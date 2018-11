8.604.481 Euro Spenden beim 23. RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons: 170 Millionen Euro seit 1996 für notleidende Kinder!

Köln (ots) - "Zwei aufregende Tage RTL-Spendenmarathon sind zu Ende. Ich bin begeistert und dankbar dafür, was wir gemeinsam mit unseren Zuschauern, Partnern, prominenten Gästen und den Kollegen der Mediengruppe RTL Deutschland erreicht haben. Der RTL-Spendenmarathon verbindet immer mehr Menschen, seien es die Mitstreiter bei der Joey Kelly-Challenge hier bei uns im Sender, die User und Fans der Webshow oder die steigende Zahl der SMS-Spender. Das ist der Beweis, dass die Zuschauer unserer Hilfsinitiative für Kinder vertrauen. Unser Charity-Konzept ist modern und überzeugt", so Anke Schäferkordt, Vorstandsvorsitzende der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". "Ich danke jedem, der dazu beigetragen hat, dass wir mit mehr als acht Millionen Euro nun tausenden Kindern in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig helfen können und verspreche: Jeder Cent kommt an!" Sämtliche Spenden aus dem RTL-Spendenmarathon werden zweckgebunden von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." an ausgewählte Kinderhilfsprojekte verteilt. Alle Kosten die rund um die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen und die Stiftungsarbeit entstehen, trägt der Sender RTL. So kommen alle gesammelten Spenden ohne Abzug bei den ausgewählten Kinderhilfsprojekten an.

"Gemeinsam mit den Zuschauern, unseren prominenten Paten und Gästen und unseren Partnern haben wir es geschafft: Die 170 Millionen Euro Marke als Gesamtspendensumme seit Start des karitativen Engagements von RTL im Jahr 1996 ist geknackt. Das hatte ich mir mit meinem Team als Ziel gesetzt. Ich bin zwar sehr müde, aber das Gefühl von Dankbarkeit, jedem gegenüber, der zu diesem Erfolg beigetragen hat, ist noch viel größer. Ein ganz großes Danke"; so Wolfram Kons glücklich nach mehr als 30 Stunden auf Sendung bei der Verkündung der finalen Spendensumme live im RTL Nachtjournal.

Glücklich sind auch Joey Kelly und die 20 Firmenteams, die gemeinsam den Weltrekord für die "weiteste Team-Staffelstrecke im Extrem-Hindernislauf (24 Stunden, Mixed)" geknackt haben. Statt der erforderlichen 2.000 Kilometer auf dem Hindernisparcours des "24h Urban Run" wurden in 24 Stunden insgesamt 3435,8 Kilometer zurückgelegt. Insgesamt 516.000 Euro sind durch den "24h Urban Run" zusammengekommen.

Und auch Stars wie Sven Hannawald, Florian Hambüchen, die Lochis, Sarah Lombardi oder Projektpatin Jasmin Wagner haben für den RTL-Spendenmarathon alles gegeben. Beim "Ninja Warrior Germany - Prominenten-Special" wurden 238.000 Euro erkämpft.

Alle Informationen zu den Projekten und der Arbeit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." finden sie unter: www.rtlwirhelfenkindern.de

Alle Videos aus der Webshow mit Martin Tietjen und Toni Scheurlen gibt es unter https://www.facebook.com/RTLWirHelfenKindern

