Klubbb3 erobert Album-Charts - Erfolgsserie der Mediengruppe RTL hält auch 2018 weiter an

Köln (ots) - Mit ihrem dritten Album "Wir werden immer mehr" gelingt der multinationalen Band Klubbb3, bestehend aus Florian Silbereisen, dem Niederländer Jan Smit und dem Belgier Christoff, erneut der Sprung von 0 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Veröffentlicht wurde das neue Album in Partnerschaft von Electrola, Jürgens&Partner, Unikat Music, Semmel Concerts sowie MUSIC FOR MILLIONS, dem Musiklabel der Mediengruppe RTL Deutschland. Durch das beeindruckende Ergebnis des Schlagertrios konnte die letztjährige Erfolgsserie der Mediengruppe RTL im Musikgeschäft weitergeführt werden. MUSIC FOR MILLIONS erreichte 2017 mit verschiedenen Bands, Künstlern und Projekten insgesamt sieben Wochen Platz 1 der Album-Charts. Dazu gehörten Klubbb3, The Kelly Family, Deep Purple, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 4, Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert Vol. 4 und Vanessa Mai. Außerdem besetzt das Musiklabel der Mediengruppe RTL Deutschland im Jahresrückblick acht Album-Veröffentlichungen in den TOP 50 der Jahrescharts 2017. Das Comeback des Jahres 2017 gelang der Kelly Family. Das im März veröffentlichte Album belegte den fünften Platz der Albumjahrescharts. Darüber hinaus begeisterten die VOX XXL-Doku "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie" und die RTL-Show "40 Jahre Kelly Family" viele Fans und erzielten hohe Reichweiten im TV. Auch im Bereich der Mediakooperationen verzeichnete die Mediengruppe RTL in Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen der Musikbranche ein sehr erfolgreiches Jahr. Das Ergebnis: Zwölf Alben in den TOP 50 der Jahrescharts, angeführt von Helene Fischer und Ed Sheeran. Außerdem konnte der aktuell weltweit erfolgreichste Künstler Ed Sheeran mit den Hits seines neusten Albums für eine aufmerksamkeitsstarke Marketingkampagne des Senders VOX gewonnen werden. Starker Auftritt auch für die Compilations: Sowohl "Die Ultimative Chartshow" und "RTL Hits", als auch "BRAVO Hits" und "Kuschelrock" rangieren in den TOP 10 der Jahrescharts. RTL feiert darüber hinaus am 18. Februar das 100. Jubiläum von "BRAVO Hits" und lässt mit exklusiven Gästen die größten Hits der vergangenen 25 Jahre nochmal aufleben. Im Ranking werden die beliebtesten Titel aus 100 Ausgaben "BRAVO HITS" präsentiert.

