteil bei 11,9 Prozent und damit 1,3 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert (2018: 10,6 %). Das ist der beste Juli-Marktanteil für RTL seit 2015. Beim Sender RTL setzte sich im Juli die Formel 1 an die Spitze der meistgesehenen Sendungen: 5,37 Millionen Zuschauer sahen am 28. Juli den Großen Preis von Deutschland live vom Hockenheimring. Der Marktanteil lag bei starken 32,5 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte das Rennen einen Marktanteil von 28,4 Prozent (2,46 Mio.). Mit 4,59 Millionen Zuschauern ab 3 Jahre (MA: 28,0 %) landete das große Rennen von Großbritannien auf dem zweiten Platz der meistgesehenen Sendungen im Juli. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei 25,3 Prozent. Großer Erfolg auch für "Bauer sucht Frau International": Folge 3 des Spin Offs der erfolgreichen Doku-Soap mit Inka Bause lag beim Gesamtpublikum in der RTL-Hitliste mit 4,31 Millionen Zuschauern (MA: 15,4 %) auf Platz drei. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 14,8 Prozent. Insgesamt landete die Kuppelshow mit vier Folgen unter den Top 10 im Juli. Einen großartigen Staffelstart legte "Das Sommerhaus der Stars hin": Bereits die Auftaktfolge am 23. Juli war mit 2,97 Millionen Zuschauern insgesamt (MA: 12,5 %) und einem Marktanteil von 24,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (MA 14-59: 19,3 %) sehr erfolgreich. Doch die Reality-Gameshow setzte mit Folge 2 noch einen drauf: 3,43 Millionen (MA: 13,3 %) schalteten am 30. Juli ein. Der Marktanteil kletterte auf sehr starke 26,5 Prozent (14-49). Auch bei den 14- bis 59-Jährigen führt die Show mit 2,66 Mio. (MA: 20,8 %) das Juli-Ranking an. "RTL Aktuell" erreichte am 29. September mit 22,0 Prozent Marktanteil (14-49) den besten Wert des Jahres. Beim Gesamtpublikum waren 3,13 Mio. dabei (MA: 17,1 %), bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 21,9 Prozent (1,87 Mio.). Die größte Reichweite erzielte die Hauptnachrichtensendung am 28. Juli mit 3,21 Mio. Zuschauern ab 3 Jahre (16,2 %). Im Juli 2019 überzeugten viele VOX-Formate mit starken Quoten: In der Primetime erzielte "Mich gibt's fünfmal - Leben als Mehrling" (13.07.) mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen einen neuen Jahresbestwert für VOX-Dokumentationen am Samstagabend und den stärksten Wert seit 2017. Am Montagabend konnte "Hot oder Schrott - Die Allestester" (29.07.) überzeugen: 7,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen schalteten ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen sogar 10,1 Prozent zu - ein neuer Bestwert für die Montags-Primetime-Ausgaben der Test-Doku. Großes Interesse weckte auch das "Goodbye Deutschland"-Special am Montagabend (08.07.) in Erinnerung an den verstorbenen Sänger Costa Cordalis (7,8 Prozent 14-59). Außerdem war VOX in der Access Primetime am Wochenende erfolgreich: Am Samstag feierte "Tierbabys - süß und wild" (27.07.) einen starken Marktanteil von 9,5 Prozent (14-59) - und mit 10,2 Prozent einen neuen Allzeitrekord in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Am Sonntagvorabend überzeugte "Hot oder Schrott" mit Marktanteilen von bis zu 9,6 Prozent und "biete Rostlaube, suche Traumauto" erzielte bis zu 8,4 Prozent (jeweils 14-59). In der werktäglichen Daytime punktete der Kölner Sender unter anderem mit starken Werten für "Shopping Queen" (bis zu 9,3 Prozent 14-59). n-tv erzielte im Juli beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,1 %). Auf großes Zuschauerinteresse stieß dabei einmal mehr die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung von n-tv insbesondere am