Weltrekordversuch mit Joey Kelly beim 23. RTL-Spendenmarathon: Joey Kelly und drei seiner Kinder starten beim "24h Urban Run"

Köln (ots) - Einem Hindernislauf der ganz besonderen Art stellt sich Ausdauersportler Joey Kelly in diesem Jahr im Rahmen des RTL-Spendenmarathon. Beim "24 h Urban Run" versucht der 46-Jährige gemeinsam mit 20 Firmenmannschaften den Weltrekord für die »weiteste Team-Staffelstrecke im Extrem-Hindernislauf (24 Stunden, Mixed)« aufzustellen. Das Besondere: Joey Kelly wird den rund 375 Meter langen Parcours alleine bewältigen - und das rund um die Uhr! Während sich die Teilnehmer der Firmenteams abwechseln können, muss der Ausdauersportler alleine 24 Stunden lang Hindernisse wie ein Bällebad, ein Kletterberg, eine XXL-Hüpfburg oder einen Slalomparcours absolvieren. "24 Stunden Laufen ist hart, ein 24 Stunden Hindernislauf noch härter. Aber das tolle an dieser Aktion ist das gemeinsame Helfen. Hier kann wirklich jeder mitmachen, mich unterstützen und Gas geben. Eine neue Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", so Joey Kelly. Dass die Freude in diesem Jahr besonders groß ist, hat auch einen Grund: Drei seiner vier Kinder gehen mit ihm an den Start. Leon (14), Luke (18) und Lillian (12) werden ebenfalls beim "24h Urban Run" mitmachen.

Jede Firma, die sich mit einem Team an dem "24h Urban Run" beteiligt hat eine Startsumme in Höhe von 24.000 Euro gespendet. Alle Gelder kommen dem RTL-Spendenmarathon und damit notleidenden Kindern in Deutschland und der ganzen Welt zu Gute. RTL Charity Gesamtleiter Wolfram Kons: "Mit dem ,24h Urban Run' stellen wir Joey Kelly wieder vor eine übermenschliche Aufgabe - und Joey wird sie wieder lösen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn der Wille wirklich Berge versetzen kann, dann kann der irre Ire den Himalaya verrücken."

Eckdaten:

Start:

Donnerstag, 22. November 2018, live ab 18.00 Uhr während der Auftaktsendungdes 23. RTL-Spendenmarathon

Ort:

Auf dem Freigelände und im Eingangsbereich der Mediengruppe RTL Deutschland in Köln-Deutz

Parcours:

ca. 375 Meter

Teams:

AMC, AMC Freunde, Postbank, Santander 123, Santander 1Plus, Vodafone, Energetix, Greenbase, Krombacher o.0, Vitamalz, HDI Versicherungen, Alita Battle Angel (20th Century Fox), Clubstrom, Buderus, BAUHAUS Frauen, BAUHAUS Männer, TV NOW, NITRO, Team Mediengruppe RTL, Team Luke Kelly

Ende:

Nach 24 Stunden, am 23. November 2018, live ab 18.00 Uhr während der Finalsendung des 23. RTL-Spendenmarathon

Zum 14. Mal stellt sich Joey Kelly damit einer irren sportlichen Ausdauer-Herausforderung im Rahmen des RTL-Spendenmarathon. Insgesamt 14 Weltrekorde wurden generell im Zusammenhang mit der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen bereits erzielt, acht davon durch Joey Kelly. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird diesen Weltrekordversuch überwachen. Wenn alle Läufer der 20 Teams eine erzielte kumulierte Gesamtlaufstrecke von 2.000 Kilometern in 24 Stunden schaffen ist der Weltrekord sicher.

