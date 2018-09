Mediengruppe RTL Deutschland mit 26,6 Prozent Marktanteil im August

Köln (ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland kam mit ihren Free-TV-Sendern RTL, VOX, n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie den Pay-TV-Sendern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living im August 2018 auf einen Monatsmarktanteil von 26,6 Prozent. RTL kam in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen auf einen Monatsmarktanteil von 9,8 Prozent und lag damit vor Sat.1 (8,9 %), ZDF (8,0 %), ARD (7,1 %), ProSieben (7,1 %), VOX (6,0 %), Kabel 1 (5,1 %) und RTL II (4,5 %). NITRO erzielte 2,1 Prozent Monatsmarktanteil und RTLplus mit 1,6 Prozent einen neuen Bestwert bei den 14- bis 59-Jährigen. SUPER RTL kam im August auf 1,5 Prozent und n-tv auf 1,1 Prozent (jeweils 14-59 Jahre).

Beim Gesamtpublikum (3+) kam RTL im August auf einen Marktanteil von 8,0 Prozent und lag damit hinter ZDF (13,0 %) und ARD (10,5 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (7,0 %), VOX (4,6 %), ProSieben (4,4 %), Kabel 1 (3,8 %) und RTL II (3,1 %). NITRO erzielte bei den Zuschauern ab drei Jahren einen Monatsmarktanteil von 1,6 Prozent, RTLplus und SUPER RTL erzielten jeweils 1,5 Prozent und n-tv kam auf 1,1 Prozent Marktanteil.

Weitere Themen im August:

Die Mediengruppe RTL Deutschland baut ihr Ultra-HD-Engagement 2019 weiter aus. Im kommenden Jahr wird es auf dem Ultra-HD-Kanal "RTL UHD" weiterhin Fußball, Formel 1 sowie die zweite Staffel der RTL-Serie "Sankt Maik" in ultrascharfer Bildqualität zu sehen geben. Neben der Übertragung der Qualifyings und Rennen der Formel 1 können die Zuschauer sich auch auf einige UEFA Europa League-Begegnungen bei RTL UHD freuen. Die Ausstrahlung von "Sankt Maik" ist für Frühjahr 2019 geplant. Exklusiver Verbreitungspartner des Angebots über Satellit ist auch im kommenden Jahr HD+. Seit Anfang August ist RTL Living als neuster Premium-Sender bei Prime Video Channels verfügbar. RTL Living kann damit ebenso wie schon GEO Television à la carte zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft hinzugebucht werden. Für einen Beitrag von 2,99 Euro im Monat können Prime-Mitglieder sowohl das lineare Live-Programm von RTL Living anschauen als auch zahlreiche ausgewählte Highlights on demand abrufen. Neben diversen Kochshows gehören zum Angebot von RTL Living auch hochwertige Programme rund um die Themen Reisen, Haus & Garten - davon zahlreiche in Deutschlandpremiere.

Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick: RTL erzielte im August einen Marktanteil von 9,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und lag damit vor allen anderen Sendern. Mit starken 4,97 Millionen Zuschauern insgesamt war das erste Formel 1-Rennen nach der Sommerpause in Belgien (26.8.) die meistgesehene Sendung des Monats bei RTL. Die Live-Übertragung kam auf hervorragende 32,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum (MA 14-59: 29,4%). Das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger zwischen FC Bayern München und seinem aktuellen Club Chicago Fire sahen 4,75 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag sowohl in der Gesamtzielgruppe als auch bei den 14- bis 59-Jährigen bei starken 17,6 Prozent. Die Abschiedszeremonie "Servus Basti" verfolgten im Anschluss 5,07 Millionen Zuschauer und hervorragende 22,8 Prozent in der Gesamtzielgruppe (14-59 J.: 2,68 Mio., 22,2 % MA). Das "Abi 2018"-Special von "Wer wird Millionär" nach der Sommerpause am 20. August sahen 4,02 Millionen (14,4 % MA). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei 13 Prozent. Über die Nachrichtenlage in der Welt informierten sich 3,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei "RTL Aktuell" (26.8). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei 18,0 Prozent (1,95 Mio.). Deutschlands erfolgreichste tägliche Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (13.8.) schalteten 3,01 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre ein (MA 3+: 11,9 %). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei sehr guten 17,1 Prozent (2,11 Mio.) Das "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" beendete mit 2,83 Millionen Zuschauern (13.8.) und 13,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen eine erfolgreiche Staffel.

Bei VOX bewies Michael Jackson im August einmal mehr, dass er die Menschen auch weit über seinen Tod hinaus begeistern kann. Das vierstündige Doku-Event "'Mein Freund Michael' - Der King of Pop wird 60" erreichte einen starken Marktanteil von 8,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Auch das Magazin "Prominent!" erzielte im August am Sonntagabend mit bis zu 7,3 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) gute Quoten. Die Neuigkeiten von deutschen Auswanderern verfolgten bis zu 7,4 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Im Bereich der Access-Primetime und Daytime rasten unter anderem die Sendungen für Auto-Fans der Konkurrenz davon: "biete Rostlaube, suche Traumauto" ließen sich bis zu 8,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen nicht entgehen. Und auch "auto mobil" erzielte am Sonntagnachmittag Marktanteile von bis zu 8,5 Prozent (14 bis 59 Jahre).

n-tv erreichte im August sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 1,1 Prozent. Auf großes Interesse stieß dabei einmal mehr die Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Hier lag der Nachrichtensender von Montag bis Freitag mit einem guten Marktanteil von 2,1 Prozent beim Gesamtpublikum erneut deutlich vor der Info-Konkurrenz (Phoenix: 1,1 %, Welt: 1,2 %,). Die Nachrichten bei n-tv erreichten im August Marktanteile von im Schnitt bis zu 7,3 Prozent. Die Telebörse sicherte sich mit Marktanteilen von im Schnitt bis zu 4,4 Prozent ebenfalls sehr gute Werte. Auf großes Zuschauerinteresse stieß n-tv mit seiner umfangreichen Berichterstattung zum Brücken-Drama in Italien: Die News Spezials dazu kamen auf Marktanteile von im Schnitt bis zu 2,9 Prozent (MA 14-59: 3,4%). Auch die Berichterstattung zum heißen Sommer 2018 in Deutschland bescherte n-tv hervorragende Marktanteile. Die News Spezials "Die Mega-Hitze", "Die Rekord-Dürre" und "Der Sahara-Sommer" erreichten starke Marktanteile von im Schnitt bis zu 5,2 Prozent (MA 14-59: 3,1%). n-tv überzeugte das Publikum außerdem mit der neuen Dokumentation "Darknet - Die dunkle Seite des Internets" und erzielte einen Marktanteil von 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,1%).

Im August erzielte NITRO in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer einen Monatsmarktanteil von guten 2,2 Prozent und lag damit 0,1 Prozent über dem Vormonat. In der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer lag der Marktanteil bei 2,1 Prozent. Bei den Zuschauern ab drei Jahren lag der Monatsmarktanteil bei 1,6 Prozent. Stärkster Tag bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern war der 3. August mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent. Verantwortlich für den Erfolg waren unter anderem die "Medical Detectives" mit bis zu 4,1 Prozent Marktanteil oder "Law & Order" mit bis zu 5,3 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern war der 7. August mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent der erfolgreichste Tag. Hier war am Vormittag die Krimi-Serie "Law & Order" mit 7,0 Prozent Marktanteil beliebt und in der Primetime überzeugte der Action-Comedy-Film "Hollywood Cops" mit 3,6 Prozent sowie im Anschluss der Jason-Statham-Kracher "Crank" mit 4,4 Prozent. Für den Männersender bleibt "CSI: Den Tätern auf der Spur" am Sonntag ein großer Erfolg. Mit 840.000 Zuschauern ab drei Jahren war das US-Crime-Serienformat am 26. August die meistgesehene Sendung des Monats bei NITRO. In der Kernzielgruppe (M 14-59) war die Comicverfilmung "Werner - Beinhart!" mit 250.000 Zuschauern die erfolgreichste Ausstrahlung.

Für RTLplus war der August der erfolgreichste Monat seit Sendestart. Beim Gesamtpublikum kam RTLplus im August auf den bisher höchsten Monatsmarktanteil von 1,5 Prozent. Auch in der Kernzielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen erzielte RTLplus mit durchschnittlich 2,3 Prozent ebenfalls einen neuen Rekordwert. Ebenfalls steigern konnte sich der Sender bei den 14- bis 59-Jährigen mit einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Die besten Marktanteile seit Sendestart gab es am 21.8. in den Zielgruppen: Frauen 14-59 J.: 2,9 Prozent und Frauen 40-64 J.: 3,3 Prozent.

SUPER RTL erzielte im August einen durchschnittlichen Marktanteil von 23,2 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKA erreichte 20,6 Prozent, Nick lag bei 8,3 Prozent und der Disney Channel kam auf 10,6 Prozent. In der Daytime konnten die neuen Folgen von "Der gestiefelte Kater" (36,5 Prozent) und Zak Storm (31,4 Prozent) überzeugen. In der abendlichen Primetime kam der Evergreen "CSI: Miami" auf Einschaltquoten von bis zu 4,5 Prozent (Erwachsene 14-59 Jahre), die True Crime Serie "Snapped - Wenn Frauen töten" erzielte bis zu 3,7 Prozent.

Die erste der neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" bei RTL II erzielte zu Monatsanfang sehr gute 8,6 Prozent Marktanteil (14-49). Auch in den folgenden Wochen überzeugte die Doku-Soap insbesondere junge Zuschauer mit bis zu 13,4 Prozent Marktanteil (14-29). Bei der gleichen Zielgruppe punktete auch "Einfach hairlich - Die Friseure" mit bis zu 10,6 Prozent Marktanteil (14-29). Das Format zeigt den abwechslungsreichen Alltag der der Stylisten im Umgang mit ihrer vielfältigen Kundschaft. Bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte die Reihe bis zu 6,9 Prozent Marktanteil.

"Die Bachelorette" weiterhin auf Platz 1 bei TV NOW Das RTL-Format "Die Bachelorette" ist auch im August das meistgenutzte Format auf Sendungsbasis bei TV NOW. Gefolgt wird es von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" sowie "Das Sommerhaus der Stars". Unter den Top 5 der TV NOW Formate befinden sich ansonsten noch "Alles was zählt" und "Köln 50667".

Erstmals seit Monaten finden sich in den Top 3 nach Facebook-Gesamtreichweite nicht mehr ausschließlich die Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland wieder. Mit "Punkt 12" (18,36 Mio.) und "RTL Aktuell" (16,25 Mio.) liegen zwei Informationsangebote in Führung. Dahinter überzeugt jedoch "Berlin - Tag & Nacht" mit 14,10 Millionen erreichten Einzelpersonen. An der Spitze der Reihenfolge der Fansites nach Fans gibt es im Vergleich zum Vormonat keine Veränderungen: Weiter führend bleibt die Site zur RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" (2,833 Mio.), vor der Fansite der RTL-Serie GZSZ "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,592 Mio.) und "Köln 50667" (1,538 Mio.). Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote im August 2018 insgesamt 30,87 Millionen Fans.

Quelle: AGF, GfK, DAP TV Scope 6.0; Stand 01.09.2018; Bis zu = Höchster Durchschnittswert einer Sendung

