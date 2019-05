Mediengruppe RTL Deutschland

Verantwortung für die Beteiligung RTL Radio Deutschland wechselt zur Mediengruppe RTL, Stephan Schmitter übernimmt neu geschaffene Funktion des Head of Audio der Mediengruppe RTL

Köln/Berlin (ots)

- Stärkung der Inhalte-Portfolios beider Unternehmen durch engere, lokale Vernetzung

- Wachstumsmarkt Audio: Ausbau der Führungsposition von RTL Radio Deutschland angestrebt

- Stephan Schmitter bleibt gleichzeitig CEO von RTL Radio Deutschland

- Zukunftsthema Sprache/Sprachsteuerung wird forciert

Die RTL Group überträgt die Verantwortung für die Beteiligung RTL Radio Deutschland künftig der Mediengruppe RTL Deutschland. Im Zuge der Veränderung übernimmt Stephan Schmitter ab sofort die neu geschaffene Position des Head of Audio der Mediengruppe RTL Deutschland. Gleichzeitig bleibt er CEO von RTL Radio Deutschland mit Sitz in Berlin. In beiden Funktionen berichtet der 44-Jährige künftig an Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland.

Ziel der neuen Position und engeren Vernetzung ist es, neue populäre Inhalte für den Wachstumsmarkt Audio systematisch und crossmedial zu kreieren und zu verbreiten, linear sowie auf Abruf. Basis dieser Inhalte werden sowohl starke Marken und Formate aus dem Portfolio der Mediengruppe RTL als auch komplett neue Ideen sein. Zugleich erhält RTL Radio Deutschland künftig direkten Zugang zu Kreativen, Stars und Talenten sowie zur Promotionkraft des führenden deutschen Bewegtbildanbieters.

Mit der Entwicklungsoffensive soll der Ausbau von AUDIO NOW, der neuen Plattform für Podcast und Audio on Demand, schnell vorangetrieben werden. Die Werbevermarktung neuer Angebote übernimmt die Ad Alliance, die gemeinsame Vermarktungseinheit der Mediengruppe RTL und Gruner + Jahr. Auch die Entwicklung des Zukunftsthemas Sprache/Sprachsteuerung wird aus der engen Zusammenarbeit beider Unternehmen heraus forciert.

Bernd Reichart, CEO Mediengruppe RTL Deutschland: "Durch die Vernetzung mit RTL Radio Deutschland werden wir den Wachstumsmarkt Audio gemeinsam gestalten und unsere jeweiligen Kerngeschäfte weiter stärken. Denn unsere Inhalte werden für ein großes Publikum und über alle Altersgruppen hinweg noch intensiver erlebbar. Fernsehen und Radio sind komplementär, ob mit Blick auf die Nutzungszeiten und -Situationen oder die Verbreitungsgebiete - und passen damit perfekt zusammen. In der echten Kombination beider Gattungen mit dem Netz liegt enormes Potenzial, welches wir gemeinsam mit Stephan und seinem Experten-Team heben wollen."

Stephan Schäfer, als Geschäftsführer Inhalte & Marken der Mediengruppe RTL Deutschland für die Unterhaltungsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland verantwortlich: "Wir wollen starke Marken noch stärker machen und viele neue kreieren. Dabei denken wir mehr denn je über Gattungsgrenzen hinaus. Dass wir neben Total Video, Print und Online jetzt auch Audio mitdenken, bespielen und vermarkten ist daher nur konsequent. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit Stephan und seinem erstklassigen Team".

Stephan Schmitter, Head of Audio der Mediengruppe RTL Deutschland: "Es ist eine großartige Herausforderung für mein Team und mich, die starken Format-Marken und Persönlichkeiten aus dem TV für die boomende Audiowelt umzusetzen und gemeinsam neue Inhalte für TV, Audio und Radio zu entwickeln. In der neuen Konstellation und mit der Audio Alliance als Ideenschmiede für exklusive Erzählungen können wir unsere hochwertigen Inhalte optimal miteinander verzahnen und unserem Publikum somit das volle RTL Unterhaltungs- und Informationserlebnis auf allen Kanälen ermöglichen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im Team der Mediengruppe RTL."

Audio boomt: Die Podcast-Nutzung ist in jüngster Vergangenheit stark gestiegen. Studien gehen derzeit von deutlich über zehn Millionen Podcast-Nutzern in Deutschland aus, ihr Anteil hat sich bei den 30 bis 49-Jährigen in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Die überwiegend weiblichen Hörer/innen zwischen 30 und 49 machen derzeit 40 Prozent aller Nutzer aus (Quelle: Online Marketing Rockstars). Auch in jüngeren Altersgruppen werden Podcasts immer populärer. Die Mehrheit der Hörer nutzt Podcasts mehrmals wöchentlich, oft sogar täglich (Quelle: Bitcom Research).

Über AUDIO NOW: Die Audio-Plattform AUDIO NOW wurde am 21. März 2019 von RTL Radio Deutschland gestartet. Das Portal bündelt die besten Podcasts und kuratierte Angebote von deutschen Radiosendern, Podcast-Produzenten und Audioanbietern. Darüber hinaus ist AUDIO NOW die Heimat exklusiver Podcasts und Audio-Serien der Bertelsmann Content Alliance.

Über die Audio Alliance: Die Produktionsfirma für Audio-Inhalte Audio Alliance wurde am 1. Mai von der Bertelsmann Content Alliance gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Podcasts und Audio-on-Demand-Inhalte der sechs Partner der Bertelsmann Content Alliance Mediengruppe RTL, RTL Radio Deutschland, UFA, Gruner + Jahr, BMG und der Verlagsgruppe Random House.

Pressekontakt:

Christian Körner

Mediengruppe RTL Deutschland

Telefon: +49 221 45 67 43 00

Christian.Koerner@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell