Mediengruppe RTL Deutschland präsentiert Programm-Highlights für TV-Saison 2018/19 bei den Screenforce Days 2018 - Eigenproduktionen weiterhin im Fokus

Köln (ots) - Das Kölner Coloneum ist am 20. und 21. Juni 2018 der "Place to be" für die Medienbranche. Die Gattungsinitiative Screenforce veranstaltet gemeinsam mit den 12 Vermarktungshäusern die Screenforce Days 2018.

Am ersten Veranstaltungstag präsentierte u. a. die Mediengruppe RTL Deutschland die top Programm-Highlights der TV-Saison 2018/19; auch im kommenden Jahr liegt der Fokus ganz klar auf Eigenproduktionen.

"Wir sind bei der Mediengruppe RTL der festen Überzeugung, dass wir uns mit unseren exklusiven Inhalten, einer stringent auf Konvergenz ausgerichteten Verbreitung und einem durchgängigen Qualitätsanspruch wesentliche Wettbewerbsvorteile im deutschen Bewegtbildmarkt schaffen. Daher stehen exklusive Eigenproduktionen, die nur auf unseren eigenen Sendern und Online-Angeboten zu finden sind, auch in der kommenden Saison bei uns im Mittelpunkt", so Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, bei den Screenforce Days 2018. "Wir haben einen klaren Führungsanspruch bei lokal produzierten Inhalten, denn sie zahlen sowohl auf unsere starken Sendermarken als auch auf unser VOD-Angebot TV NOW ein."

"Das Portfolio der Mediengruppe RTL ist bestens aufgestellt im Wettbewerb um die Zuschauer - linear wie non-linear - und wir als Vermarkter verfolgen die klare Strategie, "Total Video" gleichermaßen im Werbemarkt zum Erfolg zu führen. Wir bieten Werbekunden die Möglichkeit, ihre Konsumenten zu jeder Zeit und an jedem Ort in Umfeldern mit garantierter Brand Safety zu erreichen. Das ist unser größter Vorteil im Wettbewerb", ergänzt Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland.

Die Format-Highlights der Mediengruppe RTL Deutschland in der Übersicht:

RTL investiert massiv in eigenproduzierte Fiction und neue Primetime-Shows, exklusive Live-Sportrechte sowie in eine neue Daytime mit studiobasierten Shows und einer weiteren, täglichen Serie. Der Anteil an eigenen, selbst produzierten Inhalten von aktuell bereits 80 Prozent in der Primetime soll somit weiter wachsen. Mit insgesamt rund 40 neuen Formaten in der Pipeline geht der Sender daher in die kommende Saison.

Nach der jüngsten Fiction-Offensive, die mit diversen Serien-Fortsetzungen, der neuen Primetime-Serie "Die Klempnerin" und der Verfilmung des Bestsellers "Passagier 23" von Autor Sebastian Fitzek ausgebaut wird, liegt ein weiterer Schwerpunkt der Neuentwicklungen auf dem Showbereich. Hier bringt RTL allein sechs neue Formate on air: Beauty, Style und Glamour versprechen "Sylvies Dessous Models", denn die erfolgreiche Businessfrau & Moderatorin Sylvie Meis sucht jetzt das neue Gesicht für ihre Dessous- und Wäschekollektion. Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk werden in ihrer neuen gemeinsamen Show ins eiskalte Wasser springen, "Denn sie wissen nicht, was passiert": Erst zu Beginn der Sendung entscheidet sich, wer die aktuelle Ausgabe ihrer Show moderiert. Max Giermann präsentiert die neue Familienshow "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids". In "Sing mit mir", der Adaption des britischen Erfolgsformats "All Together Now", treten Gesangstalente nicht vor eine Jury, sondern einen Chor aus 100 professionellen Sängern, um diesen zu begeistern - und im besten Fall zum Mitsingen zu bewegen. Gänsehaut garantiert! Mit "Showdown - Die Wüsten-Challenge" interpretiert RTL den Trend der Physical Challenge Shows neu: Erstmals müssen sich die Kandidaten unter knallharten Bedingungen im heißen Wüstensand beweisen. "Jenke Über Leben" wird den Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff und einen Prominenten in tiefster Wildnis an ihre physischen und psychischen Grenzen bringen, gleichzeitig aber auch Erkenntnisse darüber, was wirklich zählt im Leben. In der schlagfertigen Impro-Show "Hotel Verschmitzt" müssen Comedian Ralf Schmitz und sein Ensemble den Anweisungen von Spielleiter Frank "Buschi" Buschmann spontan und originell Folge leisten.

Und nach der Fußball-WM - ist vor der EM: In der kommenden Saison (ab März 2019) überträgt RTL insgesamt acht bis zehn Qualifikationsspiele der deutschen Nationalelf zur EM 2020 (abhängig vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League). Der neue TV-Vertrag beinhaltet auch die Exklusiv-Rechte an einzelnen Freundschaftsspielen der DFB-Elf. Auftakt dazu ist am 9. September die Begegnung gegen Peru. Am 15. November trifft die deutsche Mannschaft auf Russland. Zudem überträgt RTL ab dem 20. September zusammen mit NITRO insgesamt 15 Spiele der UEFA Euro League. Doch damit nicht genug Spitzen-Fußball im Free TV: Bereits am 5. August zeigt RTL live und exklusiv das Freundschaftsspiel zwischen Rekordmeister Bayern München vs. Manchester United. Ein Highlight ist am 28. August das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern München. RTL hat sich die exklusiven TV-Rechte am Aufeinandertreffen des amtierenden deutschen Meisters gegen Schweinsteigers aktuellen Verein, Chicago Fire, gesichert.

Weiterer Entwicklungsschwerpunkt des Senders war zuletzt die Daytime: Hier startet im Verlauf der kommenden Saison neben der täglichen Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht" um 17 Uhr eine neue Generation von studio-basierten Shows wie u. a. die Trödelshow "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" und die Erfindershow "Hol Dir die Kohle". Für das Wochenende ist u. a. "Ran an den Rasen - Das Gartenduell" mit Comedienne und Hobby-Gärtnerin Ilka Bessin (auch bekannt als "Cindy aus Marzahn") und Landschaftsarchitekt Bernd Franzen geplant.

Mit einer Mischung aus neuen und bereits etablierten Programmen und einer noch größeren Bandbreite an Themen ist VOX auch für die Season 2018/19 bestens aufgestellt: So erweitert der Kölner Sender sein Portfolio im Bereich Non-Fiction um das Genre Comedy. Dafür sorgen "True Story" - eine bisher noch nie dagewesene Kombination aus Fiction und authentischen Geschichten - mit Comedian Michael Mittermeier und Starkoch Roland Trettl sowie das ungewöhnliche Versteckte-Kamera-Format "Did You Get The Message?" mit Lutz van der Horst. Ein besonderes Highlight erwartet auch Fans von Mode und Guido Maria Kretschmer mit der neuen Primetime-Sendung "Guidos Masterclass". In der Design-Competition ist der VOX-Zuschauer-Liebling ganz in seinem Element und wählt mit hochkarätiger Unterstützung aus der Mode-Branche aus 12 talentierten Jungdesignern seinen Meisterschüler aus. Außerdem ermöglicht VOX wieder ganz neue und einzigartige Einblicke: So ist es für "Unsere Schule" erstmals gelungen, den Alltag an einer deutschen Sekundarschule über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren - vom Klassenzimmer über den Schulhof bis zum Lehrerzimmer. Darüber hinaus berichten in der neuen Personality-Doku "7 Töchter" Sprösslinge prominenter Eltern ganz offen und ehrlich über ihre Kindheit mit großem Namen. In der Beziehungs-Doku "Eine Nacht mit dem Ex" nutzen drei Ex-Paare die Chance, sich nach ihrer Trennung auf neutralem Boden noch einmal richtig auszusprechen. Und in der Weiterentwicklung "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" bekommen die Zuschauer erneut einen Einblick in das Miteinander und die Entwicklungsstadien von Kindergartenkindern.