Vormittag. Von Montag bis Sonntag zwischen 6 und 12 Uhr kam der Nachrichtensender auf einen Marktanteil von 2,1 Prozent (3+) und lag damit erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz (Welt: 1,2 %). Die Nachrichten im Juli kamen auf Marktanteile von im Schnitt bis zu 6,0 Prozent (14-59: 6,0 %). Auf besonders großes Interesse stieß die umfangreiche Berichterstattung zum Kampf um die EU-Spitze. Die Live-Übertragung der Rede von Ursula von der Leyen vor dem EU-Parlament verfolgten 3,2 Prozent der Gesamtzuschauer (14-59: 3,2%). Darüber hinaus überzeugte n-tv mit weiteren News Spezials, wie etwa zu den neuen E-Scootern, Boris Johnsons Wahl zum Tory-Chef und Premierminister Großbritanniens sowie zur Militärparade in den USA und erzielte Marktanteile von im Schnitt bis zu 2,4 Prozent. Ebenfalls gefragt waren die Live-Übertragungen zum Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern mit Marktanteilen bis zu 4,0 Prozent sowie Greta Thunbergs Rede in Berlin am 1. Juli mit 3,2 Prozent Marktanteil bei den Gesamtzuschauern. Die Telebörse erzielte im Juli unter anderem mit ihrer umfassenden Berichterstattung zu den Entlassungen bei der Deutschen Bank Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,3 Prozent (14-59: 5,1%). Das NITRO-Team kann einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Männersenders feiern: Mit 2,3 Prozent erreichte NITRO im Juli bei den 14- bis 49-Jährigen den stärksten Monatsmarktanteil seit Sendestart im Jahr 2012. Neben diesem Allzeit-Rekord konnte der Sender im Juli auch in den weiteren Zielgruppen punkten: Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte NITRO ebenfalls sehr gute 2,3 Prozent Marktanteil, in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer wurden starke 2,6 Prozent Marktanteil verbucht. Hervorragende Werte sicherten sich im Juli unter anderem die Crime-Serien der "CSI"-Reihe: "CSI: NY" erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen bis zu 6,1 Prozent Marktanteil (14-49: 7,0 %), "CSI: Miami" bis zu 5,7 Prozent Marktanteil (14-49: 6,9 %) und "CSI: Den Tätern auf der Spur" bis zu 5,4 Prozent Marktanteil (14-49: 7,0 %). Und auch mit Fußball konnte NITRO erneut Erfolge feiern: Das UEFA Europa League Qualifikationsspiel FC Flora Tallinn vs. Eintracht Frankfurt verfolgten 3,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen, in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer lag der Marktanteil sogar bei 5,1 Prozent. Darüber hinaus war bei den männlichen Zuschauern zwischen 14 und 59 Jahren die erst im Juni gestartete NITRO-Eigenproduktion "Axel & Micha - Die Zwei vom Schrauberhof" am Sonntagnachmittag mit bis zu 3,6 Prozent Marktanteil besonders beliebt. Der Juli war für RTLplus ein Rekordmonat in fast allen relevanten Zielgruppen: Die höchsten Monatsmarktanteile in seiner jungen Geschichte erzielte der Sender mit 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum, ebenfalls 1,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Kernzielgruppe von RTLplus, den 40- bis 64-jährigen Frauen, lag der Monatsmarktanteil bei starken 2,6 Prozent - gleichauf mit dem Rekordmarktanteil vom letzten Monat. Beliebt war im Juli auch die Kochsendung "essen & trinken - Für jeden Tag" (12.07.) mit einem Marktanteil von 2,0 Prozent bei den 40- bis 64-jährigen Frauen und 1,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab 3 Jahre. SUPER RTL erzielte im Juli einen durchschnittlichen Marktanteil von 23,1 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (06.00 bis 20.15 Uhr) und platziert sich somit weiterhin vor dem Kinderkanal (18,2 Prozent), Nickelodeon (7,3 Prozent) und dem Disney Channel (12,8 Prozent). In der Daytime wurde der TOGGO Ferienspaß besonders gut angenommen und konnte mit der Ausstrahlung von "Dennis & Fletscher - Blämtastisch!" Spitzenmarktanteile von bis zu 38,5 Prozent erlangen. "Tom und Jerry" (bis zu 37,7 %) und "Voll zu spät!" (bis zu 32,3 %) konnten ebenfalls überzeugen. In der Primetime schaffte "CSI: Miami" äußerst starke 5,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Ebenso erfolgreich war "Dr. House" mit Marktanteilen von bis zu 5,0 Prozent sowie das True Crime-Format "Snapped - Wenn Frauen töten", welches bis zu 4,0 Prozent erreichte. Bei RTL II performen die Sozial-Dokus unverändert stark und waren die meistgeschauten TV-Formate im Juli. Die Sendung "Armes Deutschland - Stempeln oder Abrackern?" überzeugte mit bis zu 12,2 Prozent bzw. 20,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern (14-29). Top-Reichweiten holte auch das kurzfristig angekündigte Special "Die große Wollny-Hochzeit - Sarafina traut sich!". Den Höhepunkt der langen TV-Erfolgsgeschichte sahen 1,12 Mio. Zuschauer bei einem Marktanteil von überragenden 9,6 Prozent bzw. 18,6 Prozent (14-29). Auch in den sozialen Medien erreichten die Hochzeits-Posts von RTL II auf Facebook über eine Million* Menschen. Weiterhin war der Vorabend mit den beiden Daily Soaps "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" mit Werten über 20 Prozent Marktanteil bei der jungen Zielgruppe (14-29) sehr gefragt. Starke Marktanteile sicherten sich auch starbesetzte Hollywoodstreifen in der Freitags-Primetime mit bis zu 11,5 Prozent bzw. 14,1 Prozent, bei den jungen Männern (14-29) sogar 20,1 Prozent Marktanteil. TVNOW: Die Bachelorette neue Spitzenreiterin / Großer Social Buzz für Informationsangebote der Mediengruppe RTL Die RTL-Show "Die Bachelorette" ist im Juli das meistgenutzte Format auf Sendungsbasis bei TVNOW. Auf Platz zwei folgt die im Juli gestartete RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars". An dritter Stelle findet sich die tägliche RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wieder. Auf dem vierten Platz liegt mit "Bauer sucht Frau" eine weitere Show aus dem RTL-Kosmos, die von der RTL II-Sendung "Köln 50667" gefolgt wird. Bei den führenden Fansites nach Facebook-Gesamtreichweite finden sich die Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland wieder. Auf Platz eins liegt "RTL Aktuell", das im Vergleich zum Vormonat den Social Buzz noch mal deutlich steigern konnte. Dahinter reihen sich mit "Punkt 12" und "n-tv Nachrichten" zwei Informationsangebote der Mediengruppe RTL ein. Neben den genannten Angeboten sorgten auch die in diesem Monat gestarteten RTL-Shows "Das Sommerhaus der Stars" und "Die Bachelorette" für einen starken Social Buzz. An der Spitze der Reihenfolge der Facebook-Sites nach Fans gibt es auch in diesem Monat keine Veränderungen: Führend bleibt weiterhin die Site zur RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,73 Mio.) vor der Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,59 Mio.) und "Köln 50667" (1,48 Mio., RTL II). Die Mediengruppe RTL Deutschland erreichte im Juli mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote rund 31 Millionen Fans bei Facebook. *Facebook Insights, Stand: 18.07.2019 Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL D Forschung und Märkte / 01.07.-31.07.19 / vorläufig gewichtet / Stand: 01.08.2019

Pressekontakt:

Anna Velken

Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland

Telefon: +49 221-45 67 43 05

anna.velken@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell