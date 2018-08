SPD-Chefin Andrea Nahles im RTL-Interview: "Unsäglich"! Scharfe Kritik an Wolfgang Kubicki für dessen Vorwurf an Kanzlerin Merkel

Köln (ots) - Andrea Nahles, Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, hat am Mittag in einem RTL-Interview in Berlin mit scharfen Worten den FDP-Politiker Wolfgang Kubicki für seine Schuldzuweisungen an Bundeskanzlerin Merkel für die jüngsten Ausschreitungen in Chemnitz kritisiert. "Das ist der Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ich finde eine solche Äußerung unsäglich. Er hat sich auch in keiner Weise von dem rechten Mob da distanziert. Das wird sicherlich im Ältestenrat des Deutschen Bundestages von uns zur Sprache gebracht werden. Ich finde das wirklich eine unglaubliche Einlassung eines, wie wir alle wissen, gestandenen Politikers". Er müsse genau wissen, "dass Frau Merkel mit diesen Vorkommnissen rein gar nichts zu tun hat und dass es in keinster Weise legitim ist, irgendein Ereignis aus 2015, irgendeinen Satz von Frau Merkel als Legitimation für das zu benutzen, was da an Rechtsbrüchen und rechtsextremistischen Exzessen gerade in Chemnitz passiert." Kubicki hatte am Dienstag in einem Zeitungsinterview behauptet, die Wurzeln für die Ausschreitungen in Chemnitz lägen im 'Wir-schaffen-das' von Kanzlerin Angela Merkel.

Nahles verurteilte die Ausschreitungen gegenüber RTL in Chemnitz auf das Schärfste. Ein rassistisch motivierter Mob versuche, "das Recht an sich zu reißen und unseren Rechtsstaat mit Füßen zu treten und sozusagen das Gewaltmonopol des Staates in Frage zu stellen. Ich glaube, dass die Chemnitzer Bürgerinnen und Bürger selber erschrocken sind, genauso wie ich." Auch mit Blick auf einen geplanten weiteren Aufmarsch in Chemnitz am Samstag, zu dem sich auch der AfD-Politiker Björn Höcke angekündigt hat, forderte die SPD-Chefin ein klares rechtsstaatliches Durchgreifen. Die Polizei müsse "auch mit Hilfe der Bundespolizei entschlossen jetzt auch diesem Unwesen ein Ende bereiten." Es habe da nicht genug entschlossenes Handeln in der Vergangenheit gegeben, meinte Nahles auf die Frage von RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel, ob Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus habe. "Ich erlebe immer wieder, dass da auf dem rechten Auge eine gewisse Blindheit existiert. Es ist ja offensichtlich ein Stück weit in dem ganzen institutionellen Gefüge zu finden. Das kann nicht akzeptiert werden, da muss auch der Ministerpräsident entsprechend aktiv werden."

"RTL Aktuell" zeigt die wichtigsten Passagen des RTL-Interviews mit Andrea Nahles ab 18.45 Uhr. Das komplette Interview zeigt n-tv bereits ab 18.00 Uhr und spät am Abend ein "RTL Nachtjournal Spezial" ab 00.15 Uhr. Bei Verwendung der Zitate bitte Quellenhinweis "RTL-Interview" beachten.

Achtung: weitere Zitate aus dem Interview folgen!

Pressekontakt:

Matthias Bolhöfer

RTL Kommunikation

Kommunikation

Telefon: +49 (0221) 4567-4227

Fax: 0221 / 4567 4292

matthias.bolhoefer@mediengruppe-rtl.de



für n-tv: Alessia Maier, Tel.: 0221/4567 4103

Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell