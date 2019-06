Mediengruppe RTL Deutschland

Teamwork bei der "dynamischen" Total-Video-Vermarktung

Mediengruppe RTL Deutschland und Werbetechnologie-Anbieter Yospace testen gemeinsam den gezielten, digitalen Spotaustausch

28. Juni 2019. Die richtige Werbung, zum richtigen Zeitpunkt, für die richtige Zielgruppe - mit Dynamic Ad Insertion, kurz DAI, ist das möglich. Für die dynamische Auslieferung von Videowerbung im Livestream arbeitet der britische Videotechnologieanbieter Yospace mit der Mediengruppe RTL Deutschland und dem Vermarkter IP Deutschland zusammen. Yospace, das im Januar 2019 von der RTL Group übernommen wurden, ist spezialisiert auf Lösungen für sogenannte Server-Side-Dynamic-Ad-Insertion (SSDAI). Die Technologie ermöglicht den Spotaustausch im Videostream - sowohl im Livestream als auch On-Demand. Der erste Test der Werbetechnologie findet im VOX-Livestream auf TVNOW statt.

"Wir wollen in allen Disziplinen die nationale Nummer 1 sein. Ein Weg dahin führt über starke Allianzen. Die enge Zusammenarbeit mit der RTL-Group-Tochter Yospace ist eine wichtige Komponente unserer Total-Video-Vermarktungsstrategie", erklärt Matthias Dang, Geschäftsführer Vermarktung, Technologie & Daten bei der Mediengruppe RTL Deutschland. "Es ist Teil unseres Tagesgeschäfts, Innovationen zu analysieren, zu testen und zu bewerten. Die Kombination aus hoher Reichweite und neuester Werbetechnologie macht einen wesentlichen Teil unseres Vermarktungserfolgs aus. Perspektivisch ist die Integration der Technologie von Yospace ein weiterer Baustein, der uns einen weiteren Wettbewerbsvorteil verschaffen wird."

Tim Sewell, Geschäftsführer von Yospace, erklärt das Besondere der Technologie: "Beim digitalen Spotaustausch treffen sich die Stärken von Fernseh- und Onlinewerbung mit all ihren Möglichkeiten, wie Targeting, Verlinkung sowie erweiterte Messmöglichkeiten. Mit unserer Technologie werden TV-Inhalte und Videowerbung nicht aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt, sondern auf einem Server in einen Single-Stream eingebunden, was einen nahtlosen Übergang garantiert. Wir arbeiten bereits mit zahlreichen namhaften TV-Sendern, Telekommunikations- sowie Pay-TV-Anbietern in Europa, den USA und Asien zusammen und freuen uns sehr auf die erste Medienpartnerschaft in Deutschland mit der Mediengruppe RTL. Weitere Partner aus der RTL-Group-Familie werden zudem in Kürze folgen."

Die Werbetechnologie von Yospace ermöglicht den dynamische Spotaustausch sowohl bei Liveinhalten als auch bei On-Demand-Videoinhalten - und das auf jedem internetfähigem Endgerät. Ein Potenzial, dass die Mediengruppe RTL im Blick hat, denn laut Jens Pöppelmann, Direktor Media Operations bei IP Deutschland, ist der Test nur ein erster Schritt. "Wir sehen in DAI einen Zukunftsmarkt und eine weitere wichtige Säule in der Videovermarktung und erwarten, dass sich SSDAI zum Standard bei Premium-Streamingdiensten entwickeln wird. Wir planen daher eine noch tiefere technische Integration der Yospace-Technologie, so dass wir das Angebot mittelfristig für sämtliche Livestreams anbieten können und zukünftig auch für unsere On-Demand-Inhalte. Damit schaffen wir noch mehr Anreize für den Werbemarkt."