Im Bereich Fiction steht mit "Milk & Honey" in der neuen TV-Season ein absolutes Highlight für Serienfreunde in den Startlöchern: In der zweiten fiktionalen Eigenproduktion nach dem Riesenerfolg von "Club der roten Bänder" nimmt VOX erneut die Herausforderung an, eine besondere Geschichte lebensfroh, einfühlsam und menschlich zu erzählen. Dieses Mal stehen vier Freunde im Fokus, die einen Escortservice gründen - mit turbulenten Folgen. Bei "Take Two", einem neuen Crime-Procedural, das von der Mediengruppe RTL koproduziert wurde, löst hingegen ein ungleiches Team, bestehend aus Privatdetektiv und Schauspielerin, Kriminalfälle. Eine frische Drama-Serie von "Dr. House"-Schöpfer David Schore zeigt VOX mit "The Good Doctor": Der u. a. in den USA und Frankreich erfolgreichste Serienneustart der letzten Season handelt vom jungen Chirurgen Shaun Murphy, der als Autist besondere Stärken, aber auch Schwächen hat. Neue Folgen gibt es darüber hinaus natürlich u. a. von den beliebten VOX-Dauerbrennern "Kitchen Impossible", "Die Höhle der Löwen", "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", "6 Mütter", "Grill den Profi Sommer-Specials", "Ewige Helden" sowie erstmals auch "Ewige Helden - die Winterspiele".

Männlich, markant, echt: Auch in der neuen Season geht es bei NITRO wieder richtig rund. Nicht nur "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" startet mit Neuerungen in die Saison, sondern auch die UEFA Europa League kommt zum erfolgreichen Männersender. Exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen übertragen NITRO und RTL ab der Saison 2018/19 pro Saison 15 Live-Spiele des europäischen Vereins-Wettbewerbs. Mit "Kobras - Die Mofagang" heftet sich NITRO in zehn Folgen an den kultigen Mofa-Club aus dem Ruhrgebiet auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Mit der eigenproduzierten Doku bringt NITRO das Lebensgefühl der urigen Straßen-Cowboys auf den Schirm. Im unterhaltsamen Docutainment-Format "Die Abenteuer des Florian Lukas" (AT) wird der Berliner Schauspieler zur Vorbereitung auf neue Rollen auf spannende Missionen geschickt. Außerdem wird es neue Staffeln der spektakulären Physical-Challenge-Show "Amercian Ninja Warrior" sowie des weltweit größten Auto-Magazins "Top Gear" als Deutschland- bzw. Free TV-Premiere geben.

RTLplus startet mit exklusiven Eigenproduktionen und starken Klassikern in die neue Season. Los geht's am 18. Juli mit der neuen Makeover-Show "Wer macht mich schön?" mit Motsi Mabuse. Der Tanzprofi und Modefan lädt pro Folge zwei Top-Stylisten zum Mode-Duell. Motsi hat dabei nur ein Ziel - nämlich zwei mit ihrem Look unzufriedene Kandidatinnen glücklich zu machen. Im Winter bringt RTLplus die erfolgreichste Schlagerparty-Reihe Deutschlands ins Fernsehen. In "Die Schlagernacht 2018" präsentiert Inka Bause einen ganzen Abend lang das Beste, was der deutsche Schlager zu bieten hat.

Anfang 2019 feiern wir ein großes Jubiläum: 35 Jahre RTLplus. Angela Finger-Erben und Wolfram Kons blicken in einer abendfüllenden Show gemeinsam mit vielen Gästen auf die einmalige Erfolgsgeschichte des Senders zurück und zeigen die schönsten TV-Momente der letzten 35 Jahre.

Und wenn im Januar 2019 bei RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet, ist auch RTLplus wieder mit dem täglichen Talk-Event "Die Stunde danach" dabei. Angela Finger-Erben und ihre Gäste diskutieren die Ereignisse im Camp und liefern exklusive Einblicke in den gefährlichsten Dschungel der Welt. Die erste Staffel bescherte RTLplus Rekordquoten. Und natürlich gibt es auch in der neuen Season ein Wiedersehen mit starken RTL-Klassikern. Neu im Programm sind u. a. "Sinan Toprak ist der Unbestechliche" mit Erol Sander, "Matchball" mit Howard Carpendale sowie "Die Cleveren" und "Die Sitte". Außerdem stehen die Real Life Hits "Das Jenke Experiment" und "Undercover Boss" auf dem Programm.

Der Nachrichtenanbieter n-tv steht auch in der kommenden Season für die umfangreichste Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung im deutschen Fernsehen. Im Doku-Bereich setzt n-tv auf den Ausbau des Labels "Current Affairs", unter dem der Sender seit Herbst 2016 Dokumentationen und Reportagen zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen bündelt. Hier wird der Fokus zukünftig noch stärker auf Deutschland und Themen, die nah am Lebensalltag der Menschen sind, liegen. Mit Doku-Reihen wie "Empire Games", "Giganten der Geschichte" oder "Auto-Biographie" erwarten die Zuschauer zudem wieder mehrere erstklassige Koproduktionen bei n-tv. Bei den Eigen- und Auftragsproduktionen werden die erfolgreichen Reihen "Mega Brands" und "Familiendynastien" fortgesetzt und um die neue Doku-Reihe "Mega Places" ergänzt. Darüber hinaus gibt es in den Bereichen Wirtschaft und Wissen mit "Das Geschäft mit ..." und "Wie macht man eigentlich?" gleich zwei weitere neue Reihen.

Bei SUPER RTL dürfen sich die kleinen Zuschauer auf die zweite Staffel der Neuauflage vom "Super Toy Club" freuen. Da das Comeback im vergangenen Jahr extrem erfolgreich verlief, führt Moderator Florian Ambrosius als "Flommander" pünktlich zur In-Season erneut durch die legendäre Kinderspielshow. Voller Spaß und Spannung messen sich Mädchen- und Jungsteams in XXL-Versionen bekannter Gesellschaftsspiele.

Darüber hinaus kommt das Wissensmagazin "Woozle Goozle und die Weltentdecker" im Herbst zurück - jedoch mit neuem Partner für die titelgebende Puppe. Mit Beginn der neuen Staffel übernimmt Simón Albers die Co-Moderation an Woozles Seite. Außerdem wird die britische Animationsserie "Dennis & Fletscher - Blämtastisch" ab dem vierten Quartal beim erfolgreichen Kindersender zu sehen sein.

NOW US, der jüngste Sender der Mediengruppe RTL, lässt auch in der neuen TV-Saison die Herzen von Serien-Fans höher schlagen: Schon ab 28. Juni feiert die verrückteste Patchwork-Familie aller Zeiten mit der 7. Staffel "Modern Family" Free-TV-Premiere. Im Verlauf der neuen Season können sich die Zuschauer außerdem auf die frische 8. Staffel der Serie freuen. Gute Nachrichten gibt es darüber hinaus für Freunde von "Suits": Nach Staffel 4 wird NOW US in der neuen Season auch Staffel 5 der Anwaltsserie als Free-TV-Premiere zeigen. Außerdem garantiert NOW US unter anderem mit "How to Get Away with Murder", "Bates Motel", "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", "CSI: Cyber" und "Once Upon a Time - Es war einmal ..." jede Menge Serienspaß. NOW US ist exklusiv bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL, verfügbar.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Programmhighlights der Sender finden Sie im Kommunikationsportal der Mediengruppe RTL Deutschland. Ausführlichere Formatinfos finden Sie ebendort auf den jeweiligen Senderseiten.

