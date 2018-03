28,1 Prozent Marktanteil für die Mediengruppe RTL Deutschland im Februar

Köln (ots) - Im Februar 2018 kamen die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland gemeinsam auf einen Marktanteil von 28,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, RTLplus, SUPER RTL und RTL II sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living behaupteten damit erfolgreich ihre Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern. RTL erreichte bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern einen Monatsmarktanteil von 10,9 Prozent und lag damit vor ARD (9,3 %), ZDF (9,4 %), Sat.1 (7,5 %), ProSieben (6,8 %), VOX (6,5 %) und RTL II (4,6 %). NITRO erreichte einen Marktanteil von 2,0 Prozent, SUPER RTL von 1,7 Prozent, RTLplus kam auf 1,1 Prozent und n-tv erzielte 1,0 Prozent Monatsmarktanteil (jeweils 14-59). Bei den Zuschauern ab drei Jahren kam RTL im Februar auf einen Marktanteil 8,4 Prozent und lag damit im Olympia-Monat hinter ZDF (14,6 %) und ARD (13,4 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (5,7 %), VOX (4,8 %) und ProSieben (4,1 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent, SUPER RTL 1,7 Prozent, NITRO 1,6 Prozent, RTLplus 1,1 Prozent und n-tv 0,9 Prozent. Weitere Themen im Februar: Die britische Drama-Serie "Liar" feierte im Februar Deutschland-Premiere bei TV NOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland. Schon bevor die sechsteilige Erfolgsserie ab dem 14. März als Free-TV-Premiere bei VOX zu sehen sein wird, können TV NOW PLUS Nutzer die komplette Staffel mit Golden-Globe-Gewinnerin Joanne Froggatt ("Downton Abbey") im Rahmen einer exklusiven Preview dort online abrufen. Das Angebot solcher exklusiver Web-Inhalte ist seit Jahren wichtiger Bestandteil der Digital-Video-Strategie der Mediengruppe RTL Deutschland. Bei der Verleihung der 53. "Goldenen Kamera" konnte sich VOX über eine Auszeichnung freuen. Das Erfolgsformat "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" gewann den begehrten Film- und Fernsehpreis als "Beste Show". Die Jury lobte, das Format habe Musiksendungen im Fernsehen neu erfunden und sei ein Garant für gute Quoten. Die Preisträger Sascha Vollmer und Alec Völkel von "The BossHoss", Michael Patrick Kelly, Lena, Gentleman und Mark Forster aus der vierten Staffel der Musikshow nahmen die Auszeichnung entgegen. Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick: Die meistgesehene RTL-Sendung war auch im Februar das Dschungelcamp. Das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" begeisterte am 3. Februar 6,81 Millionen Zuschauer und holte beim Gesamtpublikum den stärksten Staffel-Marktanteil mit 29,5 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lag das Dschungelfinale vorne: 5,15 Millionen Zuschauer bei einem herausragenden Marktanteil von 38,0 Prozent. Für die neuen Folgen von "Wer wird Millionär?" (5.2.) interessierten sich insgesamt 4,75 Millionen Zuschauer (MA: 14,2%). Ebenfalls sehr beliebt beim Gesamtpublikum: "Vermisst". Die Emotainment-Dokumentation (25.2.) erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen sehr gute 14,5 Prozent Marktanteil. Die Castings der 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" verfolgten am 3. Februar 4,33 Millionen Zuschauer (MA 3+: 13,4%). In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte die sechste Folge der laufenden Staffel einen hervorragenden Marktanteil von 19,8 Prozent. Das romantische Liebeswerben um Deutschlands begehrtesten Junggesellen faszinierte bei "Der Bachelor" am 21. Februar 3,72 Millionen Zuschauer (MA 3+: 11,7%), bei den 14- bis 59-Jährigen Zuschauern erzielte die Reality-Show einen sehr guten Marktanteil von 15,7 Prozent. Im Zuge der Serienoffensive bei RTL stößt besonders die etablierte Comedy-Serie "Der Lehrer" auf großes Interesse. 3,39 Millionen Zuschauer teilten mit dem unkonventionellen Pädagogen am 22. Februar das Klassenzimmer, in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte die Folge einen sehr guten Marktanteil von 15,5 Prozent. Auch die neue Sitcom "Beste Schwestern" konnte nach dem erfolgreichen Serienstart im Januar weiterhin überzeugen. 3,38 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von starken 17,3 Prozent markierten am 1. Februar den Bestwert der Premierenstaffel. Am selben Tag erreichte auch "Magda macht das schon" einen sehr guten Marktanteil von 13,4 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die neue Physical-Gameshow "Big Bounce" begeisterte am 2. Februar 3,37 Millionen Zuschauer (MA 3+: 10,1%). Bei den 14- bis 59-Jährigen betrug der Marktanteil sehr gute 14,0 Prozent. Auch die Dating-Show "Take Me Out" konnte am 10. Februar mit starken 17,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen überzeugen. Das News-Flaggschiff "RTL Aktuell", das am 5. April 30 Jahre alt wird, konnte im Februar gleich drei Mal (4., 11. und 18.2.) starke 4,46 Millionen Zuschauer erreichen. Überhaupt nichts anbrennen ließ Star-Koch Tim Mälzer im Februar bei VOX: Mit seiner Koch-Competition "Kitchen Impossible" erhitzte er einmal mehr die Gemüter seiner Konkurrenten und begeisterte bis zu 10,0 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. Und auch die dritte Staffel "Ewige Helden" konnte punkten: Bei den 14- bis 59-Jährigen schalteten bis zu 7,5 Prozent ein, bei den Zuschauern ab 3 Jahren konnte mit bis zu 1,73 Millionen Zuschauern sogar ein neuer Allzeit-Bestwert erzielt werden. Am späten Sonntagabend erreichte das Magazin "Prominent!" im Februar bis zu 10,1 Prozent Marktanteil (14-59). In der VOX-Daytime holte sich Star-Designer Guido Maria Kretschmer mit "Shopping Queen" einen neuen Rekord seit Sendestart: Hervorragende 1,05 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schauten am 16. Februar zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden starke Marktanteile von bis zu 11,1 Prozent erzielt. Auch zu den Hochzeits-Dokus "Zwischen Tüll und Tränen" und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" sagten VOX-Fans im Februar wieder reihenweise "Ja!": Bis zu 10,2 bzw. 9,9 Prozent Marktanteil erreichten die Sendungen in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Der Nachrichtensender n-tv überzeugte im Februar einmal mehr mit seiner umfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr erzielte n-tv beim Gesamtpublikum einen Marktanteil von 1,6 Prozent (MA 14-59: 1,4%). n-tv stieß im Februar insbesondere mit seinen aktuellen und ausführlichen Sondersendungen zum politischen Geschehen in Deutschland auf großes Interesse bei den Zuschauern. So erzielten die Breaking News und News Spezials zum Machtkampf in der SPD Marktanteile von bis zu 2,3 Prozent (MA 14-59: bis zu 1,9%). Insgesamt kamen die Nachrichten, unter anderem zur Freilassung Deniz Yücels, zum Diesel-Urteil oder den Ergebnissen vom CDU-Sonderparteitag, auf Marktanteile von bis zu 5,4 Prozent (MA 14-59: bis zu 5,8%). Die Telebörse sicherte sich unter anderem mit einer Themenwoche Kryptowährung Marktanteile von bis zu 4,7 Prozent (MA 14-59: bis zu 5,1%). Mit dem neu gestarteten "Startup Magazin" weitete n-tv im Februar zudem seine Wirtschaftsberichterstattung weiter aus. Zum Auftakt erreichte die Sendung einen Marktanteil von 1,1 Prozent (MA 14-59: 1,3%). NITRO erreichte im Februar in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer einen Monatsmarktanteil von guten 2,3 Prozent. Mit Abstand stärkster Tag war der 13. Februar mit 4,1 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Männern. Grund für diesen Erfolg war u.a. die Serie "Lie to Me" am Vormittag mit einem starken Marktanteil von 6,8 Prozent. Um 22.15 Uhr holte die Actionkomödie "Hudson Hawk - Der Meisterdieb" einen sehr guten Marktanteil von 6,0 Prozent (M. 14-59 J.). Bei den Zuschauern ab drei Jahren lockte der Actionfilm 0,51 Millionen Zuschauer (MA: 2,9 %) vor den Bildschirm. Der durchschnittliche Monatsmarktanteil von RTLplus lag im Februar bei 1,1 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Kernzielgruppe des Senders, den 40- bis 64-jährigen Frauen, betrug der Monatsmarktanteil 1,6 Prozent. Erfolgreichste Sendung im Februar war der Dschungel-Talk "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach". Die eigenproduzierte Talkshow sahen bis zu 6,5 Prozent (1.2.) der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. SUPER RTL erzielte im Februar einen durchschnittlichen Marktanteil von 22,0 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKA erreichte 16,6 Prozent, Nick lag bei 6,4 Prozent und der Disney Channel kam auf 12,3 Prozent. Besonders gut lief es für die neue Serie "E-DI 3000" die auf Anhieb Marktanteile von bis zu 26,1 Prozent erreichte. Außerdem überzeugen konnten mit bis zu 28,1 Prozent die neuen Episoden von "Alvinnn!!! und die Chipmunks", für "Angelo!" lief es mit bis zu 28,7 Prozent ebenfalls hervorragend. Mit einem Anstieg von 5,3 auf 5,6 Prozent Monatsmarktanteil (14-49) konnte sich RTL II als einziger der sechs großen Privatsender gegenüber dem Vorjahresmonat klar verbessern. In der jungen Zielgruppe (14-29) erreichte RTL II mit 8,5 Prozent Monatsmarktanteil den dritten Platz unter allen TV-Sendern. Erzielt wurde der Erfolg mit einem starken Programm-Mix aus Shows, Filmen, Serien und Soaps. Die Dating-Show "Naked Attraction" kehrte im Februar mit drei neuen Episoden zurück. Mit bis zu 12,1 Prozent (MA 14-49) und 22,7 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29) ging es im Vergleich zur ersten Staffel sogar nochmal nach oben. "Naked Attraction" konnte sich auch bei den Online-Abrufzahlen noch deutlich verbessern. Während die vier Folgen der ersten Staffel 1,9 Millionen Mal bei TV NOW abgerufen wurden, verzeichneten die drei neuen Folgen bisher insgesamt 2,2 Millionen Abrufe. "Naked Attraction" landete damit im Februar auf Platz 2 der meistgesehenen Formate bei TV NOW. Mediengruppe RTL Deutschland erreicht mit rund 31,2 Millionen Fans bei Facebook neuen Bestwert / "Der Bachelor" auch bei TV NOW und bei Facebook mit starker Nutzung Auch im Februar sorgte der "Der Bachelor" erneut für sehr großen Gesprächsstoff. Mit 6,53 Millionen Brutto-Kontakten bei Facebook landet das Erfolgsformat auf Platz neun der reichweitenstärksten Formate. Gleichzeitig ist die RTL-Show das meistgenutzte Format auf Sendungsbasis beim Streamingangebot TV NOW, gefolgt von der RTL II Show "Naked Attraction", die auf Anhieb Platz 2 erreicht. Auf den weiteren Positionen bei TV NOW folgen die VOX-Koch-Competition "Kitchen Impossible" und die RTL Serien "Der Lehrer" sowie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Führend bei den Facebook-Brutto-Kontakten sind erneut die Informationsangebote der Mediengruppe RTL Deutschland. So erreicht die Fansite von "RTL Aktuell" 58,41 Millionen Brutto-Kontakte, gefolgt von "Punkt 12" mit fast 44,02 Millionen und n-tv Nachrichten mit 22,40 Millionen. Obwohl "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nur bis zum 4. Februar im TV ausgestrahlt wurde, performte das Format in diesem Monat mit 22,01 Millionen Brutto-Kontakten bei Facebook sehr stark. Keine Veränderungen gibt es an der Spitze der Reihenfolge der Fansites nach Fans: Weiter führend bleibt die Site zu der RTL II-Serie "Berlin Tag & Nacht" mit 2,918 Millionen vor der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,610 Mio.). "Köln 50667" folgt mit 1,580 Millionen Fans auf dem dritten Rang. Die Mediengruppe RTL Deutschland erreicht bei Facebook mit ihren Sites für die Sender, Formate und Digital-Angebote rund 31,2 Millionen Fans und verbessert sich noch einmal im Vergleich zum Vormonat (31,1 Mio.).

